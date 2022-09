Cô giáo mầm non gặp nạn, người thân cầu mong giúp đỡ

Chị Đặng Thị Hà (37 tuổi, trú tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) là giáo viên hợp đồng tại Trường mầm non xã Ích Hậu. Chị kết hôn với anh Nguyễn Quốc Thủy (39 tuổi) rồi sinh được hai người con là Nguyễn Thị Hà Phương (10 tuổi) học lớp 4 và Nguyễn Thị Ngọc Hân (7 tuổi), học lớp 2.

Những năm ký được hợp đồng với các trường thì chị Hà đi dạy trẻ, còn không thì chị đi xin làm thuê đủ thứ nghề. Chồng chị, anh Thủy cũng không có việc làm ổn định. Dù là giáo viên hợp đồng với đồng lương ít ỏi, nhưng mỗi khi được lên lớp chị Hà luôn "cháy" hết mình với những bài giảng. Cuộc sống dù còn nhiều khó khăn nhưng trong ngồi nhà nhỏ của chị luôn đầy ắp tiếng cười.

Thế nhưng, niềm vui ấy chưa được bao lâu thì tai ương đã ập đến gia đình của chị. Ngày 20/6, khi đang trên đường về nhà, chị Hà bỗng dưng bị ngất, ngã gục xuống.

Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết chị bị vỡ mạch máu não. Chị được chuyển ra Hà Nội phẫu thuật. Ca phẫu thuật đã giữ lại được tính mạng nhưng chị vẫn đang trong tình trạng mê man, liệt nửa người.

Gần một tháng sau khi điều trị tại Hà Nội, chị Hà được chuyển về Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh và mảnh xương sọ được nuôi dưỡng tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Ngày vợ gặp nạn, anh Thủy cũng đành nén lại nỗi đau, gửi gắm vợ cho người thân, bác sĩ chăm sóc để đi tìm việc làm kiếm tiền về cứu vợ, nuôi con. Hai người con là Hà Phương và Ngọc Hân được anh Thủy gửi nhờ ông bà ngoại già yếu chăm sóc.

"Anh Thủy muốn ở nhà để động viên, chăm sóc vợ. Nhưng nó mà ở nhà, không có việc làm, không có tiền thì gia đình càng khó khăn, càng bi kịch hơn nữa. Sau khi được mọi người góp ý, phân tích thì nó đã nén lại nỗi đau đi xin nấu ăn, bốc vác trên các tàu thuyền đánh cá để kiếm tiền gửi về chữa trị cho vợ", anh Trần Quốc Hùng (hàng xóm của anh Thủy) cho biết.

Từ ngày chị Hà gặp nạn, không khi trong căn nhà nhỏ của gia đình trầm lắng hẳn. Thi thoảng những người hàng xóm lại nghe thấy tiếng khóc của người mẹ già vì thương con gái tội nghiệp của mình, thương những đứa cháu bơ vơ.

"Con Hà khi nào cũng lạc quan. Lúc chưa gặp nạn, nó lúc nào cũng động viên bố mẹ, chồng con là dù cuộc sống có nghèo khó nhưng chỉ cần bình yên, mọi người được mạnh khỏe là hạnh phúc rồi. Từ nhỏ nó đã ước mơ được làm cô giáo, dù chỉ được dạy hợp đồng thôi nhưng nó vui lắm", bà Phan Thị Văn (77 tuổi, mẹ của chị Hà) ngậm ngùi.

Do nhà cách bệnh viện gần 30 cây số, nên lâu lâu, Hà Phương và Ngọc Hân mới được vào thăm mẹ một lần. Đã gần 2 tháng trôi qua, sức khỏe của mẹ hai cháu phục hồi rất chậm. Nhìn mẹ nằm bất động trên giường, hai đứa con thơ lại rơm rớm nước mắt, nắm chặt lấy tay mẹ an ủi.

Có lẽ cảm nhận được các con đến thăm, đôi mắt của chị Hà bỗng ướt nhòa. Chị cố cử động để nhìn các con nhưng không thể. Thấy mẹ nước mắt giàn dụa, hai đứa con thơ lại khóc òa, ôm lấy mẹ.

"Con mong mẹ sớm khỏe, sớm tỉnh lại để về với chúng con", Ngọc Hân nghẹn ngào.

Từ ngày tai ương ập đến với chị Hà, bao tài sản trong nhà cũng lần lượt ra đi. Đồng lương giáo viên hợp đồng ít ỏi của chị và những buổi đi làm thuê của chồng cũng chỉ đủ trang trải qua ngày. Để trang trải viện phí cho vợ, anh Thủy phải đi vay mượn khắp nơi. Dù đã giữ lại được mạng sống cho chị Hà, thế nhưng thời gian điều trị phục hồi còn phải rất lâu dài và tốn kém.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hải, Khoa Nội A Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh cho biết, chị Hà bị vỡ mạch máu não, đã được phẫu thuật.

"Chị Hà bị liệt hoàn toàn bên trái. Ý thức của chị Hà diễn biến khá tốt nên có khả năng phục hồi nhưng sẽ rất lâu và cũng khó có thể phục hồi hoàn toàn được. Kinh phí sẽ nhiều vì phải điều trị lâu dài, sau đó là chi phí ghép sọ", bác sĩ Nguyễn Thị Hải cho biết.

Cô Nguyễn Hoài Chi, Hiệu trưởng Trường mầm non Ích Hậu cho biết, cô Hà là giáo viên hợp đồng ở trường.

"Là giáo viên hợp đồng nhưng cô Hà luôn năng nổ, nhiệt huyết trong công việc dù đồng lương rất ít ỏi. Hai vợ chồng công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định, các con còn nhỏ, nên biến cố về sức khỏe đã đẩy gia đình cô Hà vào tình cảnh hết sức khó khăn", cô Chi chia sẻ.

Lãnh đạo UBND xã Ích Hậu cũng cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Hà hết sức éo le. Khi tai họa ập đến, chính quyền địa phương cũng đã kêu gọi các mạnh thường quân chia sẻ khó khăn với gia đình nhưng đến nay gia đình vẫn đang hết sức khó khăn.

"Thông qua Báo Dân trí với sức lan tỏa mạnh mẽ, chúng tôi hy vọng các nhà hảo tâm sẽ dành chút quan tâm giúp đỡ để gia đình họ có thể vượt qua được khó khăn lúc này", ông Nguyễn Xuân Quân, Chủ tịch UBND xã Ích Hậu chia sẻ.

Mọi đóng góp hảo tâm giúp đỡ mã số 4607 xin gửi về:

1. Chị Đặng Thị Hà

Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0975.737.593 (chị Đặng Thị Hiền, chị gái chị Đặng Thị Hà)

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4607)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269