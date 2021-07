Cô gái nghẹn ngào cầu xin các nhà hảo tâm cứu giúp người cha nghèo khổ

Chúng tôi tìm đến nhà của ông Trương Văn Sô (sinh năm 1966) trong con ngõ nhỏ trên đường Huỳnh Ngọc Huệ (phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Ông Sô bị uốn ván hiện đang được điều trị tại Khoa Y học nhiệt đới - Bệnh viện Đà Nẵng.

Căn nhà mà mấy năm nay cha con ông Sô tá túc là căn nhà của bố mẹ ông để lại cho mấy anh em sinh sống. Ngoài bố con ông Sô, ở đây còn có một người anh trai của ông Sô từng đi chiến trường biên giới Tây Nam bị thương ở đầu, không có vợ con.

Trong căn nhà ấy, vật đáng giá nhất là 2 chiếc xe máy "cà tàng" để ông Sô và người con trai đầu đi làm. Bộ bàn ghế được đặt ở phòng khách đơn sơ.

Vẻ mặt mệt mỏi sau những ngày chạy đôn chạy đáo kiếm tiền đóng viện phí cho bố, cô gái Trương Thị Gia Nhi (sinh năm 1997) buồn bã kể về những tháng ngày nghèo khó của gia đình mình.

Gia đình Nhi có 4 anh em, trước Nhi là anh trai Trương Quốc Luật (sinh năm 1995), sau Nhi có hai em trai là Trương Trọng Nghĩa (sinh năm 2008) và Trương Tiến Thành (sinh năm 2010).

Cách đây hơn 10 năm, khi em trai út của Nhi mới được 7 tháng tuổi, mẹ Nhi bỏ đi để lại 4 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn cho một mình bố Nhi nuôi nấng. Cảnh gà trống nuôi con, thu nhập ít ỏi từ công việc phụ hồ khiến cuộc sống của mấy cha con ông Sô vô cùng khó khăn.

Năm 3 tuổi, anh trai Nhi từng bị sốt cao, co giật và kể từ đó thần kinh không được bình thường. Luật cũng chỉ học đến được hết lớp 3 rồi nghỉ. Lớn lên, Luật đi bốc vác, làm phụ hồ nhưng vì lý do sức khỏe nên không làm được nhiều. Cứ trời nắng là Luật đau đầu vì vậy thường làm được ít bữa rồi nghỉ. Hàng tháng, Luật được nhận tiền trợ cấp xã hội hơn 500.000 đồng.

Bản thân Nhi cũng chưa học hết lớp 5 đành phải nghỉ học kiếm việc làm phụ bố. Hiện Nhi đã lập gia đình và sống riêng nhưng cuộc sống cũng không dư giả gì. Chồng Nhi làm nghề mổ heo ở lò mổ, mỗi ngày kiếm được 150.000 đồng. Nhi làm công nhân may nhưng phải nghỉ việc ở nhà trông con 3 tháng nay vì dịch giã không có đơn hàng.

Cách đây nửa tháng, khi đang đi làm thợ hồ, ông Sô bị giàn giáo đổ xuống đập vào chân. Nghĩ vết thương đơn giản và do không có tiền nên ông Sơ không đi bệnh viện kiểm tra, không chích ngừa. Đến khi sốt cao, ông Sô được đưa đến bệnh viện và được bác sĩ cho biết, ông bị uốn ván.

Những ngày qua, Nhi đã chạy đôn, chạy đáo kiếm tiền đóng viện phí cho bố nhưng hiện nay vẫn chưa đủ.

"Em mới đóng viện phí được 28 triệu đồng. Đây là số tiền bà con mỗi người cho một ít và em có vay mượn thêm. Bệnh viện thông báo gia đình đóng tiếp 30 triệu đồng nữa nhưng em chưa xoay đâu ra tiền", Nhi cho biết.

Nhi mong các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ để em có tiền đóng viện phí cho bố chứ thật sự bây giờ em không biết bấu víu vào đâu.

"Mẹ đã bỏ chúng em đi rồi, giờ chúng em chỉ còn mỗi mình ba thôi. Em chỉ mong ba sớm khỏi bệnh để về với chúng em. Hai em nhỏ vẫn cần sự chăm sóc, dạy dỗ của ba", Nhi nói rồi rơm rớm nước mắt.

Bác sĩ CK1 Nguyễn Hữu Thọ (Khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, ông Sô bị uốn ván rất nặng, phải thở máy và điều trị kháng thuốc lao phổi. Ông Sô không có bảo hiểm y tế, mỗi ngày chi phí điều trị hết khoảng 1 triệu đồng. Sau thời gian điều trị, ông Sô có đáp ứng và đã cai được máy thở.

"Bệnh nhân điều trị có đáp ứng. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình họ quá khó khăn. Gia đình cũng đã cố gắng vay mượn để đóng viện phí nhưng chưa đủ", bác sĩ Thọ nói.

Bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khê cho biết thêm, gia đình ông Trương Văn Sô hiện rất khó khăn. Tuy nhiên, theo quy định, địa phương cũng chỉ hỗ trợ được 1 triệu đồng theo diện bảo trợ xã hội chứ không có nhiều.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ xem xét, đưa gia đình ông Sô vào diện hộ nghèo", bà Nga nói và mong báo Dân trí có thể làm cầu nối để những tấm lòng hảo tâm có thể đến được với gia đình của ông Sô lúc này.

