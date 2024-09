Chuyến ô tô đầu tiên trong nước mắt của người vợ bán vé số nghèo

Những ngày qua, gia đình anh Nguyễn Văn Hận (42 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú tại tỉnh Tiền Giang) phải xa cách. Từ ngày người đàn ông bệnh nặng, ba đứa con thơ của anh (lần lượt 11 tuổi, 8 tuổi và 3 tuổi) phải sang ở nhờ nhà người quen. Vì mẹ các con phải ngày đêm túc trực ở bệnh viện, tìm kiếm hy vọng sống cho chồng.

Bi kịch khi đốt rác của người đàn ông nghèo

Đã nhiều ngày nhập viện nhưng anh Hận vẫn hôn mê sâu trên giường bệnh của khoa Nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Quanh người anh là đủ loại máy móc, thiết bị hỗ trợ để giúp anh giữ được sự sống.

Chị Trương Thị Cẩm Tiên, vợ bệnh nhân kể lại, hai người sống bằng nghề bán vé số. Dù khó khăn nhưng họ cố tằn tiện vẫn đủ lo cho con ăn học.

Hai tuần trước, một tai nạn nhỏ khi đốt rác đã khiến cuộc sống của gia đình chị đảo lộn. Anh Hận vô tình đạp phải mảnh sành, gây ra vết thương ở chân. Những tưởng mọi thứ đã ổn khi anh đến trạm y tế gần nhà xử lý vết thương, nhưng 10 ngày sau, người đàn ông bất ngờ thấy khó thở, mệt mỏi, cơ hàm bị cứng không nhai được.

Tình trạng của anh cứ thế chuyển biến xấu hơn, khi các cơn khó thở xuất hiện ngày càng dày đặc, lưng đau dữ dội. Thấy lo lắng, chị Tiên chở chồng đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) để khám. "Trên đường đi, chồng tôi ôm ngực vì quá mệt, không thở được rồi khụyu xuống...", chị Tiên kể.

Khi đến bệnh viện huyện, người đàn ông được làm nhiều xét nghiệm nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân gây ra những triệu chứng trên, nên phải chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang. Lần đầu tiên được ngồi ô tô lên TP Mỹ Tho của chị Tiên - éo le thay - lại trong tình cảnh đưa chồng đi cấp cứu.

Lạ lẫm và sợ hãi, chị Tiên chỉ có thể ngồi nhìn chồng mình lên cơn co giật. Khi các bác sĩ bệnh viện tuyến tỉnh chẩn đoán chồng bị uốn ván, phải chuyển khẩn lên tuyến trên, người vợ như chết lặng.

Bất lực tìm 150 triệu đồng để cứu chồng

Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Kiều Nguyệt Oanh, Phó trưởng khoa Nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Hận được tuyến dưới chuyển đến trong tình trạng tỉnh táo, gồng cứng cơ toàn thân, không ăn uống được.

Hiện tại, bệnh nhân đang ở giai đoạn nặng nhất của bệnh uốn ván, với các triệu chứng như co giật toàn thân, co thắt thanh quản và rối loạn thần kinh thực vật. Để cứu chữa bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành nhiều biện pháp như mở khí quản, đặt máy thở và dùng thuốc an thần, giãn cơ, rửa vết thương…

"Bệnh nhân có cơ hội hồi phục sức khỏe, tuy nhiên quá trình điều trị còn kéo dài và chi phí dự kiến lên tới hơn 150 triệu đồng", bác sĩ Oanh cho biết.

Khi nghe bác sĩ thông báo chi phí điều trị bệnh cho chồng, chị Tiên lặng người. Chị tâm sự, ngày chồng phát bệnh, bản thân phải bỏ lại xấp vé số để đưa anh Hận đi cấp cứu. Đến nay, chị vẫn còn nợ đại lý vé số hơn 6 triệu đồng. Do đó, khoản viện phí hàng trăm triệu đồng nêu trên với chị là số tiền quá lớn.

Nghĩ đến ba đứa con còn nhỏ dại, lòng chị Tiên càng đau thắt. Nếu chồng có mệnh hệ gì, chị và những đứa trẻ không biết sẽ sống ra sao. Nhưng bây giờ, tiền đâu để chữa bệnh cho chồng?

"Mong nhà hảo tâm giúp đỡ chồng tôi vượt qua căn bệnh, tỉnh dậy về nhà với 3 con. Tôi chỉ mong như thế thôi, xin mọi người cứu giúp…", người vợ khẩn cầu trong nước mắt.

Ông Lê Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang xác nhận, gia đình 5 nhân khẩu của vợ chồng chị Trương Thị Cẩm Tiên hiện tạm trú tại xã và có hoàn cảnh khó khăn, không có ruộng đất canh tác, phải đi bán vé số quanh năm kiếm sống. Họ cần sự hỗ trợ từ cộng đồng.

