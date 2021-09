Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát động phong trào "Máy tính cho em"

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của nhân dân và mọi mặt của đời sống xã hội. Trong tình hình đó, hàng chục triệu học sinh, sinh viên cùng các thầy cô giáo đã bước vào năm học mới 2021-2022 với đầy khó khăn, thử thách. Hầu hết các nhà trường đều tổ chức cho học sinh, sinh viên học trực tuyến (online).

Để học tập theo phương pháp này có hiệu quả đòi hỏi phải có trang thiết bị dạy và học phù hợp. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều gia đình gặp khó khăn về kinh tế nên không thể trang bị cho con em mình thiết bị tối thiểu phục vụ học tập trực tuyến, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến việc học tập, tiếp thu kiến thức của các em học sinh.

Nhằm hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn nêu trên, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam kêu gọi và phát động phong trào "Máy tính cho em". Theo đó, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố phát động phong trào trong hệ thống Hội Khuyến học nhằm vận động các hội viên, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay góp sức hỗ trợ các em thiết bị học tập như máy tính, điện thoại thông minh... để các em có phương tiện tham gia học tập theo quy định của ngành giáo dục.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4219: Chương trình "Máy tính cho em"

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EEURtại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269