Chồng nghèo vét sạch tài sản cố giành sự sống cho vợ ung thư

Đã hơn 2 năm qua, bà Phan Thị Lâm (61 tuổi, ở thôn Liên Hội, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, Bình Định) luôn bị hành hạ bởi căn bệnh ung thư. Dù gia đình đã chạy chữa nhiều bệnh viện nhưng tính mạng bà Lâm hiện đang "ngàn cân treo sợi tóc".

Trong gian buồng rộng khoảng 10m2, nằm cạnh bếp nấu ăn, bà Lâm nằm bất động, thỉnh thoảng oằn mình lên, mặt nhăn nhó rồi rên rỉ khi những cơn đau kéo đến. Sau hơn 2 năm chống chọi với bệnh hiểm nghèo, bà Lâm trở nên tiều tụy.

Hiện gần đến ngày vào Bệnh viện Chợ Rẫy tái khám để bác sĩ hội chẩn lần cuối xác định có tiếp tục phẫu thuật khối u bên mông còn lại cho bà, song ông Giác chẳng biết xoay đâu ra tiền đưa vợ đi.

"Ngoài số tiền vợ chồng dành dụm, tôi phải bán đàn vịt đẻ 300 con, bán cả heo và bò giống để lo tiền chạy chữa bệnh tình cho vợ tôi suốt 2 năm nay. Gia đình còn vay thêm 170 triệu đồng, trong đó có 70 triệu đồng từ ngân hàng chính sách, còn lại mượn của hàng xóm, người thân", ông Giác thở dài.

Ông Giác kể lại, khoảng tháng 3/2021, bà Lâm thấy trong người mệt mỏi, đau thắt từng cơn ở vùng bụng dưới. Thời điểm đó, do dịch Covid-19 đang bùng phát và cũng không nghĩ bệnh tình vợ nghiêm trọng nên ông chỉ mua thuốc về cho bà uống cầm chừng. Đến khi cơn đau liên tục hành hạ bà, gia đình mới đưa đi bệnh viện để khám.

Kết quả siêu âm, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn kết luận bà Lâm có đến 2 khối u nằm bên trong hậu môn phía mông phải, cần phẫu thuật gấp để ngăn chặn lây lan.

Sau 2 đợt phẫu thuật vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022 tại Bệnh viện Bình Định, vết mổ không lành, da thịt quanh vết mổ dần hoại tử. Nhìn vợ đau đớn, ông Giác xin chuyển vợ vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Tại đây, bác sĩ phát hiện bà Lâm có một khối u mới nên tiến hành phẫu thuật cắt u và một phần cơ thắt trực tràng.

Ca phẫu thuật lần 3 tuy diễn ra thuận lợi nhưng trong giai đoạn hậu phẫu, vết mổ vẫn cứ mãi sưng tấy, kèm những cơn đau dữ dội khiến sức khỏe người bệnh ngày càng suy kiệt, tính mạng đe dọa từng ngày.

Trước diễn biến bất thường, các bác sĩ hội chẩn rồi kết luận bà Lâm bị "U tân sinh không chắc chắn hoặc không biết tính chất", chuyển sang Bệnh viện chuyên khoa ngoại thần kinh Quốc tế. Thế nhưng điều kiện gia đình hết khả năng đưa vợ đến bệnh viện quốc tế, ông Giác xin chuyển qua khoa ung bướu điều trị ngoại trú bằng phương pháp hóa - xạ trị. Đến nay, bà Lâm đã xạ trị lần thứ 5, chi phí cho mỗi đợt 11 triệu đồng.

Được biết, vợ chồng ông Giác có 4 người con, người con gái đầu có chồng tận Tiền Giang, 2 con gái liền kề lấy chồng ở quê nhưng người thì bệnh nặng, người thì tha phương ở thành phố làm công nhân.

Con trai út vào Bình Dương làm nghề lái xe tải, mỗi tháng lương được trên dưới 10 triệu đồng gửi về nhà để vợ đang ở cùng ông bà lo cho 3 đứa con nhỏ, đứa lớn nhất mới 6 tuổi, còn đứa nhỏ 2 tuổi.

"Mỗi lần xạ trị phải vào TPHCM rất vất vả, tiền tàu xe tốn kém nên vợ chồng đành thuê một phòng trọ giá rẻ nhất 2,5 triệu đồng/tháng. Ròng rã suốt 2 tháng nằm xạ trị tôi chỉ hy vọng sức khỏe vợ sớm bình phục. Tôi nghĩ còn nước còn tát nên cũng gắng chạy chữa nhưng giờ tính mạng chưa biết có giữ được không", ông Giác lo lắng.

Hồi vợ ông Giáp chưa mang trọng bệnh, ngoài công việc dẫn thủy (điều tiết nước tưới) phục vụ cho sản xuất lúa của người dân 2 thôn, vợ chồng ông nuôi thêm bầy vịt đẻ, nuôi heo, bò. Cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng đủ đắp đổi qua ngày. Nay thì mất tất cả, lại thêm nợ vay.

Bà Trần Thị Bích Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ân Hữu chia sẻ: "Gia đình bà Lâm thuộc diện hộ nghèo của địa phương nhưng đang lâm vào cảnh bế tắc do bà bị bệnh nan y. Trước tình cảnh đó, Hội đã tổ chức phát động trong toàn hội viên phụ nữ ở 6 thôn trên địa bàn với tinh thần "tương thân, tương ái". Qua đó, đã quyên góp được hơn 8 triệu đồng và 1 chiếc xe lăn giúp gia đình có thêm phương tiện, kinh phí thuốc men điều trị bệnh cho bà Lâm".

Ông Trần Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Ân Hữu cho biết thêm: "Địa phương đã thành lập hội đồng xét duyệt chế độ khuyết tật đột xuất, nhằm tạo mọi điều kiện sớm nhất để bà Lâm được hưởng chế độ khuyết tật đặc biệt nặng của nhà nước. Đồng thời, kêu gọi các tổ chức hội đoàn thể chung tay giúp đỡ cho gia đình ông Giác. Chúng tôi hy vọng các tấm lòng nhân ái gần xa giúp đỡ phần nào để ông Giác có thêm điều kiện chạy chữa giành lại sự sống cho người thân".

