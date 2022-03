Chồng bất ngờ qua đời, vợ trẻ bệnh tật ôm 3 con thơ cầu cứu

Vợ chồng chị Bùi Thị Thu Hồng (23 tuổi, ngụ ấp Bình, xã Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang) cưới nhau 3 năm trước. Chỉ trong thời gian ngắn chị Hồng 2 lần mang bầu sinh được 3 đứa con, nếp tẻ đủ cả, lại được cha mẹ chồng cho thêm 3 công vườn lấy vốn làm ăn, cứ ngỡ cuộc đời sẽ êm ấm.

Nào ngờ, tháng 9 năm ngoái, chị Hồng sinh mới được mấy ngày thì anh Trần Hoàng Như (34 tuổi, chồng chị Hồng) bỗng phát bệnh, đi khám mới biết ung thư tủy cấp tính. Vét hết mọi thứ trong nhà, mảnh vườn làm vốn cũng bán nốt, chị Hồng còn vay mượn thêm hơn 200 triệu đồng để chạy chữa cho chồng. Thế nhưng sự sống của anh Như cũng chỉ kéo dài thêm 3 tháng.

Ba đứa con thơ, đứa đầu lòng 2 tuổi, 2 đứa 5 tháng tuổi phải đeo khăn tang khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng. Còn chị Hồng, sau khi chồng mất, một tháng ròng chị chỉ biết nhốt mình trong nhà rồi khóc, vì chồng ra đi quá nhanh.

"Có những ngày em nghĩ quẩn, định ôm con đi tự vẫn theo chồng. Nhưng rồi em lại nghĩ mình phải mạnh mẽ, phải thay anh ấy lo cho các con. Mình cứ suy sụp mãi thì cũng không thay đổi gì được, nên em gượng dậy", chị Hồng tâm sự.

Nhưng đau khổ chưa dừng lại ở đó, mới đây, trong cơn mưa đầu mùa, căn nhà tạm xiêu vẹo của mẹ con chị cũng bị gió xô đổ. Giữa cơn mưa, 4 mẹ con ôm nhau chạy tìm chỗ trốn, tiếng khóc của 3 đứa trẻ như xé nát không gian.

Thương con cháu, vợ chồng ông Trần Hùng Phương (64 tuổi, cha anh Như) đã đưa mẹ con chị Hồng về ở cùng. Bàn thờ anh Như cũng phải chuyển chỗ.

Gia đình ông Phương cũng chẳng dư giả gì, cả nhà 6 người vốn chỉ trông chờ vào tiền công cắt mít thuê mỗi ngày 300 nghìn đồng của người con cả. Đón thêm mẹ con chị Hồng về, mỗi ngày 10 người chỉ trông chờ một người làm, hôm nào con trai ông Phương không có việc thì cả nhà phải đi mua gạo thiếu.

Khi mẹ con chị Hồng về nhà chồng tá túc, nhà chật chội, 2 ông bà già đành phải dọn ra hiên, nhường buồng ngủ cho các cháu.

"Em về đây với cha mẹ, nhưng giờ không có thu nhập gì, tiền sữa hàng ngày cho các con cũng đang nhờ sự cưu mang của mọi người chứ em cũng không lo nổi. Em tự nhủ phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho các con, cũng để cha mẹ chồng bớt nặng lòng… Nhưng em làm không nổi, giờ nợ nần, một nách 3 con không đi làm gì được, em bế tắc lắm", chị Hồng cố nói cho dứt câu trước khi những hàng nước mắt trào ra không kìm lại được.

Chồng mất, con dại, nghèo khó, chị Hồng lại bị bệnh thiếu máu tán huyết, phải uống thuốc thường xuyên, định kỳ hàng tháng phải lên TPHCM tái khám.

"Giờ con trai mất rồi, vợ chồng tôi cố gắng an ủi con dâu nhưng cũng chẳng biết làm sao. Tuổi già, chỉ biết trông cháu hộ con, ông một đứa, bà một đứa, lắm lúc cháu đói khóc chỉ biết cho bú bình nước sôi", bà Nguyễn Thị Đeo - mẹ chồng chị Hồng buồn rầu nói.

Ông Nguyễn Văn Liêm - cán bộ ấp Bình, xã Hòa Hưng xác nhận hoàn cảnh mẹ con chị Hồng hiện tại rất ngặt nghèo, rất cần sự giúp đỡ khẩn cấp của cộng đồng. Thay mặt địa phương, ông Liêm mong mọi người gần xa quan tâm, hỗ trợ để mẹ con chị Hồng sớm ổn định cuộc sống.

