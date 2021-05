Chàng trai từng được người chết não tái sinh, đau lòng thêm một lần kêu cứu

Chàng trai 21 tuổi Nguyễn Hữu Đồng (trú ở thôn 18, xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), đã từng được tái sinh 1 lần, sau ca ghép gan tháng 7/2019. Nhưng đến tháng 11/2020, Đồng bị thải ghép gan. Sức khỏe của Đồng suy kiệt nhanh chóng, hiện tính mạng của chàng trai đang đếm ngược từng ngày.

Trong phòng cách li đặc biệt của Trung tâm ghép tạng, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, (Hà Nội), Đồng khá mệt mỏi, gương mặt thiểu não xám ngoét, bụng thì chướng to bóng nhẫy. Em lặng im nhìn chúng tôi không chớp mắt. Ánh mắt em như một sự khẩn cầu các nhà hảo tâm hãy dang rộng vòng tay, cho em thêm một cơ hội được sống.

Ở bên ngoài hành lang buồng bệnh, người mẹ của Đồng là chị Nguyễn Thị Liêu giọng chị lạc đi: "Nhà đã thế chấp ngân hàng, sổ đỏ của anh em họ hàng cũng đã mượn cầm cố hết, vay tín dụng, vay lãi cao em cũng đã hỏi hết rồi. Giờ em chỉ còn cái thân này, bán được cái gì là em sẵn sàng bán", nói rồi người mẹ tội nghiệp khụy gối, những giọt nước mắt ướt nhòe đôi bờ mi.

Một chị y tá trong Trung tâm ghép tạng vội vàng đỡ chị Liêu dậy, đưa vào tay chị hộp sữa tươi, nữ y tá lắc đầu nói: "Khổ thân chị ấy, chắc chị kiệt sức, cả ngày nay không thấy ăn uống gì. Lo lắng cho con quá khiến chị ấy hoảng loạn mất rồi".

Ngồi nghỉ chừng vài phút, sau khi uống hết hộp sữa, chị Liêu kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện buồn của gia đình mình: Sống ở vùng quê nghèo, ngoài 3 sào ruộng, chị Liêu mưu sinh bằng nghề bán cá ở chợ gần nhà. Còn người chồng chị chạy xe thuê, với mức thù lao khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Để lo cái ăn và việc học hành cho 3 đứa con, chị không quản ngại thức khuya, dậy sớm, người chị lúc nào cũng ám mùi tanh của cá. Thường thì chị Liêu phải dậy từ 3 giờ sáng để lấy hàng, rồi ở chợ cá đến 11 giờ đêm mới về đến nhà. Cho dù vất vả, cực nhọc nhưng được thấy con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh là người mẹ này đã mãn nguyện lắm rồi.

Học hết lớp 12, thương bố mẹ vất vả Đồng xin đi lao động xuất khẩu với mong muốn sau vài năm có chút vốn liếng thì trở về giúp bố mẹ… Mọi thủ tục đã hoàn tất, vé máy bay cũng đã đặt. Nhưng 2 ngày trước giờ máy bay cất cánh, Đồng đột ngột ngất xỉu rồi lập tức rơi vào hôn mê. Bao dự định, hoài bão của chàng trai trẻ bất ngờ tiêu tan, cùng với mất trắng khoản tiền gần một trăm triệu đã chi phí cho chuyến đi.

Sau hơn 1 năm chữa trị căn bệnh suy gan giai đoạn cuối ở bệnh viện Bạch Mai, Đồng được chuyển sang bệnh viện Việt Đức để chờ ghép gan. May mắn, cuối cùng cũng có một lá gan phù hợp với Đồng từ một người chết não hiến tặng.

Để con trai được phẫu thuật ghép gan vào tháng 7/2019, chị Liêu đã phải cầm cố căn nhà đang ở và vay mượn khắp nơi. Ca phẫu thuật thành công, cả nhà chị Liêu vui mừng khôn xiết, vậy là sức khỏe cậu con trai đã trở lại, em lại có thể viết tiếp giấc mơ còn dang dở.

Nhưng niềm hạnh phúc "ngắn chẳng tày gang", chỉ hơn 1 năm sau ca phẫu thuật ghép gan, Đồng lại phải nhập viện cấp cứu vì sốt cao nhiều ngày không dứt, không thể ăn uống được gì, bụng thì ngày một chướng to.

Khi bác sĩ cho biết, Đồng bị thải ghép gan, cách duy nhất để cứu tính mạng chàng trai này là em tiếp tục được ghép gan. Nhưng khi nghe nói số tiền cho ca phẫu thuật lần này lên tới 1,5 tỉ đồng, thì chị Liêu như người mất hồn. Người mẹ tội nghiệp đã kiệt quệ, gặp ai cũng hỏi chỗ nào mua máu, mua thận để chị bán lấy tiền cứu con.

Đã liên hệ mọi nơi, mọi chỗ để tìm cách cứu Đồng, bác sĩ Hoàng Tuấn - Trung tâm ghép tạng, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ái ngại chia sẻ: "Chúng tôi đang rất lo lắng về ca bệnh của Đồng, vì hiện chưa tìm được nguồn nào hỗ trợ cho gia đình em cả".

Bác sĩ Tuấn cho biết thêm, năm 2018, Đồng phát hiện mắc bệnh Wilson (rối loạn chuyển hóa đồng), suy gan cấp, xơ gan nặng và đã được ghép gan từ người hiến tạng chết não vào tháng 7/2019. Sau khi được ghép gan chúng tôi đều hy vọng Đồng sẽ sống khỏe mạnh như người bình thường được khoảng 15 - 20 năm.

"Nhưng thật không may, sau hơn 1 năm Đồng lại bị thải ghép. Hiện tại Đồng bị suy gan rất nặng, mọi phương pháp điều trị gần như không còn tác dụng nữa. Giờ Đồng chỉ hy vọng vào 1 cơ hội sống duy nhất, là được ghép gan, với chi phí cần đến 1,5 tỉ đồng", bác sĩ Tuấn nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thị Trang, cán bộ phòng Công tác xã hội, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Đồng mới 21 tuổi, cơ hội sống của em ấy còn nhiều, nhưng gia đình em ấy thực sự quá kiệt quệ rồi. Hiện tại số tiền điều trị của Đồng là 3 - 5 triệu/ ngày, gia đình Đồng đã không thể lo nổi, các bác sĩ đang phải ký để cầm cự mạng sống cho em.

Nhìn cảnh chị Liêu khóc lóc cầu xin cứu con, cảnh chị chạy khắp nơi hỏi chỗ bán máu, bán thận khiến chúng tôi ai nấy đều rất xót xa. Chúng tôi tha thiết khẩn cầu bạn đọc Dân trí dang tay giúp đỡ Đồng, cho em thêm cơ hội được tái sinh 1 lần nữa".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4087: Chị Nguyễn Thị Liêu

Địa chỉ: Thôn 18, xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 0384016446 (chị Liêu)

Hiện Đồng đang điều trị tại Trung tâm ghép tạng, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

ĐT: 0379058386 ( chị Trang, cán bộ phòng Công tác xã hội)

