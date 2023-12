Cha mẹ bỏ rơi, bé gái bại não sống lay lắt cùng ông bà ngoại nghèo khó

Đó là tâm sự của bà Nguyễn Thị Sáu (51 tuổi, ngụ ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang). Hàng chục năm ròng bôn ba đất khách, tuổi xế chiều, vợ chồng bà Sáu về quê sinh sống trong căn nhà tranh rách nát.

Đây là căn nhà được dựng nên nhờ sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm. Theo lời bà Sáu: "Mần bao nhiêu năm cũng không dư nổi để cất được căn nhà".

Bà Sáu kể, vợ chồng bà có 4 người con, tất cả đều có gia đình, làm thuê xa xứ. Quê của ông bà ở Hậu Giang nhưng vì kế sinh nhai, hơn 20 năm trước hai người lên Bình Dương làm thuê ở lò gạch, sau đó qua Long An mưu sinh.

Không biết chữ nên ông bà chỉ có thể làm việc tay chân. Khó khăn chưa dừng lại đó khi ông bà còn phải chăm sóc cháu ngoại là em Trần Thị Bích Trâm, dù 12 tuổi nhưng Trâm chẳng khác gì đứa trẻ sơ sinh mãi không lớn.

Bé Trâm đặt đâu nằm đấy, không biết nói, đôi mắt cũng bị mù bẩm sinh. Hàng ngày bà phải buộc chân Trâm vào vách nhà để không bò lung tung.

Theo lời bà Sáu, ngày đó, lúc hay tin con gái lớn mang bầu, vợ chồng bà Sáu mừng vô cùng. Bà cầu nguyện cho cháu sinh ra được bình an, mạnh khỏe để bà phụ chăm cháu cho con đi mần ăn. Tuy nhiên, khi con bà mang thai tháng thứ 7 lại chuyển dạ sinh non.

Đứa trẻ sinh ra một thời gian thì cha mẹ bé cũng ly hôn. "Khoảng 7 năm nay nó có chồng khác rồi bỏ mặc bé Trâm cho chúng tôi và cắt liên lạc luôn", bà Sáu rầu rĩ.

Sau thời gian dài làm thuê ở xa xứ, cái nghèo vẫn đeo bám nên tháng 10/2023, cả nhà bà Sáu hồi hương cất nhà sống tạm trên miếng đất ruộng của người em út. Trừ quần áo và ít đồ dùng cá nhân, còn lại từ vách lá, mái tôn, tủ chén, giường... đều do họ hàng, hàng xóm hỗ trợ.

Ông Phong tâm sự: "Mấy hôm rồi trời mưa lớn nên tạt vào nhà, lúc trời nắng rất hầm do lợp mái tôn. Nhưng có được chỗ che mưa, tránh nắng chúng tôi mừng lắm rồi".

Hơn tháng nay ông Phong đi mò cua, bắt ốc, có ngày đốn mía mướn cho người ta. Thu nhập chẳng đáng là bao vì có khi kiếm được hơn một trăm nghìn đồng/ngày, cũng có lúc chẳng được đồng nào.

Đối với ông Phong, bữa cơm nào có được miếng thịt heo đã là sung túc lắm, bởi đa số mâm cơm cả nhà thường là ốc do ông đi mò, rau dại hái ngoài ruộng. Xóm giềng thương tình lâu lâu mua cho cháu Trâm chục bịch sữa tươi.

Ông Cao Văn Chính - Trưởng ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng cho biết, hộ bà Sáu trước đây ở địa phương sau đó đã đi làm xa, thời gian gần đây mới chuyển về đây định cư. Hai vợ chồng già còn nuôi cháu nhỏ khuyết tật nên gia cảnh rất khó khăn.

"Địa phương đang làm hồ sơ để cháu Trâm được hưởng trợ cấp hàng tháng. Tôi mong rằng thông qua báo Dân trí sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho gia đình vượt qua nghịch cảnh", ông Chính nói thêm.

