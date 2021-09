Cha đột tử ở Đài Loan, thương 2 đứa trẻ mồ côi cùng mẹ gánh nợ trên vai

Mùi khói hương, tiếng gào khóc gọi tên người đã mất, tiếng tụng kinh réo rắt phát ra từ cái radio nhỏ trên bàn thờ người đàn ông xấu số..., khiến cho không khí lạnh lẽo trong căn nhà nhỏ của góa phụ Trung Thị Tuyết, (30 tuổi, ở thôn Nà Làm, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) càng thêm tang tóc thê lương.

Cùng với một nhà hảo tâm, chúng tôi tìm về thôn Nà Làm khi việc lo hậu sự cho người đàn ông bạc mệnh đã hoàn tất. Nhiều bà con hàng xóm vẫn nán lại thăm hỏi, động viên chị Tuyết và 2 đứa trẻ.

Ông Lường Văn Đinh - một người hàng xóm của chị Tuyết không giấu được sự xúc động, bùi ngùi chia sẻ: "thật tội cho nhà chị Tuyết quá! Lúc đón hũ đựng tro cốt của chồng được các nhà hảo tâm đưa từ sân bay Vân Đồn về, chị ấy đứng không vững rồi gục ngã, chúng tôi phải đưa chị ấy đi cấp cứu. 2 đứa con thì chỉ còn biết gào khóc gọi tên cha đến khản cả giọng…, đau đớn quá, tất cả chúng tôi không ai cầm được nước mắt".

Gương mặt phờ phạc vẫn chưa hết vẻ thảng thốt, dường như đến giờ chị Tuyết vẫn chưa thể tin người đàn ông trụ cột, người bố của 2 đứa con chị đã không còn nữa: "Chồng em đi thật rồi, anh bỏ mẹ con em đi thật rồi. Không còn anh ấy, từ nay về sau mẹ con em biết sống thế nào", nói rồi, chị Tuyết đưa 2 tay bưng mặt khóc nức nở.

Tâm sự với chúng tôi trong 2 hàng nước mắt, chị Tuyết cho biết, cũng vì cuộc sống nơi quê nhà quá khốn khó, mà tháng 12/2020 chồng chị Tuyết là anh Phương Văn Quỳnh, (33 tuổi) vay ngân hàng 138 triệu đồng để đi lao động xuất khẩu tại Đài Loan.

Ở xứ người, anh Quỳnh chăm chỉ lao động, dành dụm từng đồng bạc lẻ gửi về để trả nợ, nuôi con và báo hiếu bố mẹ già. Tháng 2/2021 người cha của anh lâm bệnh nặng rồi qua đời, anh cũng không thể về chịu tang cha. Gọi điện về tâm sự với vợ, anh Quỳnh luôn day dứt vì đã không làm tròn bổn phận của người con. Anh dự định năm sau sẽ về thăm nhà, thắp hương tạ tội trước bàn thờ cha.

Nhưng tai họa bất ngờ giáng xuống người đàn ông này: Đêm muộn ngày 23/6/2021, chị Tuyết bất ngờ nhận được điện thoại từ Đài Loan gọi về. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, chị run run nhấc máy nghe thì nhận hung tin, chồng chị bị nhồi máu cơ tim đột ngột qua đời.

Dù rất muốn sang ngay Đài Loan nhìn mặt chồng lần cuối và đưa linh cữu anh trở về quê hương, nhưng phần vì không có tiền, phần vì dịch bệnh Covid-19 nên chị Tuyết không thể. May mắn gia đình chị được một số tổ chức từ thiện và cộng đồng người Việt tại Đài Loan giúp đỡ, ngày 28/8 tro cốt người đàn ông xấu số được đưa về Việt Nam.

Chị Tuyết kể, năm 2014 vợ chồng chị được Nhà nước hỗ trợ cho vay tiền mua một đôi bò theo chương trình "xóa đói giảm nghèo". Nhưng dắt bò về nhà chưa lâu thì cả 2 con cùng mắc dịch bệnh lăn ra chết.

Lần này đi xuất khẩu lao động, anh Quỳnh tính sẽ tích cóp sau khi trả hết nợ thì sửa lại căn nhà đã quá cũ nát và để dành lo cho 2 đứa con đang học lớp 7 và lớp 5.

Nhưng thật nghiệt ngã, bao dự định vẫn còn dang dở thì anh Quỳnh đã về bên kia thế giới, để lại khoản nợ hàng trăm triệu lên vai người vợ gầy yếu và 2 đứa con thơ tội nghiệp.

Tập tễnh đến bên bàn thờ chồng, chị Tuyết bảo, bố chồng qua đời chưa lâu thì chị bị ngã xe gãy xương bàn chân, do không có tiền chữa trị nên giờ thành tật, khiến chị đi lại khó khăn và không làm được công việc nặng.

Thắp cho chồng nén nhang, lại nghĩ đến khoản nợ khổng lồ trên vai, nghĩ đến những tháng ngày gian khó trước mắt, nghĩ đến 2 đứa con thơ dại…, nước mắt người góa phụ trẻ lại ứa ra.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Nông Thị Thiêm, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nà Phặc cho biết, gia đình chị Tuyết là hộ nghèo nhiều năm nay. Chồng chị Tuyết đi lao động xuất khẩu được khoảng 6 tháng thì tử vong ở Đài Loan, phải nhờ các nhà hảo tâm mới mang được tro cốt về Việt Nam.

"2 con chị Tuyết còn nhỏ, chị Tuyết cũng vừa gặp tai nạn gãy xương bàn chân không lao động nặng được, trong khi còn khoản vay cho chồng đi xuất khẩu lao động không biết khi nào mới trả nổi. Hoàn cảnh gia đình chị ấy thực sự quá éo le. Thay mặt địa phương tôi rất mong bạn đọc Báo Dân trí và các nhà hảo tâm, chung tay giúp đỡ gia đình chị Tuyết vơi đi phần nào khó khăn", chị Thiêm nói.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4221: Chị Trung Thị Tuyết

Địa chỉ: Thôn Nà Làm, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: 0961952763

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269