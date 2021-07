Cậu bé ngót 10 năm chống chọi với bệnh viêm não khẩn cầu sự giúp đỡ

Gia đình chị Hồ Thị Nhật, (39 tuổi, thôn Kim Sơn, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, Nghệ An), có hoàn cảnh bĩ cực, đầy xót xa.

Trong căn bếp tuềnh toàng, chị Nhật vừa ôm con nhỏ, vừa nhóm lửa sắc thuốc cho cậu con trai tật nguyền giữa cái nắng tháng 7 bỏng rát của miền Trung. Trong cũi, cậu bé 10 tuổi cơ thể co quắp, nhỏ thó như một đứa trẻ mới lên 3 tuổi.

Lau vội giọt mồ hôi lẫn trong những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt, chị Nhật nghẹn ngào kể bắt đầu bằng cuộc hôn nhân giữa chị và anh Chu Đình Thông, người đàn ông hơn chị 1 tuổi.

Năm 2004, vợ chồng chị sinh con đầu lòng nhưng hài nhi chỉ hưởng dương được một tuần. Vợ chồng chị đau đớn động viện nhau cố gắng vượt qua khó khăn. Hơn 1 năm sau, chị Nhật sinh được cháu thứ 2, đến năm 2011 hạ sinh con trai thứ 3 là Chu Đình Hùng. Cũng chính từ đây, mọi tai ương liên tục ập đến.

Chị kể, Hùng sinh ra khỏe mạnh, bình thường, khi được 1 tuổi đang tập nói thì bỗng nhiên khóc nhiều, khó bú. Gia đình đưa cháu đến Bệnh viện huyện để kiểm tra nhưng bác sĩ không chẩn đoán được bệnh gì.

Sau khi, chuyển xuống Bệnh viện Nhi Nghệ An điều trị thì cháu vẫn sốt cao rồi lịm dần. Gia đình vội chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Tại đây, cháu được xác định mắc bệnh Viêm não.

Sau 25 ngày điều trị, bệnh viêm não của Hùng có đỡ, tuy nhiên, khả năng hồi phục, vận động rất khó khăn. Hùng được chuyển đến Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương để điều trị. Khi đang điều trị phục hồi chức năng thì Hùng lại bị chứng động kinh nên phải chuyển lại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Suốt hơn 3 tháng chạy chữa cho con ở Hà Nội, số tiền vay ngân hàng đã hết sạch. Khi được bác sỹ thông tin căn bệnh của Hùng không thể chữa khỏi trong ngày một ngày hai, gia đình đành bất đắc dĩ đưa con về quê.

Thương con và suy nghĩ "còn nước, còn tát", chị Nhật lại khăn gói đưa con xuống điều trị tại Bệnh viện Nhi Nghệ An. Mỗi đợt điều trị thường kéo dài 2 tuần, đường sá đi lại vất vả, các loại thuốc về não lại đắt đỏ, phải mua ngoài bảo hiểm rất tốn kém nhưng bệnh tình của cháu Hùng vẫn không có tiến triển là bao.

"Hai con bò, một con trâu vừa vay tiền ngân hàng chính sách để mua, cả mấy con dê mới gây đàn, rồi chiếc xe máy cọc cạch là của hồi môn khi ra ở riêng của ông bà cũng phải bán tháo cả rồi nhưng vẫn không đủ", chị Nhật rưng rưng nhớ lại.

Suốt 9 năm nay vợ chồng chị chưa một ngày từ bỏ hi vọng cứu đứa con tội nghiệp này, nhưng mọi thứ đang dần rơi vào vô vọng. Trong khi đó, nguồn thu nhập của đôi vợ chồng trẻ chỉ dựa vào mấy sào ruộng chưa đủ nuôi 4 miệng ăn của gia đình.

Để có tiền mua thuốc cho hai cha con, hàng ngày chị Nhật làm đủ nghề. Đầu năm 2017, anh Thông quyết định vào miền Nam làm công nhân với mong muốn kiếm tiền để gửi về chữa trị cho con. Nhưng "họa vô đơn chí", tai ương một lần nữa giáng xuống. Vừa vào công ty điện tử làm được mấy hôm, anh Thông không may bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi làm về.

Cú va chạm khiến anh Thông bị chấn thương sọ não, phải nằm bệnh viện chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) hơn 1 tháng. Chị Nhật đã phải chạy vạy vay tiền ngân hàng để gửi vào chi trả tiền viện phí cho chồng.

Vốn là người đàn ông trụ cột, nhưng sau tai nạn sức khỏe anh Thông đã giảm sút. Còn chị Nhật lại mang căn bệnh sỏi thận, vừa sinh thêm cháu gái 4 tháng tuổi cũng thường xuyên đau ốm.

Để có tiền lo cho gia đình, chạy chữa cho con, hàng ngày, anh Thông đi làm công khắp vùng. Số nợ ngân hàng 300 triệu đồng chưa biết bao giờ mới có thể trả.

Chia tay gia đình trong cái nắng như đổ lửa của miền Trung, nhìn lại phía sau, chị Nhật vẫn đang miệt mài gom những bắp ngô để bán, tích cóp từng đồng mua thuốc cho chồng, con. Không biết rồi đây, đôi vai của người phụ nữ ấy có còn đủ sức cáng đáng, gồng gánh gia đình...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4160: Chị Hồ Thị Nhật

Địa chỉ: Thôn Kim Sơn, Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (Nghệ An)

Điện thoại: 0382629493

STK: 3615205474269. Ngân hàng Agribank, Chi nhánh huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Chủ tài khoản: Chu Đình Thông

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269