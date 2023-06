Bố ung thư đòi bỏ điều trị nhường cơ hội sống cho con cùng cảnh

Hai cha con phát hiện ung thư trong vòng 1 tháng

Trong căn nhà cũ kỹ, nứt hoác từng đường, bà con, lối xóm đến thăm anh Nguyễn Văn Hưng (38 tuổi, trú xóm 6, xã Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An) khi anh vừa kết thúc một đợt điều trị ung thư trở về. Mỗi khi có người hỏi thăm, chị Lê Thị Cúc, vợ anh lại nước mắt ngắn dài bởi dường như chị không còn biết bấu víu vào đâu trước tai ương liên tiếp giáng xuống gia đình.

Anh Hưng bị phát hiện ung thư thực quản hồi tháng 6/2019, khi đang đi làm thuê ở miền Nam. Thời điểm phát hiện, ung thư đã ở giai đoạn 3, anh được chỉ định phải nhập viện điều trị.

Chi phí điều trị lúc đó gia đình phải đóng là 150 triệu đồng. Nghĩ mình bị ung thư thì cầm chắc cái chết, giờ đi điều trị tốn tiền, để lại nợ nần cho vợ con, anh Hưng không đành...

"Tôi bảo anh thương em, thương con thì anh nhập viện điều trị đi. Sống thêm được ngày nào thì các con còn có bố ngày đó, chúng còn nhỏ quá. Thời điểm đó, con gái út của vợ chồng tôi mới được 2 tuổi...", chị Cúc ứa nước mắt kể.

Thuyết phục mãi cuối cùng anh Hưng cũng chịu nhập viện điều trị.

Chị Cúc vừa chăm chồng, vừa xoay tiền để đóng viện phí. Hôm nào chị Cúc về thì ông Nguyễn Giang Nam (69 tuổi) xuống viện chăm con trai. Động viên con cố gắng, biết đâu hợp thầy, hợp thuốc nhưng chính ông Nam không ngờ bản thân mình cũng đang có một án tử treo lơ lửng trên đầu.

Trong quá trình chăm sóc con ở viện, ông Nam thấy cổ nổi hạch khá to, khó nuốt. Nghe bác sĩ tư vấn, ông đi kiểm tra. Kết quả khiến người cha khốn khổ này ngã quỵ: ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối, đã di căn lên não.

Chỉ trong vòng một tháng, cha con ông Nam đều được chẩn đoán ung thư khiến đại gia đình như không thể gắng gượng nổi. Thương con, thương cháu, ông Nam nhất quyết đòi về.

"Một lúc nuôi hai người bệnh thì tiền núi cũng hết. Bà cho tôi về, để tiền chữa trị cho thằng Hưng. Tôi già rồi, sống được mấy hơi nữa mà làm tội con cháu", ông Nam nói với vợ.

Chỉ trong thời gian ngắn, cả chồng lẫn con đều mắc bệnh hiểm nghèo, bà Nguyễn Thị Tịnh (vợ ông Nam) tưởng bản thân mình không thể gắng gượng nổi. Biết bỏ ai, cứu ai bây giờ?. "Ông thương tôi, thương các con, các cháu thì ông vào viện điều trị, phải bán nhà, bán ruộng tôi cũng bán. Ông mà không điều trị thì cuộc sống chỉ tính ngày, tính tháng. Ông sống được ngày nào, mẹ con tôi còn có chỗ dựa mà chống đỡ...", nước mắt người vợ mặn chát.

Vợ vay nặng lãi cứu chồng, mong các con còn có cha

Ông Nam, anh Hưng đi điều trị, không phải vì bản thân mà phải gánh sứ mệnh lớn lao hơn: Làm chỗ dựa tinh thần cho gia đình. Thế nhưng sứ mệnh ấy đang bị lung lay bởi gánh nặng kinh tế dồn lên vai những người phụ nữ trong gia đình. Ở cái xứ heo hút này, thu nhập của họ chỉ trông chờ vào mấy sào chè, nhưng cũng phập phù bởi đông thì sương giá, hè thì cháy nắng...

Cứ mỗi lần ông Nam hay anh Hưng vào viện là một lần chị Cúc xoay như chong chóng, vay chỗ này, giật nóng chỗ kia để làm "lộ phí".

"Bố chồng tôi 20 ngày nhập viện một lần, chồng tôi thì mỗi tháng 2 lần. Riêng anh Hưng, chi phí ngoài bảo hiểm mỗi tháng cũng hơn 12 triệu đồng. Có lần túng quẫn quá, tôi vay tín dụng đen, lãi 3.000 đồng/triệu/ngày để đưa chồng đi viện. Giờ nợ lên tới 300 triệu đồng rồi, đi vay người ta cũng ngại không dám cho vay", chị Cúc khóc nức nở, bất lực trước tình cảnh éo le của mình.

Có lẽ động lực duy nhất của anh Hưng bây giờ là 3 cô con gái ngoan ngoãn, học giỏi. Thế nhưng, đó cũng chính là điều khiến anh giằng xé, bởi nếu tiếp tục điều trị, anh sợ con đường đến trường của các con sẽ gập ghềnh hơn. Nhưng các con còn nhỏ dại quá, lại ngoan thế, học giỏi thế, anh cũng không nỡ buông tay...

Ông Nguyễn Tư Duẩn - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Thanh Hương cho biết, sau 4 năm điều trị ung thư, gia đình ông Nguyễn Giang Nam, anh Nguyễn Văn Hưng đã kiệt quệ về kinh tế, khả năng tiếp tục điều trị rất khó.

"Vừa rồi Hội chữ thập đỏ xã có kêu gọi, vận động quyên góp giúp đỡ gia đình ông Nam, anh Hưng được hơn 22 triệu đồng nhưng nói thật, với hoàn cảnh gia đình như bây giờ thì cũng như muối bỏ biển thôi. Rất mong qua báo Dân trí, gia đình nhận được sự hỗ trợ để hai cha con ông Nam có thể tiếp tục nuôi hi vọng sống", ông Duẩn nói.

