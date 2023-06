Bố qua đời sau tai nạn bất ngờ, 3 đứa trẻ nguy cơ bỏ học

Mẹ gồng gánh nuôi 3 con

Nằm sâu tận phía cuối con đường mòn nhỏ nép bên đường sắt, căn nhà cấp 4 đơn sơ là nơi trú nắng, mưa của 5 mẹ con, bà cháu chị Nguyễn Thị Thảo (37 tuổi, trú thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định).

Bốn mẹ con chị Thảo đang ở cùng mẹ chồng của chị. Người già trong nhà hay đau ốm, còn 3 đứa trẻ đang tuổi ăn, học, cháu lớn nhất đang học lớp 8, cháu thứ hai học lớp 6, cháu bé nhất mới gần 3 tuổi.

Đứa trẻ gần 3 tuổi chỉ cân nặng 9kg, thân hình gầy gò, tóc tai bù xù, lem luốc, cơm ăn bữa đói bữa no, sữa không có để uống. Ai nấy nhìn cháu đều ứa nước mắt.

Gần 1 năm kể từ ngày anh Nguyễn Văn Lén, chồng chị Thảo, đột ngột qua đời, chẳng đêm nào chị được tròn giấc ngủ. Nỗi đau mất chồng ám ảnh người vợ cùng nỗi lo tương lai 3 con thơ khiến người mẹ nghèo nặng trĩu tâm tư. Mỗi khi nhắc về chồng, chị Thảo lại ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong.

"Nếu không nghĩ đến 3 đứa con còn nhỏ dại, mẹ chồng già yếu, tôi đã buông xuôi tất cả để theo chồng mà đi rồi. Công việc của tôi hiện rất bấp bênh, làm 1 ngày nghỉ 3 ngày. Giờ lo ăn từng bữa còn khó, chứ nói gì tiền lo các con đi học. Chẳng biết tương lai các con tôi sẽ ra sao", chị Thảo lo lắng.

Theo chị Thảo, khi chồng chưa mất, chị làm công nhân may mặc, còn chồng đi bốc vác, thợ hồ, việc gì có tiền lo cho vợ con, anh đều làm. Cuộc sống tuy vất vả nhưng vợ chồng cùng nhau gánh vác cũng tạm đủ đắp đổi qua ngày, lo con cái ăn học.

Ngày đón hung tin chồng qua đời, chị Thảo chết lặng nhưng nén đau thương nuốt nước mắt vào trong. Chị cố mạnh mẽ lo tang sự cho chồng và làm chỗ dựa cho các con. Cũng từ đó, gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền đè lên vai người phụ nữ 37 tuổi.

Sau dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, công nhân bị cắt giảm giờ làm hoặc mất việc, chị Thảo lâm vào cảnh thất nghiệp.

Để lo tiền mua sữa cho con nhỏ rồi cái ăn mặc đến việc học của 2 đứa lớn, chị đi khắp nơi xin nhận hàng nhựa giả mây về nhà gia công. Mỗi ngày kiếm 50.000-60.000 đồng, nhưng giờ không có đơn hàng, không có việc làm.

"Nếu có việc làm ổn định, tôi cũng gắng làm để lo các con đến trường được ngày nào hay ngày đó. Nhưng giờ thất nghiệp nên chẳng biết bấu víu vào đâu để lo cho các con. Gia đình vẫn còn nợ vay ngân hàng 80 triệu đồng để nuôi heo, trồng nấm nhưng thất bại. Giờ đây, tôi chẳng biết xoay xở bằng cách nào để trả nợ, con cái thì nheo nhóc", chị Thảo thở dài.

Con nhỏ khát sữa, cơm bữa đói bữa no

Ôm đứa cháu nội gần 3 tuổi bị suy dinh dưỡng nặng, bà Nguyễn Thị Xuyến (68 tuổi, mẹ chồng chị Thảo) chia sẻ rằng anh Lén là con duy nhất của bà, cũng là chỗ dựa của cả gia đình, thế nhưng anh ra đi đột ngột, không một lời từ biệt.

"Nó ra đi mà chẳng lời dặn dò mẹ già, vợ và các con thơ. Tội nghiệp 3 đứa cháu tôi con còn nhỏ mà đã mồ côi cha. Ngày nào mẹ cháu có việc làm thì bữa ăn còn có chút thịt, cá, còn không thì rau cháo qua ngày. Ngày còn khỏe, tôi trồng rau mang ra chợ bán để phụ giúp vợ chồng nó. Giờ tuổi lớn lại hay đau ốm, chẳng kiếm ra tiền mà còn làm gánh nặng cho con cháu", bà Xuyến xót xa.

Lau nước mắt, bà Xuyến nói tiếp: "Tội nhất là đứa nhỏ, sữa không có, ăn uống kham khổ nên gần 3 tuổi mà chỉ có 9kg. Cháu nó còn bị u ngoài da nhưng chưa có tiền đi bệnh viện điều trị, phần vì sức khỏe cháu chưa đảm bảo nên bác sĩ chưa phẫu thuật".

Bà Xuyến chia sẻ thêm, ngày còn sống, anh Lén việc gì cũng làm miễn có tiền lo cho vợ con. Sau này, anh bị đau lưng không làm được việc nặng nên xin đi làm bảo vệ ở công ty gần nhà, ai ngờ tai họa ập đến.

Cuối tháng 8/2022, anh Lén trên đường đi bộ từ công ty về nhà thì bị thanh niên đi xe máy tông, khiến anh và người gây nạn đều tử vong.

"Sau tai nạn, gia đình người gây nạn đến viếng 5 triệu đồng vì con tôi chết để lại 3 con nhỏ. Lúc đó, công an hỏi gia đình có khiếu nại gì không. Tôi nghĩ đến đạo làm người khi thấy người gây nạn cũng mất, nên gia đình chẳng làm khó dễ, xem như để lại cái hậu cho con cháu", bà Xuyến buồn bã.

Chia sẻ về gia cảnh chị Thảo, ông Nguyễn Trọng Tài, Bí thư Chi bộ thôn Phú Mỹ 2, nói: "Hoàn cảnh chị Thảo đặc biệt khó khăn, ai cũng thấu hiểu. Vợ chồng làm công nhân bình thường, nuôi 3 người con ăn học còn chật vật, huống gì giờ chỉ có một tay chị Thảo lo 3 con thơ và mẹ già hay đau ốm. Bà con ở đây đều thương và rất mong nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình chị Thảo".

Ông Thái Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc xác nhận, gia đình chị Thảo là hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn. Địa phương rất mong gia đình chị Thảo được giúp vượt qua cảnh ngặt nghèo.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4883 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Thảo

Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định.

Điện thoại: 0392577049

Tài khoản của chị Nguyễn Thị Thảo: 4303205331695 - Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bình Định.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4883)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269