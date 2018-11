Bị ô tô tải cán ngang người, nữ VĐV từng đạt HCV Karatedo sống trong cùng cực

Trở lại thăm Hồng sau 7 năm kể từ khi em bị chiếc xe tải đâm ngang người khi đang trên đường đi tập luyện, chúng tôi không ai cầm lòng được khi chứng kiến cuộc sống hiện tại của em. Vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi mãi mãi 1 cô bé Hồng đầy sức sống với tinh thần lúc nào cũng hừng hực niềm tin chiến thắng trước mỗi cuộc thi và trả lại em - 1 nạn nhân tàn phế với những biến dạng, méo mó đầy mình. Chân tay co quắp, không cử động được nữa, cố lắm em cũng chỉ khẽ lật được người nhưng đồng nghĩa với đó là cơn đau như xé thịt, xé gan.

“Nó khóc nhiều đến độ tôi nghĩ con bé giờ hết cả nước mắt rồi các chị ạ. 20 tuổi, nó đang phơi phới với bao nhiêu dự định. Nó bảo chúng tôi rằng nó sẽ cố gắng tập luyện, thi đấu để có tiền thưởng còn về giúp bố mẹ mua 1 mảnh đất nhỏ làm nhà để thoát khỏi cái kiếp đi ở nhờ như bây giờ. Nhưng điều đó mãi mãi sẽ không bao giờ thành hiện thực nữa rồi, con gái tôi giờ chẳng thể làm gì được nữa…”

Vừa lau mặt cho con, cô Nguyễn Thị Phương vừa nức nở khóc như thể có bao nhiêu nỗi đau đớn dồn nén trong lòng đều muốn bung tỏa cả ra. Bản thân cô cũng lắm nỗi truân chuyên khi 3 lần sinh con nhưng chỉ có một mình Hồng là sống sót nên bao nhiêu yêu thương, hi vọng, cô gửi gắm cả vào em. Vậy mà… đang ở độ tuổi 20 đẹp nhất của đời người, Hồng lại phải chịu bao đau đớn, đắng cay từ bánh xe tải oan nghiệt kia.

“Em vẫn nhớ như in, hôm đó vào khoảng hơn 7h sáng ngày 29/4/2011, khi em vừa ra khỏi nhà để đi tập thì lúc ngang qua đoạn đê Hữu Hồng có 1 chiếc xe tải đi ngược chiều đâm vào em. Mắt em tối sầm vào và không biết gì nữa, khi tỉnh dậy thì em đã đang cấp cứu trong bệnh viện Việt Đức rồi chị ạ”- Không giấu được sự buồn bã, Hồng kể lại câu chuyện của cuộc đời mình trong sự ngậm ngùi, tủi thân và chấp nhận.

Em may mắn thoát chết nhưng với cơ thể không còn lành lặn. Đau xót đưa con từ viện trở về, bố mẹ Hồng lại tiếp tục tá túc trong căn lán tạm được dựng lên từ mảnh đất mượn của xã bởi đến một mảnh đất cắm dùi cô chú nghèo cũng không thể có nổi.

“Ở thế này rồi cũng quen đấy cháu ạ bởi tiền đâu mà mua đất rồi làm nhà nữa. Chính quyền ở đây cũng tốt nên còn cho mượn đất để dựng tạm cái lán này lên, chứ không thì chỉ có nước ở ngoài đường thôi. Nhưng cũng vì sự tạm bợ này mà con bé Hồng nó bị chuột vào cắn chảy toe toét máu. Đợt năm trước, còn cả có rắn hổ mang vào nhà nữa, sợ lắm nên vay mượn chú mới dựng tạm 1 gian lên thế kia để con nằm”- Bố của Hồng, chú Ngô Đức Hiền nghèn nghẹn kể.

Đúng như những chia sẻ của chú Hiền, bác Nguyễn Văn Chí – Trưởng thôn Văn Uyên nơi gia đình Hồng đang sinh sống vô cùng ái ngại cho hay: “Gia đình cháu Hồng thì cả vùng này chúng tôi đều biết và thương cháu lắm. Cháu đã từng là vận động viên môn karate thi cấp TP. Hà Nội và đạt nhiều Huy chương, vậy mà tai nạn bất ngờ đã cướp đi mọi thứ. Ngôi nhà tạm mà gia đình cháu đang sinh sống là dựng trên đất của xã nên cũng có nhiều bất cập lắm. Mỗi lần mưa gió là chúng tôi lại vận động nhau ra để chằng, chống, buộc nhà để đảm bảo an toàn cho cả gia đình cháu”.

Ước mơ của Hồng đã bị khép lại trong tăm tối, khổ đau và bất lực. Điều này không thể thay đổi nhưng hàng ngày phải chứng kiến cảnh người bố gần 70 tuổi đi gõ cửa từng cơ quan xin làm bảo vệ để kiếm bát cơm, bát cháo khiến cho em đau đớn bội phần. Bật khóc, em bảo: “Nhiều lúc nghĩ quẩn em muốn mình chết đi cho bố mẹ khỏi khổ nhưng liệu em chết rồi bố mẹ em có sống nổi không chị bởi bố mẹ chỉ có mình em thôi”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3131: Em Ngô Thị Hồng (thôn Văn Uyên, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội)

Số ĐT: 0983.566.542

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269