Dân trí Cảm thương hoàn cảnh chị em bé gái mồ côi khát sữa, bạn đọc Dân trí đã chung tay ủng hộ số tiền hơn 264 triệu đồng, giúp 3 bà cháu vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ngày 29/6, Báo điện tử Dân trí, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên, UBND thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Phổ Yên cùng lãnh đạo xã Nam Tiến đã thay mặt bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm trao tặng tới gia đình bé Nguyễn Bình An số tiền: 264.076.192 đồng.

Đây là số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình bé Bình An thông qua Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí.

Bé gái mồ côi khát sữa được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 264 triệu đồng

Nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp, Phó trưởng Ban Thư ký, phụ trách mục Nhân ái (bên phải) cùng ông Trần Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên thay mặt bạn đọc trao tặng tới gia đình bé Bình An số tiền 264.076.192 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Ngoài số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm nói trên, bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, Phó trưởng Phòng Bảo trợ Xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên, trao tặng tới gia đình bé Bình An 1 triệu đồng cùng với phần quà được trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thái Nguyên.

Ông Trần Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên, Trưởng Ban chỉ đạo công tác Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em thị xã Phổ Yên, trao tặng tới bé Bình An số tiền 5 triệu đồng cũng được trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em thị xã Phổ Yên.

Nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp, Phó trưởng Ban Thư ký, phụ trách Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí, chuyển lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc của lãnh đạo Báo điện tử Dân trí tới gia đình bé Bình An, và ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên gia đình bé Bình An sớm vượt qua khó khăn trước mắt.

Tại buổi trao quà của bạn đọc và các nhà hảo tâm, nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp, Phó trưởng Ban Thư ký, phụ trách Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí, chuyển lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc của lãnh đạo Báo điện tử Dân trí tới gia đình bé Bình An, và ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên gia đình bé Bình An sớm vượt qua khó khăn trước mắt.

Nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp cho biết, mục đích bạn đọc Dân trí ủng hộ giúp 2 cháu bé có một khoản tiền để lo cho cuộc sống hiện tại và tương lai sau này, với mong muốn các cháu "không bị bỏ lại phía sau".

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, Phó trưởng Phòng Bảo trợ Xã hội - Trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên trao tặng tới gia đình bé Bình An 1 triệu đồng và một phần quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thái Nguyên.

Ông Trần Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên, ân cần hỏi thăm, động viên bà ngoại và chị em bé Bình An trong buổi trao quà.

Ông Trần Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên cho biết, ông rất cảm động và biết ơn tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí đã chung tay, chung sức, dành tình cảm, tình thương, chăm lo chị em cháu Bình An nói riêng và giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của địa phương nói chung.

Tại buổi trao quà, ông Trường cũng đề nghị gia đình bé Bình An có phương án sử dụng, tiết kiệm, bảo đảm đồng tiền của các nhà hảo tâm giúp đỡ để chăm lo cho 2 cháu bé hợp lí, đến khi cháu 18 tuổi sẽ bàn giao lại cho các cháu.

Ông Trường cho biết thêm, với số tiền bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ, chúc gia đình bé Bình An sẽ vượt qua khó khăn trước mắt và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Với số tiền bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ, gia đình bé Bình An phần nào vơi đi những khó khăn trước mắt và hướng tương lai cho các cháu có cuộc sống tươi đẹp hơn.

Cũng tại buổi trao tiền của bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ bé Bình An, bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, Phó trưởng Phòng Bảo trợ Xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết, hàng năm các địa phương vẫn gửi báo cáo đầy đủ về các hoàn cảnh khó khăn, trẻ em không nơi nương tựa, người gia neo đơn... đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tuy nhiên trường hợp bé Bình An là do mẹ đột ngột qua đời.

Tuy nhiên, sau khi nắm được hoàn cảnh cháu Bình An, địa phương cũng có báo cáo đầy đủ. Theo đó, lãnh đạo Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội cũng đã chỉ đạo và quyết định trích một phần quà ủng hộ cháu bé, giúp cháu bé sớm vượt qua tuổi thơ ngặt nghèo.

Thông qua Báo điện tử Dân trí, bà Hoa cũng bày tỏ lời cảm ơn đối với bạn đọc, các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi trao quà, bà Hoa trao đổi với bà ngoại của cháu bé Bình An và hướng dẫn bà làm sổ tiết kiệm gửi ngân hàng để hàng tháng có thể rút số tiền lãi ra chăm lo cho cuộc sống của cháu bé.

Nhân viên Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phổ Yên giúp gia đình bà Hồng làm sổ tiết kiệm ngay tại nhà.

Toàn bộ số tiền bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ đã được bà Hồng gửi tiết kiệm dành chăm lo cho 2 cháu bé.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bà Nguyễn Thị Hồng là bà ngoại trực tiếp chăm sóc 2 chị em bé Bình An, nghẹn ngào xin gửi lời cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, cùng sự quan tâm giúp đỡ của Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Thái Nguyên và chính quyền địa phương.

Bà Hồng cho biết, ngoài số tiền trên, bà còn nhận được rất nhiều sữa, bỉm, quần áo, vật dụng… của các cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm khắp mọi miền gửi đến, đây là nguồn động viên tiếp sức vô cùng to lớn với gia đình bà.

"Gia đình tôi xin hứa sẽ bảo quản và sử dụng số tiền trên một cách tiết kiệm và hợp lý nhất để chăm lo cho 2 cháu", bà Hồng nói.

Như đã đưa tin trước đó, chị Nguyễn Thị Hải (37 tuổi), mẹ cháu bé Bình An bị bệnh động kinh và ra đi đột ngột khi bé Bình An hơn 4 tháng tuổi.

Do chị Hải bị vấn đề về thần kinh nên cuộc sống của chị khá truân chuyên, bé Bình An vì thế khi sinh ra cũng chẳng biết bố mình là ai.

Hơn 10 năm trước chị Hải cũng đã ly hôn chồng, chị ôm theo bé Trang khi đó mới 9 tháng tuổi về nương nhờ mẹ đẻ.

Lãnh đạo địa phương sẽ giám sát và hướng dẫn gia đình bé Bình An sử dụng số tiền bạn đọc giúp đỡ được tiết kiệm và đúng mục đích.

Hương Hồng - Trọng Trinh