Bé gái mắc bệnh hiểm nghèo, mồ côi mẹ, cha câm điếc, ước mơ được đi học

Gần 2 tháng trước, nỗi đau ập đến gia đình cháu Dương Thị Thanh Tâm (15 tuổi, ngụ phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) khi mẹ mất sau một thời gian mắc bệnh nặng.

Mẹ mất, bỏ lại cháu Tâm cùng người cha 65 tuổi bị câm điếc và người anh 20 tuổi là Dương Thanh Điền không nghề nghiệp sống trong cảnh khốn cùng. Căn nhà tình thương của gia đình ở thường ngày trống vắng nay càng trở nên hiu quạnh hơn.

Bà Trần Thị Đọt, Trưởng khóm Bờ Tây (phường Nhà Mát) cho biết, cha cháu Tâm là ông Dương Văn Điện bị câm điếc bẩm sinh. Hàng ngày, để có cái ăn cho gia đình, ông Điện vào phụ giúp công quả ở chùa gần nhà, khách thương tình cho ít tiền, gạo, nhu yếu phẩm… thì mang về nuôi vợ con qua ngày.

Còn anh trai cháu Tâm là em Dương Thanh Điền đã nghỉ học, lại không nghề nghiệp, ai kêu gì làm đó nên thu nhập bấp bênh, chưa lo nổi bản thân mình nên cũng chẳng giúp được gì cho gia đình.

Xót xa hơn, trước ngày mẹ mất, cháu Tâm chẳng may mắc phải căn bệnh hội chứng Guilan-barre (viêm đa dây thần kinh cấp tính), một rối loạn hiếm gặp khiến cháu từ một bé gái khỏe mạnh, xinh xắn trở nên yếu ớt, tiều tụy.

"Từ lúc em Tâm bị bệnh, cả người em rất yếu, hai bàn tay co quắp, chân cong lại không tự đi đứng được, tất cả sinh hoạt cá nhân đều phải có người giúp, thương em lắm", chị Nguyễn Kiều Trang, một người chị bà con của cháu Tâm cho biết.

Cũng vì mắc bệnh nên cháu Tâm đành phải nghỉ học giữa chừng lớp 9.

PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đến thăm gia đình sau cái chết của mẹ cháu Tâm, thấy căn nhà trống trơn, giữa nhà là một cái bàn nhựa nhỏ, trên có ly hương và di ảnh người phụ nữ xấu số để dựa vào chiếc giường cũ kỹ.

"Mẹ em bệnh mất bất ngờ, cha thì câm điếc, anh thì mới lớn, em Tâm bệnh liệt giường nên việc lo hậu sự không được trọn vẹn lắm", chị bà con của cháu Tâm bùi ngùi.

Trong khi cha và anh trai thắp nhang cho mẹ thì Tâm nước mắt cứ trào ra trong sự bất lực, bởi hai bàn tay cháu co quắp không cầm nắm được gì. Còn nỗi đau nào hơn khi mẹ mất, con gái cũng không thắp được một nén nhang cho mẹ của mình.

Nhìn con gái khóc, cha cháu Tâm chỉ ú a ú ớ không thành lời. Anh trai cháu Tâm là em Dương Thanh Điền thay cha bày tỏ: "Con thì không còn đi học nữa, giờ ai thuê mướn gì con làm đó để kiếm tiền nuôi thân, rồi phụ cha lo cho em. Cha cũng lớn tuổi rồi, giờ bữa ăn còn khó khăn, việc làm lúc có, lúc không, con không biết làm sao để có tiền chữa bệnh cho em con nữa".

Dù căn bệnh hành hạ khiến cơ thể yếu ớt, tay chân co quắp nhưng tinh thần của cháu Tâm vẫn còn mạnh mẽ. Cháu nói mình rất muốn được chữa bệnh và đi học trở lại. "Con đi học để sau này con có ước mơ trở thành bác sĩ, để con có thể chữa bệnh như mẹ của con đã bị, rồi chữa cho cha của con nói chuyện được như người ta", cháu Tâm nói niềm mơ ước của mình.

Bà Đoàn Hồng Lĩnh, Bí thư phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu) cho biết, tình cảnh của cháu Dương Thị Thanh Tâm hiện rất khốn khổ. Bệnh tình của cháu vẫn có thể chữa được nếu có điều kiện sớm, tuy nhiên hiện nay gia đình quá khó khăn. Chính quyền địa phương cũng chỉ hỗ trợ gia đình phần nào trong cuộc sống chứ để điều trị bệnh cho cháu thì rất cần thêm sự sẻ chia của cộng đồng hảo tâm.

