Bé gái bị "mệt cái chân" và 9 năm ròng chống chọi với ung thư

Tai họa đến không ngừng

Bé Trần Thị Khánh Hồng (SN 2010, ngụ xóm 1, thôn Lâm Lộc 1, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) là đứa con duy nhất của anh Trần Văn Hoành (SN 1977) và chị Nguyễn Thị Kim Phúc (SN 1991).

Nhìn cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh đang cắm cúi xếp đồ chơi, không ai nghĩ Khánh Hồng đang mang trong người căn bệnh hiểm nghèo, từng trải qua những đợt hóa trị đau đớn, từng đối mặt với tử thần trong những lần phản ứng thuốc, ho ra máu, liệt nửa người…

Khánh Hồng đã chiến đấu với căn bệnh ung thư máu suốt 9 năm dài. Đó cũng là 9 năm mà hai vợ chồng anh Hoành làm việc bất kể ngày đêm để kiếm tiền theo đuổi hành trình chữa trị cho con.

Anh Hoành quê ở Nam Định vào Long An làm công nhân và quen chị Phúc. Đến năm 2009, anh chị kết hôn rồi thuê trọ cùng làm công nhân tại đây.

Năm 2010, Khánh Hồng ra đời, hai vợ chồng quyết tâm tiết kiệm ít vốn rồi về quê mua mảnh đất, cất cái nhà nhỏ cho con được sống thoải mái. Khi vợ chồng anh Hoành mới dành dụm được hơn 50 triệu đồng thì biến cố xảy ra.

Chị Phúc kể: "Từ lúc Khánh Hồng 2 tuổi, em đã cho con đi học nhà trẻ để đi làm. Cứ sáng đi học là nó than "mẹ ơi, con mệt cái chân". Em cứ tưởng cháu lười đi học, chứ ai lại mệt cái chân".

Không ngờ, cái chân của Khánh Hồng cứ ngày càng "mệt" hơn, đau nhức rồi sốt cao. Chị Phúc đưa con đi khám bệnh nhiều nơi không khỏi.

Đến ngày 26/11/2014, chân Hồng khụy xuống, không đứng nổi. Chị Phúc đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) khám mới biết con bị bạch cầu lympho cấp.

"Em có biết bạch cầu lympho cấp là bệnh gì đâu. Đến khi đưa con qua bệnh viện Huyết học làm tủy đồ, nghe mọi người đang chờ khám bệnh nói mới biết là con bị ung thư máu", chị Phúc nghẹn ngào kể lại.

Thời điểm phát hiện thì bệnh của Khánh Hồng đã tiến triển nặng, tổn thương đến cấu trúc xương ngón tay trái và mô kẽ 2 phổi nên các bác sĩ lên phác đồ hóa trị tấn công và tăng cường kéo dài từ tháng 12/2014 cho đến hết tháng 12/2015. Sang năm 2016, cháu được hóa trị duy trì theo phác đồ Fralle 2000 A1 24 chu kỳ, mỗi chu kỳ kéo dài 28 ngày.

Đầu năm 2018, Khánh Hồng khỏe trở lại, được xuất viện, 3 tháng mới phải tái khám và hóa trị duy trì 1 lần.

Tưởng khổ nạn đã hết, vợ chồng anh Hoành tranh thủ xin làm 2 việc cùng lúc để kiếm tiền trả nợ đã vay mượn khi chữa bệnh cho con. Ngờ đâu, đến đầu tháng 11/2021, Khánh Hồng đang đi thì đột ngột té xỉu.

Anh Hoành đưa con đi cấp cứu mới biết cháu bị thiếu máu nặng, làm tủy đồ thì phát hiện bệnh của Khánh Hồng tái phát, di căn vào phổi, cứ sốt cao là ho không ngừng, có khi ho ra máu.

Khánh Hồng được chỉ định hóa trị tấn công trở lại với 7 chu kỳ. Khi bé đang hóa trị đến chu kỳ thứ 4 thì bà ngoại là bà Bùi Thị Thu (SN 1969) phát hiện bị ung thư nội mạc tử cung, phải cắt bỏ toàn bộ tử cung.

9 năm kiên trì cứu con

Chị Phúc cho biết, năm 2018, khi Khánh Hồng được xuất viện duy trì 3 tháng tái khám 1 lần, hai vợ chồng mừng rỡ, cố tìm việc lương cao để làm kiếm tiền trả nợ.

Sau 3 năm theo đuổi điều trị đợt đầu cho Khánh Hồng, vợ chồng Phúc tiêu hết số tiền tiết kiệm, xin cha mẹ và vay thêm gần 200 triệu đồng. Đến năm 2021, Phúc trả gần hết nợ, chỉ còn thiếu hơn 50 triệu đồng thì bệnh tình của Khánh Hồng lại tái phát.

"Vợ chồng em đang chật vật tìm nơi mượn tiền để theo phác đồ hóa trị cho con thì đến phiên bà ngoại phát bệnh ung thư. Sau khi mổ cắt bỏ tử cung thì tiếp tục xạ trị 28 tia rồi hóa trị, hết gần 100 triệu đồng rồi mà chưa xong phác đồ", chị Phúc cho hay.

Trao đổi cùng phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thủy, Trưởng thôn Lâm Lộc 1 (xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Ninh Thuận) cho biết, nhà bà Thu vốn là hộ khó khăn xưa nay, không có ruộng rẫy. Trước đây, bà Thu bán cà phê cóc trên vỉa hè để nuôi cả nhà, chồng già yếu, mất sức lao động.

"Vợ chồng cô Phúc làm công nhân, thu nhập không cao. Gần 10 năm nay, đứa con gái phát bệnh ung thư càng khiến vợ chồng nhà chị ấy khó khăn hơn. Rồi giờ đến mẹ chị Phúc là bà Thu bệnh ung thư nữa nên không thể nào diễn tả hết được cái khổ của nhà họ", ông Thủy chia sẻ.

Từ ngày Khánh Hồng phát bệnh, vợ chồng chị Phúc từ bỏ ước mơ về quê mua nhà sinh sống. 9 năm qua, hai vợ chồng thuê căn phòng trọ nhỏ ở huyện Hóc Môn (TPHCM) để tiện cho việc đưa con đi chữa bệnh.

Anh Hoành xin làm ở 1 xưởng mộc chuyên đóng quan tài, mỗi ngày công là 300 ngàn đồng, làm ngày nào, lãnh công ngày ấy.

Còn chị Phúc mỗi khi về nhà thì nhận đồ về may gia công. Những lúc cận ngày đưa Khánh Hồng đi bệnh viện mà còn nhiều hàng, chị thức trắng đêm làm cho xong để giữ uy tín với bạn hàng.

"Nhiều lúc con sốt cao, nhập viện cấp cứu đột xuất, em làm hàng không kịp nhưng bạn hàng thương nên cũng chịu. Chứ người lạ không ai giao hàng cho em làm", chị Phúc thở dài cho hay.

Dù làm ngày đêm nhưng với đồng lương thợ mộc và may gia công, mỗi tháng 2 vợ chồng cũng chỉ kiếm được chừng 10 triệu đồng, đủ cho tiền ăn của cả gia đình, tiền nhà trọ, điện nước, đi lại… Chứ còn những liều thuốc đặc trị ngoài danh mục bảo hiểm trị giá hàng triệu đồng mỗi lọ thì đều là tiền chị Phúc vay mượn.

Nhưng khi món nợ kéo dài dai dẳng nhiều năm, các chủ nợ không còn niềm tin cho Phúc vay tiếp. Có lúc quá túng thiếu, chị phải vay tín dụng bên ngoài với lãi suất cao.

"Qua đầu tháng là con lại nhập viện mà đến giờ này em cũng chưa biết vay ở đâu. Có khi phải hỏi vay nóng bên ngoài chứ đâu thể bỏ mặc con mình!", chị Phúc thở dài.

Hơn 10 năm làm thợ mộc đóng quan tài, Hoành ít giao tiếp nên không giỏi ăn nói. Nghe nhắc đến con, anh chỉ biết cúi đầu cầu xin các nhà hảo tâm giúp đỡ Khánh Hồng, cho con thêm cơ hội được sống.

Ông Trần Ngọc Mỹ, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Minh, xác nhận gia đình chị Kim Phúc rất khó khăn, gia cảnh bất hạnh khi liên tiếp có người mắc bệnh hiểm nghèo. Do đó, ông đề nghị các cơ quan ban ngành, nhà hảo tâm có điều kiện xem xét giúp đỡ cho gia đình chị Phúc.

