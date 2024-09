Báo Dân trí tiếp nhận gần 1 tỉ đồng cùng hơn 4 tấn hàng cứu trợ vùng lũ

Từ miền Nam, chị Võ Nhiên và nhóm các nhà hảo tâm đã ủng hộ 19.500.000 đồng với lời nhắn "Thương quá, mong bà con vùng lũ vững vàng vượt qua khó khăn".

Ngay trong chiều 10/9, hơn 4 tấn hàng hóa gồm các đồ dùng thiết yếu như đèn pin, áo phao, bánh mì, lương khô, mì tôm, nước uống, sữa..., đã được chị Nguyễn Thị Thụy Điển cùng khu dân cư số 47 Nguyễn Tuân (Hà Nội) và nhóm các nhà hảo tâm từ Hải Phòng chung tay quyên góp, gấp rút chuyển về tòa soạn báo Dân trí.

Chị Điển chia sẻ: "Nghe tin nhiều đồng bào bị đất đá vùi lấp…, hình ảnh bà con chống chọi, vật lộn trong những cơn lũ dữ, bọn mình xót lắm. Mình đã dừng việc kinh doanh lại, để cùng mọi người vận động ủng hộ bà con. Lần này mình mới chỉ nhận ủng hộ từ anh em họ hàng trong nhà chứ chưa vận động bên ngoài.

Gia đình mình cả ở Việt Nam, cả bên Úc đều hết sức thương bà con vùng lũ, chỉ mong góp phần thiết thực nhất chia sẻ cùng bà con trong lúc khốn khó này".

Theo kế hoạch, 4 tấn hàng hóa hỗ trợ lần một từ bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm sẽ được đại diện báo Dân trí chuyển trực tiếp tới bà con vùng lũ các tỉnh miền Bắc đang bị ảnh hưởng trong ngày 11/9.

Cũng trong ngày hôm nay, chị Nguyễn Phương Thảo, Trưởng phòng Marketing Công ty CP xe máy, xe điện Việt Thanh đã tới tòa soạn báo Dân trí ủng hộ 100 thùng nước và 10 triệu đồng.

Chị Thảo cho biết đây là tấm lòng của tập thể cán bộ, công nhân, được trích từ nguồn quỹ công đoàn của công ty.

"Được tham gia, đồng hành cùng báo Dân trí hỗ trợ đồng bào đang bị lũ lụt, chúng tôi rất tin tưởng và yên tâm. Mong bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống", chị Thảo nói.

Đến 18h ngày 10/9, chỉ sau 7h bài viết "Chương trình Nhân ái: Chung tay cứu trợ đồng bào miền Bắc trong lũ dữ" , được lên trang, báo Dân trí đã nhận được 990.270.643 đồng bạn đọc ủng hộ.

Số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để:

Cứu trợ khẩn cấp: Mua và chuyển đến tận tay người dân các nhu yếu phẩm cần thiết như áo phao, thuyền cứu hộ, mì tôm, nước uống đóng chai, thuốc y tế, chăn màn...

Hỗ trợ tái thiết: Giúp người dân sửa chữa nhà cửa, mua sắm vật dụng sinh hoạt, khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Phát triển dự án xã hội lâu dài: Xây dựng các công trình phòng chống thiên tai, hỗ trợ giáo dục, y tế, tạo thêm sinh kế bền vững cho người dân.

Mỗi đóng góp của bạn đều mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách", tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Hãy chung tay cùng chúng tôi giúp đồng bào vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Báo Dân trí sẽ thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình mưa lũ và công tác cứu trợ đến bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm của quý vị!

Mọi sự ủng hộ Chương trình Nhân ái: "Chung tay cứu trợ đồng bào miền Bắc trong lũ dữ" xin gửi về mã số 240501

