Bán hết, cầm cố hết mọi thứ, cha mẹ nghèo vẫn không đủ tiền cứu con

Dù chăm chỉ nhưng vì có phần chậm chạp, sức khỏe lại yếu nên bao nhiêu năm qua, vợ chồng anh Lê Văn Phước (35 tuổi, ngụ xã Nhị Quý, TX Cai Lậy, Tiền Giang) vẫn phải sống chung với cảnh nghèo.

Cả 2 vợ chồng anh Phước đều đi làm công ngày, khuân vác, đào đất, hái trái cây cho những nhà vườn quanh vùng. Tiền công không nhiều, chỉ đủ đắp đổi qua ngày cho 4 miệng ăn, công việc cũng phập phù, cứ không có ai mướn là cả nhà lại hết tiền.

Cưới nhau 12 năm trước, vợ chồng anh Phước có 2 đứa con gái, đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ mới một tuổi nhưng cả 2 đứa con đều ốm yếu, bệnh tật thường xuyên. Nhà đã nghèo, suốt ngày phải thuốc thang chạy chữa cho con lại càng nghèo hơn.

Cuối năm ngoái, con gái lớn của anh Phước là bé Lê Thị Khánh Vi mắc Covid-19. Đã nhiều bệnh nền, lại mất sức đề kháng nên Vi mắc thêm viêm ruột phải nằm viện hơn một tháng ròng. Vét hết mọi thứ trong nhà, vay mượn anh em khắp nơi anh Phước mới lo đủ 30 triệu đồng chạy chữa cho con.

"Thấy cháu Vi có nhiều biểu hiện bất thường, bác sĩ yêu cầu kiểm tra tổng quát thì phát hiện ra nhiều bệnh. Vi bị thuyên tắc huyết khối động mạch, huyết khối tĩnh mạch nội sọ, tổn thương di chứng rải rác trong chất trắng hai bán cầu đại não, rồi ruột...

Bác sĩ bảo toàn là bệnh khẩn cấp, phải chữa ngay, mà nhà nghèo, không có tiền nên xin bác sĩ đưa cháu về. Bác sĩ dặn thấy cháu ngủ không dậy, mê sảng hay nôn ói gì là phải đưa đi cấp cứu liền, cũng lo lắm mà không biết phải làm sao", chị Hà Thị Thùy Trang - vợ anh Phước vừa cầm bệnh án con gái vừa lần đọc từng chữ khó nhọc.

Một tháng trước, Vi có biểu hiện cứ ngồi đờ đẫn khiến vợ chồng chị Trang vô cùng lo lắng. Trong nhà chỉ còn mấy trăm nghìn đồng vừa đủ tiền xe, chị Trang ôm con đi viện, anh Phước thì cầm sổ đỏ đi vay ngân hàng.

Mảnh đất nhỏ của vợ chồng anh Phước nằm giữa đầm nước chỉ có lối đi bộ vào, ngôi nhà lá tạm bợ trống trước, dột sau. Gia đình nài nỉ đủ đường, địa phương cũng can thiệp thì ngân hàng mới miễn cưỡng cho anh Phước thế chấp nhà để vay 30 triệu đồng.

Nhưng với những bệnh hiểm nghèo của Vi thì số tiền nhỏ chỉ như muối bỏ biển, ở viện mấy hôm, hết tiền chị Trang lại đành đau xót đưa con về.

Trong ngôi nhà lá gió có thể lùa bất cứ hướng nào, chiếc giường ngủ của gia đình anh Phước cũng chẳng có chiếu mà chỉ được lót bởi mấy bao lác rách nát. Bốn con người khốn khổ đờ đẫn ngồi lặng im vô vọng.

"Chẳng còn chỗ nào vay được nữa cả, cũng chẳng có gì thế chấp nữa. Giờ chỉ mong có ai giúp cho con em, rồi sau này em đi mần kiếm tiền trả từ từ thôi. Nhìn con cứ như vậy em đau lắm, khóc không được nữa", anh Phước đau xót.

Anh Lê Cảnh Thơ - Phó bí thư Đoàn xã Nhị Quý cho biết do vợ chồng anh Phước đều sức khỏe yếu, lại không nhanh nhẹn như người khác, con cái lại bệnh tật nên khó có khả năng thoát nghèo. Kể từ khi con gái anh Phước phải đi bệnh viện, địa phương đã quan tâm, hỗ trợ nhiều mặt, tuy nhiên gia đình vẫn còn rất nhiều khó khăn.

"Thay mặt địa phương, tôi mong hoàn cảnh của gia đình anh Phước được nhiều người biết đến, cảm thông và giúp đỡ. Địa phương rất biết ơn và trân trọng những tấm lòng hảo tâm đã và sẽ hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn", anh Thơ nói.

