Bạn đọc giúp đỡ người phụ nữ "33 năm không được mang khuôn mặt con người"

Dân trí Cảm thương hoàn cảnh đầy khó khăn, bất hạnh của chị Trần Thị Hoài, tập thể Đảng ủy - Ban chỉ huy Công an Quận Hoàng Mai đã tới thăm và trao tặng chị Hoài số tiền gần 30 triệu đồng cùng nhiều phần quà.

Chiều ngày 30/12, thông qua báo Dân trí, đoàn cán bộ Công an quận Hoàng Mai (thành phố Hà Nội) do đồng chí Trung tá Nguyễn Hùng Nam - Phó Trưởng Công an quận làm trưởng đoàn, cùng đại diện Hội Phụ nữ Công an quận, Đội Chính trị hậu cần, Đội Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc (ANTQ), Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đã trực tiếp đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ chị Trần Thị Hoài.

Tập thể cán bộ chiến sĩ Công an quận Hoàng Mai thăm hỏi và tặng quà chị Trần Thị Hoài (Ảnh: Công an quận Hoàng mai cung cấp).

Chị Trần Thị Hoài, (43 tuổi, trú ở thôn Yên Bình, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết: "Người đàn bà 33 năm không được mang khuôn mặt con người cầu xin phép màu", đã được báo Dân trí đăng tải ngày 21/12.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Nguyễn Hùng Nam - Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, ngay sau khi đọc được bài báo về hoàn cảnh chị Hoài trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí, cuộc đời bất hạnh của chị Hoài đã thực sự chạm tới trái tim người chiến sĩ Công an này và đồng đội.

Chia sẻ nỗi đau cả về thể xác lần tinh thần suốt 33 năm qua mà người phụ nữ bất hạnh đã phải gánh chịu, tập thể Đảng ủy - Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai đã kêu gọi các tổ chức đoàn thể và cán bộ chiến sỹ trong toàn đơn vị trên tinh thần "tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách" và chia sẻ yêu thương đối với những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội đồng thời phát huy phương châm hành động của Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH là "tìm cái còn trong cái mất" trong từng vụ cháy, nổ.

Trung tá Nguyễn Hùng Nam - Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai, động viên chị Hoài cố gắng vượt qua khó khăn, sớm được phẫu thuật tìm lại gương mặt đã mất suốt 33 năm qua (Ảnh: Công an quận Hoàng Mai).

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng ủy - Ban chỉ huy Công an Quận Hoàng Mai, lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ đã quyên góp kinh phí cùng sự đồng hành của các tấm lòng hảo tâm ngoài lực lượng Công an, đã giúp đỡ chị Hoài số tiền 26.500.000 đồng cùng nhiều phần quà như đồ dùng sinh hoạt, đồ ăn, thức uống…, phần nào giúp chị Hoài thuận lợi hơn trong sinh hoạt trong những ngày ở bệnh viện. Và giúp chị chi trả một phần chi phí, cho những ca phẫu thuật sắp tới.

"Khi gặp chị Hoài, tôi mới cảm nhận rõ nỗi đau mà suốt 33 năm qua chị phải gánh chịu. Những phần quà của cán bộ chiến sĩ Công an quận Hoàng Mai và các tấm lòng hảo tâm gửi tới chị Hoài chất chứa bao yêu thương sẽ giúp chị có thêm động lực để vượt qua khó khăn, sớm được phẫu thuật tìm lại gương mặt đã mất suốt 33 năm qua", Trung tá Nam xúc động nói.

Trân trọng đón nhận món quà đầy ý nghĩa từ cán bộ chiến sĩ Công an quận Hoàng Mai, chị Hoài nghẹn ngào xin gửi lời cảm ơn tới tập thể Đảng ủy - Ban chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Công an Quận Hoàng Mai cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ chị.

Cú đổ đèn dầu oan nghiệt 33 năm trước, khiến cuộc đời chị Hoài chìm sâu trong những nỗi đau đớn ghê gớm cả về thể xác lẫn tinh thần (Ảnh: Hương Hồng).

Như đã đưa tin trước đó, chị Hoài gặp tai nạn bỏng nghiêm trọng lúc lên 10 tuổi. Dù giữ được tính mạng, nhưng những di chứng của vụ bỏng để lại trên cơ thể chị Hoài quá nặng nề. Các lớp da bị cháy kéo khuôn mặt, nách, cằm, cổ chị biến dạng ghê gớm. Cổ, hàm và khuôn mặt gần như thành một khối cứng, khiến chị Hoài không thể ngoái được cổ, ngay việc ăn uống cũng hết sức khó khăn. Đôi tay cũng gần như tàn phế, bởi mỗi lần cử động lại khiến chị Hoài vô cùng đau đớn.

PGS.TS Vũ Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: trước tiên chị Hoài sẽ phải trải qua các cuộc phẫu thuật để giải phóng toàn bộ co kéo môi, miệng, mắt, mũi , cổ, nách. Sau đó sẽ phối hợp với chuyên khoa răng hàm mặt để phục hình xương hàm dưới và làm răng. Dự trù toàn bộ chi phí cần từ 200-300 triệu.

Hương Hồng