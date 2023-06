Bạn đọc giúp bé gái mồ côi sống trong căn nhà tạm bợ gần 150 triệu đồng

Ngày 9/6, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Hòa An đã trao số tiền 146.340.183 đồng bạn đọc ủng hộ qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí đến cháu Lê Thị Trà My (10 tuổi, trú thôn Đông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Hòa An trao số tiền 146.340.183 đồng đến cháu My (Ảnh: Minh Châu).

Cháu Trà My là nhân vật trong bài viết "Mẹ bỏ đi, cha mất sớm, bé gái sống cùng bà nội 82 tuổi trong căn nhà tạm bợ" được báo Dân trí đăng vào ngày 13/5.

Mẹ của My bỏ nhà ra đi từ lúc cháu mới 5 tuổi. Mấy tháng sau, cha của cô bé qua đời, bỏ lại một mình em bơ vơ.

Từ ngày cha mất, Trà My chỉ biết bấu víu sau tấm lưng còng của bà nội, sống lay lắt, thiếu thốn trong căn nhà tạm bợ, cũ kỹ.

"Váy đẹp, quần áo, giày dép mới là thứ xa xỉ với cháu tôi. Hầu như quần áo cháu mặc là do những người làm từ thiện cho tặng" - bà Đào Thị Khái, bà nội của My cho biết.

Từ ngày cha mất, My chỉ biết bấu víu sau tấm lưng còng của bà nội (Ảnh: Trung Thi).

Ước nguyện của cả 2 bà cháu là có tiền sửa sang lại ngôi nhà đã cũ, để thoát cảnh nóng "như lò thiêu" lúc trời nắng và chạy khắp nhà kiếm xô chậu hứng nước khi trời mưa.

Sau khi Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh của cháu My, chính quyền xã Hòa An đã hỗ trợ 50 triệu đồng, mạnh thường quân và bà con làng xóm hỗ trợ hơn 30 triệu để hai bà cháu Trà My xây nhà ở an toàn hơn.

"Con vừa được tặng nhà mới, nay lại được các cô chú, anh chị là bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ được gần 150 triệu đồng nữa, con mừng lắm. Từ nay, nội sẽ đỡ lo hơn về tiền học của con. Con xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ con và nội. Con xin hứa sẽ cố gắng học giỏi" - Trà My gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc.

Đại diện chính quyền địa phương, bà Bùi Thị Nguyên Thảo - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa An - gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí cùng quý bạn đọc đã quan tâm hỗ trợ Trà My, để cháu có điều kiện tiếp tục học hành.

Bà Thảo mong muốn trong thời gian đến, báo Dân trí sẽ tiếp tục làm cầu nối để tấm lòng của mạnh thường quân đến với hoàn cảnh khó khăn của địa phương nói riêng và trên cả nước nói chung.