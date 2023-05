Mẹ bỏ đi, cha mất sớm, bé gái sống cùng bà nội 82 tuổi trong căn nhà tạm bợ

Mẹ bỏ nhà ra đi khi Lê Thị Trà My (SN 2013) mới tròn 5 tuổi. Mấy tháng sau đó, cha của cô bé qua đời, bỏ lại một mình em bơ vơ.

Từ ngày cha mất, Trà My chỉ biết bấu víu sau tấm lưng còng của bà nội, sống lay lắt, thiếu thốn trong căn nhà tạm bợ ở xã Hòa An (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).

My cùng bà nội sống trong căn nhà tạm bợ (Ảnh: Trung Thi).

10 tuổi, My có đôi mắt sáng, khuôn mặt xinh xắn, dáng người nhỏ con, mặc bộ đồ rộng thùng thình, cũ kỹ.

"Mấy năm nay, cháu nó chưa có được bộ đồ tử tế. Váy đẹp, quần áo, giày dép mới là thứ xa xỉ với cháu tôi. Hầu như quần áo cháu mặc là do những người làm từ thiện cho tặng, ngay cả bộ đồ cháu đang mặc cũng vậy", bà Đào Thị Khái (SN 1941, bà nội của My) nói về chiếc áo cũ của cháu.

Kể thêm về hoàn cảnh đứa cháu gái đáng thương, bà Khái cho biết My sinh ra có cha mẹ như bao đứa trẻ khác.

Kết hôn rồi sinh con, cha mẹ My làm lao động phổ thông để mưu sinh. Cả gia đình sống trong một căn nhà nhỏ bên đường quốc lộ 1, đoạn qua huyện Phú Hòa.

My có đôi mắt sáng, khuôn mặt xinh xắn (Ảnh: Trung Thi).

Theo lời bà Khái, biến cố xảy ra vào năm 2018, lúc này, My mới 5 tuổi, trong một buổi chiều mưa, mẹ của My khăn gói bỏ nhà đi.

"My nó kể với tui là nhìn thấy mẹ lên một chiếc xe khách màu đỏ. Cháu có gọi mẹ nhưng không thấy đáp lại, thế là kể từ đó con bé thiếu đi tình yêu thương, chở che của mẹ" - bà Khái kể.

Vợ bỏ đi, cha My buồn bã, rơi vào suy sụp, bỏ ăn bỏ uống, vài tháng sau thì ông qua đời. Chưa đến một năm, từ một đứa trẻ sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, My rơi vào cảnh thiếu vắng mẹ, mồ côi cha.

Từ ngày cha qua đời, My chỉ còn bà nội 82 tuổi là chỗ dựa. Mỗi khi thấy bà không khỏe trong người là đứa cháu nhỏ khóc sướt mướt, động viên bà cố ăn, chóng khỏe để sống cùng cháu.

Từ ngày cha mất, My chỉ còn bà nội 82 tuổi là chỗ dựa (Ảnh: Trung Thi).

"Ước nguyện của bà cháu là có kinh phí sửa lại căn nhà mà cha My để lại, từ đó, hai bà cháu có nơi tá túc yên ổn. Sau này, bà có lỡ mất đi thì My nó cũng còn chỗ chui ra, chui vào mà sống tiếp", bà Khái tâm sự ước nguyện cuối đời.

Thầy Lê Thông, giáo viên chủ nhiệm của Trà My (lớp 4E, Trường tiểu học Hòa An 2) cho biết, My là một đứa trẻ ngoan, học lực khá. Nhà trường biết hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của học trò nên thường động viên, giúp đỡ My.

"Hoàn cảnh khó khăn, My lại thường xuyên đau ốm. Vừa rồi, em hay bị mệt mỏi, không học hành được gì. Dò hỏi gia đình thì biết em không có tiền đi khám bệnh. Thương em, nhà trường đã quyên góp được hơn 19 triệu đồng giúp em có tiền khám chữa bệnh, cũng như hỗ trợ việc học hành", thầy Thông cho hay.

Hiện tại, kinh phí để My đến lớp là nhờ sự giúp đỡ của bà con hàng xóm, láng giềng (Ảnh: Trung Thi).

Bà Bùi Thị Nguyên Thảo - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa An xác nhận gia đình cháu My hiện thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Bố của My đã mất cách đây khoảng 5 năm, còn mẹ thì cũng rời khỏi địa phương, hiện có 2 bà cháu nương tựa vào nhau mà sống, hoàn cảnh rất khó khăn.

"Hoàn cảnh 2 bà cháu thực sự là khó khăn. Tôi mong mạnh thường quân quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ, để My có điều kiện tiếp tục học hành" - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa An chia sẻ.