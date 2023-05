Bạn đọc Dân trí hỗ trợ bé Bình An gần 150 triệu đồng

Ngày 10/5, Báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến anh Nguyễn Viết Trụ (cha bé Nguyễn Bình An) số tiền 148.793.547 đồng bạn đọc ủng hộ bé Bình An trong tuần 1 tháng 4/2023 (130.340.547 đồng) và tuần 2 tháng 4/2023 (18.453.000 đồng).

Bé Nguyễn Bình An là nhân vật trong bài viết "Con vừa được tặng mái tóc giả, đội vào không ai biết con bị bệnh đâu..." .

Anh Trụ trân trọng đón nhận món quà của bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc ủng hộ con gái, anh Trụ xúc động chia sẻ: "Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn tấm lòng nhân ái của tất cả mọi người, những nhà hảo tâm đã yêu thương bé Bình An, giúp cho gia đình có chi phí tiếp tục hành trình chữa bệnh cho con".

Theo anh Trụ, nhờ có sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, anh đã vơi bớt gánh nặng, không còn cảnh vất vả chạy đi vay mượn khắp nơi để đưa con đi bệnh viện.

"Hồi trước lễ 30/4, Bình An cũng sốt cao đến gần 40 độ, uống thuốc hạ sốt 3 ngày không bớt, tay chân nổi mẩn đỏ. Lúc đó, nhờ có tiền bạn đọc giúp đỡ mà em đưa bé đến ngay Bệnh viện Đồng Nai xét nghiệm, mới biết con bị tụt máu, thiếu máu cả 3 dòng và chuyển đi cấp cứu gấp. Đến ngày 9/5, sức khỏe Bình An đã ổn định trở lại, được xuất viện về nhà, chờ đến ngày 24/5 sẽ nhập viện hóa trị theo lịch hẹn", anh Trụ kể.

Như Dân trí đã đưa tin, bé Nguyễn Bình An (SN 2016) mới sinh được vài tháng đã phải xa mẹ. Đến năm Bình An 2 tuổi, mẹ bỏ hai cha con em để theo người đàn ông khác. 5 tuổi, Bình An phát bệnh u não ngay trong đại dịch Covid-19.

Khi mới vài tháng tuổi, Bình An đã không có được sự chăm sóc của mẹ.

Tròng mắt trái của Bình An vốn hơi lệch, ban đầu anh Trụ tưởng con bị lé nên không để ý. Sau đó, mắt trái của con tấy đỏ, sưng to lên, đến Bệnh viện Mắt TPHCM khám mới biết trong hốc mắt của con có khối u đang phát triển rất nhanh.

Kết quả chụp MRI sọ não - hốc mắt của Bình An cho thấy có khối u lớn trong hố sâu hốc mắt, gây tổn thương chỏm não giữa hai bên, kích thước lớn nhất là 3,5cm.

Bình An được chuyển ngay sang Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu nhưng các bác sĩ không thể phẫu thuật vì khối u đã lớn nên đề nghị cho bé hóa trị, đánh xẹp khối u.