Bạn đọc Dân trí giúp đỡ đôi vợ chồng nghèo bị bỏng nặng hơn 108 triệu đồng

Ngày 26/10, phóng viên Báo điện tử Dân trí đã đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia thăm và trao tặng số tiền 108.580.331 đồng tới gia đình em Trần Thị Thu (con gái đôi vợ chồng nghèo bị bỏng nặng khi đốt rơm), trú tại xóm Tiên Quánh, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Đây là số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình Thu thông qua Chương trình Nhân ái Báo điện tử Dân trí.

Em Trần Thị Thu cùng các bác sĩ và cán bộ Công tác xã hội trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí gửi tặng, Thu xúc động xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn đọc trong và ngoài nước đã yêu thương, giúp đỡ gia đình em trong suốt thời gian qua.

"Khi 2 bố mẹ em cùng nằm viện, em gái phải nghỉ học ra chăm sóc cùng em, thực sự lúc đó gia đình em hoảng loạn lắm, phần lo cho sức khỏe của bố mẹ, phần lo kinh phí điều trị. May mắn được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, gia đình em mới vượt qua được", Thu nghẹn ngào nói.

Chia sẻ về sức khỏe của bố mẹ Thu, chị Hoàng Ánh Dương, phụ trách Công tác xã hội cho biết: "Bệnh nhân Cường (bố của Thu) đã ổn định và được xuất viện. Bệnh nhân Hiền (mẹ của Thu) hiện đang được tiếp tục phục hồi chức năng. Chúng tôi rất hy vọng với tình yêu thương của bạn đọc Dân trí, chị Hiền sẽ mau chóng lành bệnh, được trở về với gia đình".

Như Dân trí đã đưa tin trước đó, chiều ngày 31/8, do rơm rạ ẩm mốc sau nhiều ngày không có nắng, nên chị Hiền tưới xăng để đốt tránh cho rắn, rết có chỗ trú ngụ. Trong lúc đổ thêm xăng vào đống rơm đang cháy, thì không may chị Hiền bị trượt chân ngã, lửa từ can xăng 5L còn phân nửa bùng lên. Anh Cường lao vào đám lửa kéo được vợ ra ngoài thì cả 2 cùng ngất xỉu.

Chị Hiền được chuyển ra khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng bỏng 74% cơ thể, 44% bỏng sâu độ II, III, IV ở mặt, thân, tứ chi. Anh Cường may mắn bị bỏng nhẹ hơn đã được chuyển lên khoa Điều trị bỏng người lớn tiếp tục chữa trị.

Theo xe cấp cứu đưa vợ chồng chị Hiền ra Hà Nội tối hôm đó, chỉ có cô con gái áp út đang học lớp 10 và một người hàng xóm, cùng với 1 triệu bảy trăm ngàn đồng vay nóng.