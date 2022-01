Bạn đọc Dân trí giúp 2 trẻ có cha mất vì Covid-19 gần 130 triệu đồng

Ngày 21/1, phóng viên Dân trí tại khu vực ĐBSCL cùng lãnh đạo UBND TP Bạc Liêu và đại diện ban, ngành địa phương đến thăm và trao số tiền 122.352.500 đồng của bạn đọc Dân trí gửi giúp đỡ hoàn cảnh "Cha mất vì Covid-19, 2 con thơ đói cơm khát sữa cùng ông bà nội nghèo khó" ở phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Số tiền này được bạn đọc giúp thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí trong tuần 4 và 5/12/2021.

Phóng viên Dân trí cùng bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch TP Bạc Liêu (thứ 2 từ trái qua) và bà Đoàn Hồng Lĩnh, Bí thư phường Nhà Mát, trao tiền bạn đọc Dân trí đến gia đình bà Sơn Thị Mẹo (Ảnh: HH).

Bà Sơn Thị Mẹo có con trai là anh Huỳnh My cùng vợ đi làm công nhân ở Long An, để lại 2 đứa con là cháu Hạo Nam (5 tuổi) và Cẩm Tú (3 tuổi) cho ông bà nội chăm sóc. Đợt dịch Covid-19 vừa qua, anh My chẳng may nhiễm bệnh và mất, còn vợ anh vẫn tiếp tục mưu sinh ở xứ người. Trong khi đó, anh My là lao động chính để nuôi cha mẹ già và 2 con. Chính vì thế, khi anh My mất, vợ chồng bà Mẹo và 2 cháu nội lâm vào cảnh hết sức khó khăn.

Bà Đoàn Hồng Lĩnh, Bí thư phường Nhà Mát, cho biết sau khi biết hoàn cảnh của gia đình bà Sơn Thị Mẹo, phường đã kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân.

"Vừa qua, báo Dân trí đã ghi nhận hoàn cảnh của gia đình bà Mẹo, là "nhịp cầu nối" nhân ái để bạn đọc báo sẻ chia, hỗ trợ kịp thời vợ chồng bà Mẹo và 2 cháu nội trong lúc khó khăn nhất", bà Lĩnh bày tỏ.

Bạn đọc Dân trí cũng gửi quà là quần áo và đồ chơi cho 2 cháu nội bà Mẹo (Ảnh: HH).

Phóng viên Dân trí thông tin, qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí, trong tuần 4 và 5/12/2021, bạn đọc đã ủng hộ 122.352.500 đồng. Một nữ bạn đọc quen thuộc ở Bạc Liêu gửi 500.000 đồng. Nhiều bạn đọc cũng gửi trực tiếp qua Hội phụ nữ phường Nhà Mát 6 triệu đồng. Như vậy, đến nay gia đình bà Mẹo đã nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí số tiền gần 130 triệu đồng.

Ôm đứa cháu nội trong lòng, bà Sơn Thị Mẹo xúc động nói: "Cả đêm qua tôi không ngủ được, tôi không ngờ gia đình mình được nhận số tiền quá lớn như vậy. Tôi xin cảm ơn bà con gần xa, chính quyền địa phương, bạn đọc báo đã quan tâm giúp đỡ cho tôi và các cháu nội trong lúc ngặt nghèo này".

Sau khi bàn bạc, gia đình và chính quyền địa phương thống nhất gửi một khoản tiền làm sổ tiết kiệm để chăm lo cho 2 cháu Hạo Nam và Cẩm Tú trong thời gian tới.

Bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch TP Bạc Liêu, bày tỏ lời cảm ơn bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ gia đình bà Mẹo (Ảnh: HH).

Tại buổi trao tiền, bà Đỗ Ái Lam, Phó Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu, ghi nhận và tri ân bạn đọc báo Dân trí đã đồng hành cùng địa phương hỗ trợ các trẻ có cha, mẹ mất vì Covid-19, trong đó có gia đình bà Sơn Thị Mẹo. Sự giúp đỡ này rất kịp thời, thiết thực, ý nghĩa trong đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều nỗi mất mát cho các gia đình.

"Thay mặt địa phương và gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bạn đọc Dân trí. Tôi cũng mong gia đình bà Mẹo sử dụng số tiền bạn đọc giúp một cách tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích để không phụ những tấm lòng hảo tâm", bà Ái Lam bày tỏ.