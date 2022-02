Bác sĩ "quên Tết" kêu gọi cứu tính mạng người mẹ trẻ "thập tử nhất sinh"

Người đàn ông rơi vào tình cảnh bi đát kể trên là anh Lò Văn Viện, (30 tuổi, trú ở bản Khâu Lay, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Đã hơn 10 ngày trôi qua, kể từ khi được chuyển khẩn cấp từ bệnh viện tỉnh Sơn La tới thẳng khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), chị Lò Thị Son, 26 tuổi (vợ anh Viện) vẫn phải đang từng giây từng phút giành giật mạng sống với tử thần. Quanh giường bệnh là một dàn máy móc, thiết bị y tế hiện đại trợ giúp người mẹ 2 con này duy trì sự sống.

2 tay chắp trước ngực, đôi mắt anh Viện như dán vào ô cửa kính của buồng cách ly, để dõi theo từng cử động dù là nhỏ nhất của người vợ yêu quý. Nói với chúng tôi, giọng anh Viện lạc đi: "Đã hơn nửa tháng rồi, cô ấy vẫn lúc tỉnh lúc mê. Nhiều dây dợ với ống thế kia, em sợ lắm. Cũng vì em nghèo, không có tiền đưa cô ấy đi bệnh viện sớm, nên vợ em mới bị nặng thế. Cô ấy mà có mệnh hệ gì, bố con em biết làm thế nào!...", cảm xúc đau đớn trào dâng, khiến người đàn ông dân tộc Thái nấc nghẹn.

Đưa tay lau nước mắt, anh Viện buồn bã tâm sự với chúng tôi bằng vốn tiếng kinh ít ỏi của mình. Vợ sốt cao từ ngày 13/1, nhưng vì không có tiền, lại gần Tết nên anh Viện đành để đứa con lớn 7 tuổi vừa trông mẹ vừa trông em 2 tuổi. Còn anh lên rừng bẻ măng, những mong kiếm được chút tiền sắm Tết cho vợ con.

Đến ngày 16/1 chị Son sốt cao dẫn đến co giật và rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chồng, con gọi gần như không có phản ứng. Tá hỏa, anh Viện vội vàng đưa vợ đi bệnh viện huyện Thuận Châu, rồi bệnh viện tỉnh Sơn La. Nhận thấy tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân, từ bệnh viện tỉnh Sơn La, các bác sĩ chuyển thẳng chị Son xuống bệnh viện Bạch Mai. Được chữa trị tích cực, cùng với sự hỗ trợ của những thiết bị y tế tối tân, người phụ nữ 26 tuổi tạm giữ lại được tính mạng.

Anh Viện cho biết, sống ở vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La, 4 miệng ăn của gia đình anh Viện chỉ biết trông chờ vào vài sào nương trồng ngô, trồng sắn. Thi thoảng anh Viện đi phụ hồ, hoặc vào rừng lấy củi, hái măng để có thêm chút tiền trang trải cuộc sống.

2 vợ chồng thuần nông này "đầu tắt mặt tối" từ sáng sớm tới tối mịt, cũng không lo đủ cái ăn cho cả nhà. Nay vợ bất ngờ đổ bệnh "thập tử nhất sinh", anh Viện vét sạch mọi thứ trong nhà, từ ngô, sắn, thóc lúa, cho tới con trâu "xóa đói giảm nghèo", thậm chí bán cả con gà trống dành để thắp hương tổ tiên đêm giao thừa và vay mượn khắp bản được 60 triệu đồng nữa… Nhưng, tất thảy cũng chỉ đủ để chị Son nằm viện vài ngày.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trịnh Thế Anh, khoa Hồi sức tích cực cho biết: "Bệnh nhân Son nhập viện trong tình trạng sốt cao, hôn mê, suy hô hấp… Bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn tụ cầu vàng, gây ra nhiều ổ áp xe ở não và phổi rất nặng nề. Tuy nhiên, bệnh nhân Son còn rất trẻ, nếu tiếp tục điều trị tích cực, bệnh nhân có nhiều hy vọng hồi phục…"

Bác sĩ Thế Anh chia sẻ thêm: Chi phí chữa trị cho bệnh nhân Son rất lớn, bệnh nhân lại không có Bảo hiểm y tế nên gia đình phải chi trả lên tới cả trăm triệu đồng. Được biết gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh rất khó khăn, nay cần phải huy động số tiền lớn, thực sự là quá sức của họ.

Là người tích cực kêu gọi, tìm nguồn kinh phí giúp bệnh nhân, chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội ái ngại nói: "Hoàn cảnh gia đình bệnh nhân Son thực sự rất khó khăn. Khi thấy anh Viện ngồi co ro ở hành lang, đến bữa không thấy đi ăn, hỏi ra chúng tôi mới biết anh Viện không còn đồng nào trong người. Những ngày qua, Phòng Công tác xã hội hỗ trợ cơm từ thiện. Các y, bác sĩ trong khoa góp tiền mua cho áo khoác cho anh. Nhưng còn kinh phí chữa trị cho chị Son quá lớn, chúng tôi cũng chưa biết tìm ở nguồn nào. Qua đây, chúng tôi tha thiết mong mỏi các nhà hảo tâm dang tay cứu giúp người mẹ 2 con đáng thương này!... ".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4374:

Lò Văn Viện

Địa chỉ: bản Khâu Lay, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

ĐT: 0333241882

Hiện Lò Thị Son đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai.

ĐT: 0987776330 (cán bộ phòng Công tác xã hội)

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269