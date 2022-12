Bác sĩ khẩn cầu sự giúp đỡ cho tài xế xe tải đang nguy kịch

Thông tin về bệnh tình của anh Nguyễn Thanh Tâm (SN 1996), bác sĩ Nguyễn Quang Tường (khoa Hồi sức ngoại, Bệnh viện Quân y 175) cho biết, bệnh nhân nhập viện ngày 5/11 trong tình trạng lơ mơ, thiếu tỉnh táo, cánh tay phải sưng to, huyết áp tụt rất thấp, suy đa phủ tạng, cánh tay viêm rất dữ dội, có những vị trí hoại tử rất rõ…

Bác sĩ chẩn đoán Tâm bị sốc nhiễm khuẩn tụ cầu vàng, đường vào từ viêm mô tế bào cánh tay phải. Sau đó, bệnh nhân được gây mê, xử lý vị trí hoại tử, dùng kháng sinh, hồi sức sốc, lọc máu liên tục.

Khai thác bệnh sử cho thấy, Tâm có nốt sưng nhỏ trên tay như mụn nhọt. Anh đã ngắt đầu mụn nhọt rồi tiếp tục lái xe. Sau đó, Tâm thấy tay hơi đau nhưng nghĩ là do bị ngã, tay va vào cầu thang nên sưng đau. Đến chiều thì cánh tay sưng lên, đỏ tấy. Khi đồng nghiệp đưa Tâm đi cấp cứu thì cánh tay sưng rất to và hoại tử.

Sau 10 ngày điều trị, tình trạng sốc nhiễm trùng đã tạm kiểm soát, thoát khỏi cơn nguy kịch. Tuy nhiên, vấn đề là cánh tay phải vẫn còn hoại tử nặng, nguy cơ phải đoạn chi. Nếu để lại thì có thể sẽ tái nhiễm độc, lan ra toàn thân.

Các bác sĩ nhiều lần tách lọc phần thịt hoại tử để cứu cánh tay cho Tâm vì anh là lao động duy nhất trong nhà. Nhưng khuẩn độc đã ăn sâu nên sau nhiều lần hội ý, các bác sĩ đành quyết định cắt bỏ để cứu tính mạng của Tâm.

Khó khăn là Tâm nhiễm loại vi khuẩn tụ cầu vàng độc tính rất cao, kháng nhiều loại kháng sinh, buộc phải dùng kết hợp nhiều loại kháng sinh. Khó khăn hơn là Tâm có nhiều bệnh nền như gút, béo phì… Do béo phí nên khó cai thở máy.

Theo bác sĩ điều trị, ca bệnh này chắc chắn sẽ điều trị kéo dài, tốn kém, bởi bệnh nhân tiếp tục phải phẫu thuật, sử dụng các loại kháng sinh mạnh phối hợp với nhau rất đắt tiền.

Chị Nguyễn Thanh Hải, Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức ngoại cho biết, thống kê 10 ngày điều trị ban đầu, bệnh nhân đã nợ viện phí 108 triệu đồng. Ước tính, nếu mọi việc điều trị thuận lợi, không có biến chứng xảy ra thì chi phí tối thiểu cho ca này khoảng 300 triệu đồng. Trong khi đó, gia cảnh bệnh nhân Tâm rất khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Triều (SN 1969), cha Tâm cũng là tài xế. 3 năm trước, ông Triều phát hiện bị đau dây thần kinh số 5, dù đã chạy chữa nhiều nơi nhưng chưa hết. Do căn bệnh này mà ông phải bỏ nghề lái xe và không thể làm việc nặng.

Ông Triều kể: "Hôm đó tôi dừng xe trả khách, mới ngồi lên xe thì mặt bên trái đau buốt lên, co cứng, khó thở, không nhấc tay lên nổi. May là xe đang dừng, chứ đang chạy mà phát bệnh thì không biết hậu quả thế nào. Khi xét nghiệm ra bệnh thì bác sĩ khuyên không nên làm lái xe nữa, vì không biết lúc nào cơn đau đột ngột tới".

Con trai lớn của ông Triều là anh Nguyễn Thanh Điền (SN 1994) cũng là tài xế. Cuối năm 2021, Điền mắc Covid-19.

Do bị béo phì, bệnh của Điền diễn biến nặng. Nằm viện 3 tháng, thanh niên này cứu được tính mạng nhưng hai chân bị thoái hóa, teo dần và không cử động được. Gần một năm qua, Điền tập phục hồi chức năng nhưng chưa đứng được.

Thấy gia đình khó khăn, để có tiền chạy chữa cho cha và anh, Tâm lên TPHCM xin chạy xe tải cho một công ty thực phẩm. Tâm làm được vài tháng thì xảy ra sự cố trên.

Nghe tin Tâm bị bệnh, hai vợ chồng ông Triều bắt xe lên chăm con nhưng phải giấu Điền vì sợ anh sốc, không chịu chữa đôi chân nữa.

Bà Huỳnh Ngọc Phương (SN 1974, vợ ông Triều) bị thoái hóa khớp, một chân yếu không thể đi bình thường, chỉ có thể tập tễnh vài chục bước là phải nghỉ mệt.

Bà tâm sự: "Mấy hôm nay, thằng Điền điện hỏi sao đi thăm thằng Tâm cả tháng rồi chưa về, tôi cứ giấu, bảo ở chơi thêm vài ngày. Mà không biết giấu được tới khi nào…".

Ông Nguyễn Bá Tô Hiệu, Phó chủ tịch UBND phường 1 (thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) xác nhận, gia đình ông Nguyễn Văn Triều sinh sống lâu năm tại địa phương, có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian qua, gia đình ông bất ngờ gặp nhiều rủi ro, con trai mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị tại bệnh viện 175 rất tốn kém, không có tiền đóng viện phí.

Do đó, địa phương mong các nhà hảo tâm, đoàn thể các cấp xem xét giúp đỡ, hỗ trợ gia đình ông Triều vượt qua lúc khó khăn này.

