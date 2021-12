Bà nội nghèo khó cầu xin sữa cho cháu sơ sinh mất mẹ vì Covid-19

Dưới tấm mái bạt sập sệ trước hiên nhà, bà Thạch Thị Mai Hoa (62 tuổi, ngụ thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) đang ru cháu nội Trương Lý Tài (4 tháng tuổi) ngủ bằng tiếng Khmer. Con dâu bà Hoa qua đời vì Covid-19, còn con trai bà đang đi làm phu biển để đắp đổi qua ngày.

Căn nhà tuềnh toàng ghép bằng tôn, cất trên đất ruộng, chẳng có đường vào mà chỉ có lối tắt đi qua hiên nhà hàng xóm. Trong căn nhà gần như chẳng có đồ đạc gì. Chiếc bàn thờ mới lập cho con dâu bà Hoa chỉ có hũ tro cốt, bát hương và di ảnh đơn sơ khiến người trông thấy không khỏi xót lòng.

Bà Hoa kể, gia đình bà là người dân tộc Khmer. Vợ chồng bà chỉ có một con trai là anh Trương Văn Toàn (38 tuổi). Nhà không có ruộng vườn, vợ chồng bà Hoa cũng chẳng có việc gì làm, thường ngày bà ở nhà còn chồng ra đồng mò con tôm con cá kiếm cái ăn.

Anh Toàn đi làm phu biển, ngày nào có việc thì được trả 150 nghìn đồng tiền công, ngày không có việc thì cũng đi mò tôm bắt cá. Nhà nghèo nên bao nhiêu năm qua anh Toàn không dám cưới vợ, mãi đến cuối năm ngoái, anh gặp chị Lý Thị Hồng (38 tuổi) cùng cảnh ngộ nên 2 người quyết định đến với nhau.

Cưới xong chưa lâu thì chị Hồng có bầu, rồi cũng chỉ quanh quẩn làm mấy việc lặt vặt trong nhà. Khi dịch bùng phát mạnh, anh Toàn cũng chẳng thể đi làm. Cả nhà 4 miệng ăn mà không có thu nhập gì, nhiều tháng liền phải trông chờ vào thức ăn trợ cấp.

Rồi đến tháng 8, chị Hồng đang mang thai tháng thứ 7 thì mắc Covid-19, chỉ trong thời gian ngắn đã trở nên nguy kịch. Sau cuộc phẫu thuật mổ bắt con, chị Hồng qua đời. Bệnh viện tổ chức tang lễ, hỏa táng rồi trao tro cốt cho gia đình. Còn bé Tài phải nằm lồng ấp gần một tháng ở bệnh viện.

Nhắc đến con dâu, bà Hoa nghẹn ngào nói: "Con rất hiền, có hiếu lắm, tôi thương như con gái, quanh đây ai cũng quý. Nghe tin nó mất mà hàng xóm ai cũng thương xót, 4 tháng rồi nhưng mỗi lần thắp hương cho con là nước mắt tôi cứ chảy ra.

Nhà con dâu cũng nghèo, không có nhà ở nên không có nơi thờ phụng cha mẹ. Mới đầu năm nó xin đưa di ảnh ông bà thông gia sang đây thờ thì tôi cũng bằng lòng. Chưa được một năm thì nay lại phải lập thêm bàn thờ cho nó", bà Hoa rơm rớm nước mắt.

Những ngày này, thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào tiền công phu biển của anh Toàn, số tiền ít ỏi nhưng không phải bữa nào cũng có. 150 nghìn đồng cho gia đình 4 người, dù tằn tiện đến đâu cũng chẳng đủ, chỉ cần 2 hôm anh Toàn không có việc là hết tiền mua bỉm cho con.

4 tháng tuổi, suốt 4 tháng qua bé Tài uống sữa ngoài. Nhà thiếu thốn nên vừa sinh ra Tài đã phải chịu cảnh nghèo, hầu hết đồ đạc bé có đều là đồ cũ người trong xóm cho, có vài bộ quần áo mới nhà hảo tâm quyên tặng.

Ông Cô Minh Phương - Công chức LĐTB&XH Thị trấn Trần Đề cho biết hoàn cảnh gia đình bà Hoa từ trước đến nay luôn thuộc diện khó khăn. Bà Hoa không được nhanh nhẹn như người khác, còn anh Toàn thì không có nghề nghiệp gì, ai thuê gì làm đó. Từ khi con dâu mất thì hoàn cảnh gia đình bà Hoa càng rơi vào bĩ cực.

"Qua đây, tôi xin thay mặt gia đình và địa phương kêu gọi bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình bà Hoa vượt qua khó khăn và đặc biệt là bé Tài", ông Phương mong muốn.

