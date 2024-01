3 đứa trẻ "lên cơn là phá", ông bà bệnh nặng nuôi cháu thay con

Mới cuối buổi chiều nhưng ngôi nhà nhỏ của gia đình ông Trịnh Văn Sơn (57 tuổi, ngụ tại ấp Kinh Trong, xã Bình Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre) đã khá tối tăm.

Tường và mái ám đen, nền nhà ngổn ngang đồ đạc, trong buồng tối thi thoảng phát ra tiếng gào thét khiến những người lạ như chúng tôi cảm giác có đôi phần sợ hãi.

Thấy có khách, bà Nguyễn Thị Hồng Lan (55 tuổi, vợ ông Sơn) vừa dọn dẹp nhà vừa giải thích: "Chúng nó cũng như mẹ chúng nó, lên cơn là phá, cái gì không kịp cất là ném hết. Nhà ám đen là do mẹ chúng nó đốt đấy".

Chưa kịp dọn xong, bà Lan đã phải vội vàng chạy đến can ngăn khi thấy 3 đứa cháu đánh nhau.

Sau khi kiềm chế được "cơn điên" của 3 đứa cháu, ông Sơn và bà Lan mời chúng tôi ra hiên nhà, vừa ngồi vừa kể chuyện.

Ông Sơn là cựu chiến binh, rời chiến trường Campuchia với vết thương khiến hộp sọ méo lệch, sức khỏe yếu, tinh thần không minh mẫn. Bà Lan bị bệnh tim nhẹ, xương khớp, bướu cổ, sỏi thận, mắt mờ và thường nhớ nhớ quên quên…

Vợ chồng ông Sơn chỉ có 2 người con gái (28 tuổi và 25 tuổi), nhưng cả 2 đều bị bệnh thần kinh, gia đình từng tốn tiền chạy chữa mà không khỏi. Trước đây, trong cơn điên, 2 đứa con gái đã đốt nhà, đâm bà Lan bị thương, khiến vợ chồng ông Sơn luôn sống trong lo sợ.

"Nhưng hơn 10 năm nay, 2 đứa đã bỏ đi rồi, không rõ ở đâu. Lâu lâu lại có đứa ôm về đứa cháu, bỏ con lại cho chúng tôi trông rồi chúng nó lại bỏ đi", ông Sơn ngậm ngùi.

Đến nay, 2 đứa con đã đưa về "gửi" ông Sơn nuôi 3 đứa cháu, buồn hơn là cả 3 đứa đều mắc bệnh thần kinh. Cháu trai lớn nhất năm nay 10 tuổi, 2 đứa sau gồm 1 trai và 1 gái đều 7 tuổi.

Bà Lan cho biết, tuy 3 đứa cháu đều đang đi học nhưng không đứa nào biết chữ hay có nhận thức gì. Nhà hiện có 5 người thì đều bệnh, đều mỗi ngày phải uống 2 cữ thuốc.

"Tôi với ông ấy thiếu thuốc thì chỉ đau thôi. Chứ nếu uống thuốc muộn giờ, 3 đứa cháu có thể phát cơn điên ngay lập tức", bà Lan xót xa nói.

Cuộc sống luôn trong tình trạng thiếu thốn, ai cũng có bệnh nhưng cả nhà chỉ dám mua thuốc uống cầm chừng. Bà Lan muốn đưa mấy đứa cháu đi chữa bệnh vì bọn nhỏ còn cả tương lai phía trước, nhưng không có điều kiện nên đành chịu.

Trước đây vợ chồng ông Sơn từng "thử" đi bán vé số kiếm thêm thu nhập. Nhưng vì không minh mẫn, sau mấy lần bị kẻ gian lừa tráo vé số giả, mất tiền vốn, ông bà phải nghỉ.

Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội xã Bình Hòa cho biết, gia đình ông Sơn không có ruộng đất. Nhiều năm nay, thu nhập duy nhất của gia đình là tiền chế độ thương binh của ông và tiền trợ cấp dành cho 2 đứa con gái. Hiện gia đình là hộ nghèo, tổng 2 khoản tiền được lĩnh hàng tháng là gần 3,6 triệu đồng.

"Năm ngoái ông bà có đưa bệnh án 3 đứa cháu lên xã xét trợ cấp, nhưng tình trạng của các cháu không đạt tiêu chí nên đến nay vẫn chưa có chế độ. Gia đình đều bệnh, phải mua thuốc ngoài nhiều nên tốn kém, cuộc sống rất khó khăn", vị công chức xã cho biết thêm.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm cũng cho biết, gia đình ông Sơn là hoàn cảnh khó khăn bậc nhất ở địa phương mà đơn vị ghi nhận được. Mỗi khi có chương trình hỗ trợ Hội đều ưu tiên gia đình ông Sơn, nhưng chỉ giúp được phần nào, rất cần sự hỗ trợ từ xã hội.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5108

