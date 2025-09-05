Ngày khai giảng đặc biệt

Ngày 5/9 năm nay, tiếng trống khai trường đồng loạt hòa cùng nhịp trên khắp mọi miền đất nước. Lần đầu tiên trong lịch sử, tất cả cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học, công lập lẫn ngoài công lập, cùng tham gia một lễ khai giảng trực tuyến thống nhất toàn quốc. Sự kiện càng thêm ý nghĩa khi gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục vốn là tiền thân của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày nay.

Không khí trang trọng ấy gợi nhớ năm 1945, khi phong trào “bình dân học vụ” mở ra hành trình xóa nạn mù chữ cho hàng triệu người dân. Tám mươi năm sau, từ những lớp học tranh tre nứa lá, Việt Nam đã có mạng lưới hơn 52.000 cơ sở giáo dục, hàng chục triệu học sinh, sinh viên đang học tập trong môi trường ngày càng hiện đại, văn minh.

Ngày khai giảng năm 2025 không chỉ khởi đầu một năm học mới, mà còn là lời nhắc nhở về sứ mệnh lâu dài đó là bồi dưỡng trí tuệ, nhân cách và khát vọng phát triển đất nước.

Trường Tiểu học Trưng Vương, tỉnh Thái Nguyên, đón học sinh lớp 1 (Ảnh: Quyết Thắng).

Một dấu mốc của sự gắn kết

Nếu như trước đây, lễ khai giảng mỗi nơi một sắc thái, thì năm nay cả nước đồng loạt tổ chức cùng thời gian, cùng nghi thức. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội, những nghi lễ như chào cờ, hát quốc ca, tiếng trống khai trường được truyền hình trực tiếp kết nối tới hàng triệu học sinh và thầy cô trên mọi miền tổ quốc. Cách tổ chức mới này không chỉ tạo sự trang nghiêm, thống nhất, mà còn mang đến cảm giác “cả nước chung một lễ khai giảng”. Học sinh ở vùng núi xa xôi hay đô thị sầm uất đều cùng chung nhịp, cảm nhận mình là một phần trong cộng đồng giáo dục rộng lớn. Sự lan tỏa ấy củng cố tinh thần gắn kết, khích lệ thế hệ trẻ ý thức rõ hơn về vai trò học tập trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phía sau buổi lễ long trọng được tổ chức là công sức thầm lặng của thầy cô, công nhân trường lớp, nhân viên kỹ thuật và các em học sinh cùng đồng hành. Ở miền Trung, sau bão lũ, thầy trò tất bật dọn bùn đất, dựng lại cờ hoa. Ở thành phố, nhiều trường thuê thêm màn hình lớn để học sinh theo dõi trực tiếp. Có ngôi trường vừa hoàn tất sửa chữa, bàn giao những phòng học cuối cùng. Tất cả cho thấy, dù khó khăn, giáo dục vẫn là ưu tiên, là niềm mong mỏi lớn nhất của cả cộng đồng.

80 năm và bước ngoặt chính sách mới

Chặng đường 80 năm qua ghi dấu nhiều thành tựu lớn đó là phổ cập tiểu học, trung học cơ sở; phát triển đại học và giáo dục nghề nghiệp; từng bước mở rộng cơ hội học tập cho trẻ khuyết tật và vùng sâu vùng xa. Từ năm 2013, Nghị quyết 29-NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đặt nền móng cho một giai đoạn cải cách mạnh mẽ. Năm 2024, Kết luận 91-KL/TW tiếp tục khẳng định quyết tâm đó.

Năm học 2025–2026 lại mở ra một giai đoạn đặc biệt khi Nghị quyết 71-NQ-TW về đột phá phát triển giáo dục vừa được ban hành. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để triển khai những đổi mới lớn bao gồm miễn học phí phổ thông theo lộ trình, hiện đại hóa trường học, mở rộng phổ cập mầm non cho trẻ 3–5 tuổi, đồng thời ban hành bốn đạo luật mới về giáo dục và nhà giáo. Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, giáo dục STEM ( phương thức giáo dục tích hợp theo cách tiếp cận liên môn) cũng được xác định là động lực để nâng cao chất lượng và hội nhập với thế giới.

Nhưng cơ hội luôn đi kèm thách thức. Câu chuyện công bằng trong tiếp cận giáo dục, quản lý dạy thêm và học thêm, chất lượng dạy học 2 buổi/ngày, hay vấn đề phân cấp quản lý khi chính quyền địa phương vận hành theo mô hình mới… vẫn là những bài toán khó. Điều này đòi hỏi quyết tâm từ trung ương tới địa phương, từ chính sách đến thực thi.

Giáo dục, gốc rễ của độc lập bền lâu

Nếu 2/9 là ngày cả dân tộc mừng nền độc lập, thì 5/9 là ngày cả dân tộc khởi đầu hành trình giữ và phát triển nền độc lập ấy bằng tri thức. Mỗi mùa khai giảng nhắc nhở chúng ta rằng giữ nước hôm nay không chỉ là giữ từng tấc đất, mà còn là giữ vững trí tuệ, nhân cách và bản lĩnh dân tộc trước thế giới.

Một quốc gia chỉ thật sự vững mạnh khi có thế hệ trẻ dám mơ ước và đủ năng lực hiện thực hóa ước mơ. Giáo dục chính là chiếc cầu nối đưa thế hệ ấy bước ra thế giới, làm chủ công nghệ, bảo vệ chủ quyền số, đảm bảo an ninh năng lượng và lương thực, nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong ngày khai giảng đặc biệt này, hàng triệu ánh mắt phụ huynh, thầy cô dõi theo con trẻ, không chỉ mong các em học giỏi, mà còn mong các em trưởng thành, biết sống tử tế, biết yêu thương, biết cống hiến. Niềm tin ấy không hề nhỏ, tương lai đất nước phụ thuộc vào từng lớp học hôm nay.

Từ những học sinh lớp Một còn bỡ ngỡ, đến những sinh viên năm cuối chuẩn bị rời giảng đường, mỗi em đều mang trong mình kỳ vọng của gia đình và Tổ quốc. Nếu mỗi học sinh đều nuôi dưỡng khát vọng học tập và sáng tạo, thì nền giáo dục mới thật sự làm tròn sứ mệnh và đất nước mới có thể đi xa.

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 là một lễ hội đặc biệt, vừa thiêng liêng vừa gần gũi. Tiếng trống khai trường không chỉ mở đầu một năm học, mà còn gióng lên lời nhắc nhở hãy biết tri ân thế hệ đi trước, hãy nỗ lực hết mình hôm nay để mai sau đất nước thêm vững mạnh.

Trong niềm vui khai trường, chúng ta càng thấm thía rằng chăm lo cho dân, đặc biệt là chăm lo cho giáo dục, chính là gốc rễ bền lâu của độc lập. Khi mỗi học sinh đều được học tập trong môi trường tốt, được khích lệ sáng tạo, được khơi gợi khát vọng, thì đó chính là nền tảng để đất nước trường tồn.

Tiếng trống hôm nay không chỉ vang trong sân trường, mà vang trong lòng mỗi người dân Việt Nam, đó là một lời hẹn ước với tương lai.

Tác giả: Bà Đặng Thị Thúy Diễm tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Phân tích chính sách thuộc ngành Chính sách công tại trường Đại học Fulbright Việt Nam, đồng thời sở hữu bằng Thạc sĩ Xã hội học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM. Hiện bà là nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Với nền tảng học thuật liên ngành và mối quan tâm sâu sắc đến các vấn đề xã hội, bà Diễm tập trung nghiên cứu các chính sách phát triển bền vững, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng địa phương.

