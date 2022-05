Tri ân chặng đường 13 năm, FPT Telecom Đà Nẵng khuyến mãi tới 200 triệu đồng

Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, FPT Telecom Đà Nẵng đã không ngừng lớn mạnh với nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của khu vực. Để đạt được thành công này, FPT Telecom Đà Nẵng xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành của quý khách hàng và trân trọng phát động chương trình tri ân khách hàng nhân dịp kỷ niệm 13 năm thành lập.

FPT Telecom Đà Nẵng tổ chức chương trình khuyến mãi với tổng giá trị giải thưởng lên tới 200.000.000 đồng, áp dụng cho khách hàng đăng ký sử dụng Dịch vụ Viễn thông FPT. Chương trình bao gồm hai trò chơi "Vòng quay may mắn" và "Bốc thăm may mắn", được thực hiện trên ứng dụng Hi FPT.

Hi FPT là ứng dụng chăm sóc dành riêng cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet của FPT Telecom. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể thực hiện các thao tác nổi bật như quản lý thông tin Wi-Fi, thanh toán tự động, quản lý modem thông minh hay gửi yêu cầu hỗ trợ và khách hàng sẽ được hỗ trợ xử lý sự cố 24/7, mọi lúc mọi nơi.

Việc tổ chức tham gia trò chơi "Vòng quay may mắn" trên ứng dụng Hi FPT tạo cơ hội tham gia khuyến mãi cho toàn bộ khách hàng một cách thuận tiện, dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, quý khách hàng đã có thể trở thành chủ nhân may mắn của các phần quà giá trị từ FPT Telecom Đà Nẵng. Đặc biệt, tại "Vòng chơi may mắn", khách hàng tham gia sẽ nhận được các phần quà tri ân ý nghĩa đến từ FPT Telecom Đà Nẵng.

Sau khi tham gia và nhận quà tại "Vòng quay may mắn" quý khách hàng sẽ có được cơ hội trở thành chủ nhân của những phần quà có giá trị hơn tại trò chơi "Bốc thăm may mắn". Giải nhất là 01 TV Samsung 55 inch trị giá 16.400.000 đồng, giải nhì là 01 điện thoại Oppo Reno 7 trị giá 10.490.000 đồng, giải ba là điện thoại Oppo A55 trị giá 4.990.000 đồng và 01 giải khuyến khích là điện thoại Oppo A16K trị giá 3.290.000 đồng.

Các bước để tham gia vô cùng đơn giản:

Bước 1: Vào ứng dụng Hi FPT, quý khách vào mục "FTEL Đà Nẵng 13 năm".

Bước 2: Sau khi ấn vào mục, sẽ có một vòng quay xuất hiện, quý khách bấm "Xoay" để tham gia trò chơi.

Bước 3: Sau khi "Xoay", phần thưởng sẽ xuất hiện kèm mã dự thưởng của khách hàng tham gia bốc thăm may mắn vào ngày 6/5/2022.

Rất nhiều phần quà giá trị đang chờ đón quý khách hàng. Nhanh tay tải xuống ứng dụng Hi FPT và tham gia ngay "Vòng quay may mắn" và "Bốc thăm may mắn" để sở hữu cơ hội nhận được những ưu đãi hấp dẫn đến từ FPT Telecom Đà Nẵng.

Tham khảo ứng dụng Hi FPT tại https://hi.fpt.vn/ hoặc liên hệ hotline 19006600.