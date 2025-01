Video về ngày Tết xưa cách đây hơn 30 năm gây xúc động và nổi bật tuần qua

Video về ngày Tết xưa khiến nhiều người bồi hồi, xúc động

Đoạn video về ngày mồng 1 Tết Giáp Tuất năm 1994 đã khiến không ít người bồi hồi, xúc động về ngày Tết xưa cách đây hơn 30 năm.

Video về ngày Tết xưa khiến nhiều người bồi hồi, xúc động (Video: PX).

Khoảnh khắc vận động viên lướt ván diều cứu người đuối nước trên biển

Camera hành động gắn trên người một vận động viên lướt ván diều đã ghi lại được khoảnh khắc chàng trai này giải cứu thành công một người bị đuối nước giữa biển.

Khoảnh khắc vận động viên lướt ván diều cứu người đuối nước trên biển (Video: Bruno Lobo).

Sự việc xảy ra khi vận động viên Bruno Lobo đang tập luyện lướt ván diều ngoài khơi bờ biển Sao Luis, Brazil, thì nghe thấy tiếng kêu cứu. Anh này nhanh chóng tiếp cận người phụ nữ đang chới với giữa biển, sau đó cõng người này trên lưng và sử dụng ván, diều của mình để kéo cả hai vào bờ.

Khi cả hai vào sát bờ, một nam du khách có mặt trên bãi biển đã chạy đến để hỗ trợ Lobo kéo người phụ nữ lên bờ an toàn.

Được biết, Bruno Lobo là một vận động viên môn lướt ván diều chuyên nghiệp, từng đại diện cho Brazil dự thi tại Olympic. Anh cũng từng giành hai huy chương vàng môn đua thuyền buồm tại khu vực châu Mỹ.

Màn trình diễn máy bay không người lái giống cảnh người ngoài hành tinh đổ bộ

Người dân sống tại huyện Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã rất thích thú khi được chứng kiến màn trình diễn máy bay không người lái mang tên "Những giọt nước mắt của cổng Thiên đường".

Trình diễn máy bay không người lái giống cảnh người ngoài hành tinh đổ bộ (Video: Newsflare).

Màn trình diễn kết hợp giữa máy bay không người lái và pháo hoa, tạo thành một vòng tròn rực sáng trên bầu trời đêm, giống như một cánh cổng thiên đường.

Những tia pháo hoa được thả xuống từ trên trời, khiến người xem liên tưởng đến cảnh người ngoài hành tinh đổ bộ xuống Trái Đất qua cánh cổng không gian, giống như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.

Tiệm cắt tóc sử dụng gương thông minh và AI để thiết kế kiểu tóc cho khách

Một tiệm làm tóc tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, đã sử dụng gương thông minh và trí tuệ nhân tạo để thiết kế và gợi ý kiểu tóc phù hợp với gương mặt của từng khách hàng.

Tiệm cắt tóc sử dụng gương thông minh và AI để thiết kế kiểu tóc cho khách (Video: X).

Khách hàng khi đến tiệm cắt tóc này sẽ được chụp ảnh chân dung, sau đó họ có thể tự tùy chọn hoặc nhờ AI thiết kế một kiểu tóc ưng ý nhất với bản thân.

Hệ thống AI trên gương thông minh có thể phân tích hình dạng gương mặt, màu da… để đề xuất kiểu và màu tóc phù hợp với từng khách hàng riêng biệt. Thợ tóc sau đó sẽ thực hiện cho khách dựa vào kiểu tóc do gương thông minh hiển thị và gợi ý.

Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì khói bao trùm khoang hành khách

Chiếc máy bay Airbus A350 của hãng hàng không Cathay Pacific khi đang trên đường di chuyển từ Boston, Mỹ, để đến Hồng Kông (Trung Quốc), đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi cất cánh được 30 phút.

Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì khói bao trùm khoang hành khách (Video: Reddit).

Video do các nhân chứng ghi lại cho thấy khói bao trùm dày đặc bên trong khoang hành khách khi máy bay đang ở độ cao 1.500m. Cơ trưởng của chuyến bay đã quyết định xả nhiên liệu xuống biển và quay đầu trở lại sân bay ở Boston để hạ cánh khẩn cấp.

Máy bay sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Boston. Không có thương vong nào được báo cáo.

Đại diện hãng hàng không Cathay Pacific cho biết nguyên do của sự việc đang được điều tra, làm rõ.

Màn vũ đạo của huấn luyện viên Kim Sang-sik tại đám cưới "gây sốt"

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik đã thực hiện màn vũ đạo quen thuộc trên sân khấu của một đám cưới khiến những người chứng kiến thích thú. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này cũng đã "gây sốt" mạng xã hội.

Màn vũ đạo của huấn luyện viên Kim Sang-sik tại đám cưới "gây sốt" (Video: HKN).

Nữ hành khách thản nhiên mở cửa thoát hiểm, bước ra cánh máy bay

Một chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Alaska Airlines sau khi hạ cánh xuống sân bay Seattle, Mỹ và đang chờ để đưa các hành khách xuống thì một người phụ nữ đã bất ngờ mở cửa thoát hiểm của máy bay và đi dọc theo cánh.

Người này sau đó đã ngồi xuống cánh máy bay như chờ đợi một thứ gì đó.

Nữ hành khách thản nhiên mở cửa thoát hiểm, bước ra cánh máy bay (Video: ViralPress).

Nhân viên mặt đất đã nhanh chóng báo động tại sân bay. Lực lượng an ninh đã đưa nữ hành khách xuống khỏi cánh máy bay và mang đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng tâm lý.

Đại diện sân bay Seattle cho biết người phụ nữ đã trở nên lo lắng và bất an khi chờ đợi trên máy bay nên đã mở cửa và bước ra cánh máy bay để ngồi.

Người phụ nữ lợi dụng sơ hở của nhân viên để lấy cắp điện thoại trên bàn

Người phụ nữ đã lợi dụng sơ hở của nhân viên tiệm bánh, âm thầm lấy cắp chiếc điện thoại đặt trên bàn, sau đó rời đi. Toàn bộ hành động của người phụ nữ này đã bị camera giám sát ghi lại, tuy nhiên, người này đã che kín mặt bằng khẩu trang nên rất khó để nhận diện.

Người phụ nữ lợi dụng sơ hở của nhân viên để lấy cắp điện thoại trên bàn (Video: NLM).

Khoảnh khắc phi công máy bay trực thăng hạ cánh khẩn cấp xuống địa hình khó

Một chiếc máy bay trực thăng chở theo 11 người, bao gồm các thành viên cấp cao của Cục Cảnh sát Hàng không Peru, đã gặp sự cố khi đang bay đến một căn cứ quân sự tại vùng rừng Amazonas, Peru.

Khoảnh khắc phi công hạ cánh khẩn cấp máy bay trực thăng xuống địa hình khó (Video: X).

Video do một nhân chứng ghi lại cho thấy chiếc máy bay trực thăng đã bị xoay vòng và mất dần độ cao, trước khi biến mất sau một sườn núi. Tác giả đoạn clip tưởng rằng chiếc máy bay đã bị rơi do va chạm với sườn núi, tuy nhiên, phi công đã khéo léo đưa chiếc máy bay đáp xuống bãi đất trống một cách an toàn.

Tài năng của phi công chiếc máy bay trực thăng đã giúp cứu mạng những người có mặt trên chuyến bay.

Nguyên nhân của sự việc được xác định do lỗi của động cơ máy bay.

Trận đấu giữa 2 đội bóng robot hình người tại Trung Quốc

Hai trường Đại học Thanh Hoa và Đại học Nông nghiệp Trung Quốc đã có trận đấu giao hữu bóng đá, nhưng các cầu thủ trên sân không phải là sinh viên của các trường này, mà là những robot hình người do sinh viên các trường tự chế tạo.

Trận đấu giữa 2 đội bóng robot hình người tại Trung Quốc (Video: Weibo).

Đoạn video cho thấy các robot hình người cố gắng đá bóng vào lưới đối thủ và biết cách ăn mừng sau khi ghi bàn. Một robot bị vấp ngã trong khi đang ăn mừng bàn thắng đã biết cách tự đứng dậy mà không cần con người trợ giúp.