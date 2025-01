Cận Tết: Máy ảnh giảm giá cả chục triệu đồng, thị trường vẫn đìu hiu

Nhiều sản phẩm máy ảnh đang được giảm giá cao thời điểm cận Tết (Ảnh: Trung Nam).

Cuối năm vốn là khoảng thời gian mà nhiều người dùng thường mua sắm, lên đời những sản phẩm máy ảnh để có thể lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình, bạn bè dịp Tết Nguyên Đán.

Năm nay do tình hình kinh tế có nhiều biến động, dẫn đến thị trường máy ảnh, máy film cũ có phần ảm đạm.

Khảo sát của phóng viên báo Dân trí tại một số cửa hàng máy ảnh cũ trên địa bàn Hà Nội cho thấy, nhiều mặt hàng đang được giảm giá lên đến cả chục triệu đồng, song sức mua của người dân rất kém.

Ở phân khúc máy ảnh giá rẻ và tầm trung đang được giảm giá từ 5-10 triệu đồng.

Điển hình như Nikon Z30 kèm Kit 16-50mm có giá 16,9 triệu đồng (giảm 4 triệu đồng); Canon 1200D (body) giảm 1 triệu đồng, còn 3,9 triệu đồng; Canon EOS RP (Body) có giá 16 triệu đồng (giảm 8 triệu đồng).

Trong khi ở phân khúc cao cấp, chuyên nghiệp dù được giảm giá lên đến cả chục triệu đồng, sức mua vẫn rất kém.

Một số sản phẩm nổi bật như Nikon Zf (Body) có giá 36 triệu đồng, giảm hơn 10 triệu đồng; Nikon Z9 giảm 14 triệu đồng, giá chỉ còn 98 triệu đồng hay Sony Alpha A7 Mark III có giá 28,9 triệu đồng (giảm 13 triệu đồng).

"Mọi năm lượng người dân đổi máy ảnh dịp cận Tết thường rất sôi động, nhưng năm nay sức mua giảm mạnh.

Một phần nguyên nhân do tình hình kinh tế có nhiều biến động, lý do khác có thể do người dùng vẫn đang sử dụng tốt chiếc máy ảnh của mình nên chưa cần nâng cấp, lên đời", anh Đỗ Anh Kiên, chủ một cửa hàng máy ảnh cũ chia sẻ với phóng viên báo Dân trí.

Đáng chú ý, dòng máy ảnh chụp lấy liền nhận được nhiều sự quan tâm của giới trẻ do mức giá rẻ và khác lạ; những sản phẩm này đang nhận được giảm giá 200-500 nghìn đồng, chủ yếu đến từ thương hiệu Fujifilm.

Chị Vũ Hồng Bảo Uyên, nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết: "Ngày Tết tôi thường chụp ảnh bằng điện thoại.

Tuy nhiên, năm nay muốn mua một chiếc máy ảnh lấy liền để vui chơi dịp Tết, nó vừa là một món đồ trang trí, vừa có thể giúp cho tôi có những bức ảnh in lấy ngay giúp tôi có những kỷ niệm đặc biệt bên bạn bè và gia đình".

Theo chị Bảo Uyên, dòng sản phẩm này có mức giá rẻ chỉ vài triệu đồng, màu sắc phong phú và kiểu dáng lạ mắt phù hợp với những người trẻ sử dụng.

Bên cạnh việc trợ giá sản phẩm, nhiều cửa hàng máy ảnh cũ còn tặng kèm thẻ nhớ, túi đeo, chính sách bảo hành dài hạn hay hỗ trợ căn chỉnh, bảo dưỡng và vệ sinh trọn đời.