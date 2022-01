Thủ thuật "kiểm tra tình trạng và sửa lỗi ổ cứng máy tính" nổi bật tuần qua

Bản quyền phần mềm kiểm tra và sửa lỗi ổ cứng máy tính, trị giá 11,35 USD

Không chỉ giúp máy tính hoạt động, ổ cứng còn chứa những dữ liệu quan trọng của người dùng, do vậy đây được xem là bộ phận quan trọng nhất trên máy tính, nhưng đồng thời đây cũng là bộ phận dễ bị hỏng hóc nhất.

Vậy làm sao để biết được tình trạng "sức khỏe" của ổ cứng, từ đó có biện pháp sao lưu dữ liệu cũng như đề phòng khi xảy ra sự cố? CheckDrive sẽ giúp được bạn trong trường hợp này.

CheckDrive là phần mềm cho phép quản lý và theo dõi tình trạng của ổ cứng, giúp sớm phát hiện các lỗi phát sinh trên đó, đồng thời khắc phục các lỗi có thể gặp phải trên ổ cứng. Trong trường hợp gặp phải những lỗi nặng không thể khắc phục, phần mềm sẽ cảnh báo cho người dùng để có biện pháp sao lưu dữ liệu và thay thế ổ cứng kịp thời.

Ngoài ổ cứng trên máy tính, phần mềm còn cho phép kiểm tra tình trạng của USB hay ổ cứng di động gắn ngoài.

Phần mềm này cũng thực sự hữu ích trong trường hợp người dùng mua lại máy tính cũ và muốn kiểm tra tình trạng ổ cứng trên máy tính, xem có còn đang hoạt động ổn định hay không.

Mặc định, phiên bản CheckDrive cho phép người dùng sử dụng thử miễn phí, nhưng bị hạn chế về tính năng, trong khi đó phiên bản chuyên nghiệp có giá 11,35 USD. Hiện tại, hãng phần mềm Abelssoft (Đức), nhà phát triển của CheckDrive, đang có chương trình khuyến mãi, cung cấp bản quyền miễn phí sản phẩm của mình.

Bạn đọc có thể download bản dùng thử đặc biệt của phần mềm tại đây, sau đó thực hiện theo hướng dẫn của Dân trí tại đây để kích hoạt bản quyền và biết cách sử dụng phần mềm.

Công cụ chuyên nghiệp giúp máy tính chống lại mã độc tống tiền nguy hiểm

Các loại mã độc (malware) như trojan, phần mềm gián điệp (spyware), rootkits, adware... không chỉ khiến máy tính hoạt động mất đi sự ổn định mà đặc biệt còn âm thầm đánh cắp dữ liệu và thông tin người dùng trên máy tính. Trong đó, mã độc tống tiền được xem là loại mã độc nguy hiểm nhất hiện nay và đang có xu hướng phát triển ngày càng mạnh.

Mã độc tống tiền, hay còn được gọi là Ransomware, là loại phần mềm độc hại sẽ mã hóa dữ liệu trên thiết bị (khiến người dùng không thể sử dụng được các dữ liệu quan trọng), hoặc ngăn chặn các phần mềm chạy trên máy tính, hoặc đôi khi hiển thị các hộp thoại thông báo mà người dùng không thể đóng lại được, khiến họ cảm thấy khó chịu khi sử dụng máy tính của mình.

IOBit Malware Fighter là phần mềm được ra đời để bảo vệ máy tính người dùng tránh khỏi những phần mềm độc hại nhằm vào máy tính, đặc biệt là các loại mã độc tống tiền.

IOBit Malware Fighter được trang bị tính năng bảo vệ máy tính theo thời gian thực, do vậy sẽ giúp người dùng an tâm hơn. Đặc biệt, phần mềm có thể tương thích và hoạt động song song với các phần mềm diệt virus khác, do vậy bạn có thể sử dụng IOBit Malware Fighter như một công cụ trợ lực để tăng cường khả năng phòng vệ của máy tính. Dĩ nhiên, người dùng cũng có thể sử dụng phần mềm này như một công cụ bảo mật độc lập.

Ưu điểm lớn của phần mềm đó là hoạt động nhẹ nhàng và tiêu tốn ít tài nguyên hệ thống nên có thể cài đặt và sử dụng trên những máy tính có cấu hình yếu.

Mặc định IOBit Malware Fighter có giá 19,95USD, trong khi đó phiên bản sử dụng thử của phần mềm không giới hạn về số ngày sử dụng, nhưng lại bị hạn chế rất nhiều về tính năng so với phiên bản chuyên nghiệp có thu phí. Hiện tại hãng phần mềm IOBit đang có chương trình khuyến mãi cung cấp miễn phí mã bản quyền của phần mềm đến người dùng. Bạn có thể tận dụng chương trình khuyến mãi này để có thêm một công cụ bảo vệ an toàn cho máy tính của mình.

Bạn đọc có thể download bản dùng thử của phần mềm tại đây, sau đó thực hiện theo hướng dẫn của Dân trí tại đây để kích hoạt bản quyền và biết cách sử dụng phần mềm.

Ứng dụng hữu ích giúp học từ mới tiếng Anh mỗi ngày trên smartphone

Tiếng Anh là ngoại ngữ phổ biến và rất được nhiều người theo học tại Việt Nam. Bên cạnh ngữ pháp thì từ vựng là yếu tố rất quan trọng trong việc học tập và rèn luyện tiếng Anh. Ghi nhớ cách viết, cách phát âm của các từ vựng, từ cơ bản đến chuyên ngành, sẽ giúp ích rất nhiều trong việc nâng cao kỹ năng tiếng Anh.

Một trong những cách đơn giản nhất để học từ vựng tiếng Anh đó là học mỗi ngày một vài từ mới, ghi nhớ kỹ các từ đó, bao gồm ý nghĩa, cách phát âm, cách viết... bạn có thể thực hiện điều này nhờ sự giúp đỡ của ứng dụng có tên Enbrai.

Enbrai là một ứng dụng không thể bỏ qua cho những ai muốn nâng cao kỹ năng tiếng Anh, đặc biệt là để ghi nhớ cách phát âm và viết các từ vựng hoặc để học thêm những từ tiếng Anh mới.

Ưu điểm của ứng dụng đó là sẽ hướng dẫn người dùng học từ 4 đến 8 từ mới tiếng Anh mỗi ngày, với những bài tập đa dạng và dễ hiểu để giúp bạn có thể nắm rõ cách phát âm và cách viết các từ vựng tiếng Anh. Việc mỗi ngày học một lượng nhỏ các từ mới tiếng Anh có thể giúp bạn ghi nhớ các từ mới một cách dễ dàng hơn, thay vì phải học một lúc quá nhiều từ khác nhau.

Với giao diện song ngữ (Anh và Việt), Enbrai thích hợp cả với những ai mới lần đầu tiên làm quen với tiếng Anh. Hiện ứng dụng chỉ có phiên bản dành cho Android, bạn đọc có thể download ứng dụng miễn phí tại đây hoặc tại đây (tương thích Android 4.0 trở lên). Xem hướng dẫn cách dùng ứng dụng đã được Dân trí giới thiệu tại đây.