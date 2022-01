Bản quyền phần mềm kiểm tra và sửa lỗi ổ cứng máy tính, trị giá 11,35 USD

Không chỉ giúp máy tính hoạt động, ổ cứng còn chứa những dữ liệu quan trọng của người dùng, do vậy đây được xem là bộ phận quan trọng nhất trên máy tính, nhưng đồng thời đây cũng là bộ phận dễ bị hỏng hóc nhất.

Vậy làm sao để biết được tình trạng "sức khỏe" của ổ cứng, từ đó có biện pháp sao lưu dữ liệu cũng như đề phòng khi xảy ra sự cố? CheckDrive sẽ giúp được bạn trong trường hợp này.

CheckDrive là phần mềm cho phép quản lý và theo dõi tình trạng của ổ cứng, giúp sớm phát hiện các lỗi phát sinh trên đó, đồng thời khắc phục các lỗi có thể gặp phải trên ổ cứng. Trong trường hợp gặp phải những lỗi nặng không thể khắc phục, phần mềm sẽ cảnh báo cho người dùng để có biện pháp sao lưu dữ liệu và thay thế ổ cứng kịp thời.

Ngoài ổ cứng trên máy tính, phần mềm còn cho phép kiểm tra tình trạng của USB hay ổ cứng di động gắn ngoài.

Phần mềm này cũng thực sự hữu ích trong trường hợp người dùng mua lại máy tính cũ và muốn kiểm tra tình trạng ổ cứng trên máy tính, xem có còn đang hoạt động ổn định hay không.

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt bản quyền phần mềm

Mặc định, phiên bản CheckDrive cho phép người dùng sử dụng thử miễn phí, nhưng bị hạn chế về tính năng, trong khi đó phiên bản chuyên nghiệp có giá 11,35 USD. Hiện tại, hãng phần mềm Abelssoft (Đức), nhà phát triển của CheckDrive, đang có chương trình khuyến mãi, cung cấp bản quyền miễn phí sản phẩm của mình.

Bạn đọc có thể thực hiện theo các bước sau để tận dụng chương trình khuyến mãi này:

- Download bản dùng thử đặc biệt của phần mềm tại đây.

- Sau khi cài đặt và trong lần đầu tiên chạy phần mềm, một hộp thoại hiện ra cho phép người dùng đăng ký và nhận mã bản quyền miễn phí. Bạn điền địa chỉ email, họ, tên của mình vào hộp thoại này, đánh dấu đồng ý tùy chọn các điều khoản sử dụng rồi nhấn nút "Get free unlock mail now".

Như vậy, bạn đã hoàn tất các bước để đăng ký và kích hoạt bản quyền phần mềm. Giờ đây, bạn đã có thể sử dụng CheckDrive để kiểm tra tình trạng ổ cứng của mình mà không còn gặp vấn đề nào.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Giao diện chính của CheckDrive sẽ hiển thị đầy đủ các phân vùng ổ cứng đang có trên máy tính, bao gồm cả phân vùng của USB và ổ cứng di động đang kết nối với máy tính.

Để kiểm tra tình trạng của một phân vùng ổ cứng nào đó, bạn nhấn nút "Check drive" ở phân vùng tương ứng. Nhấn nút "Yes" tại hộp thoại hiện ra để xác nhận.

Bạn cũng có thể nhấn nút "Check All" ở bên dưới để phần mềm tự động kiểm tra lỗi toàn bộ các phân vùng ổ cứng cùng một lúc, thay vì phải mất công chờ đợi và kiểm tra lỗi lần lượt từng phân vùng.

Thời gian kiểm tra tình trạng ổ cứng có thể dài, ngắn khác nhau tùy thuộc vào dung lượng của phân vùng cũng như dữ liệu đang chứa trên phân vùng ổ cứng đó.

Sau khi quá trình kiểm tra kết thúc, nếu kết quả hiển thị là "All's well", nghĩa là phân vùng ổ cứng đó vẫn đang hoạt động tốt, không có vấn đề gì và chưa gặp tình trạng lỗi nào.

Nếu trong quá trình quét, phần mềm phát hiện ra ổ đĩa có một lỗi nào đó, chẳng hạn như bị bad sector (đối với ổ cứng HDD) hoặc lỗi bad block (đối với ổ đĩa SSD), CheckDrive sẽ tìm cách xử lý để khắc phục lỗi này giúp người dùng. Nếu lỗi không thể khắc phục, phần mềm sẽ cảnh báo đến người dùng để họ sao lưu dữ liệu nhằm tránh mất các dữ liệu quan trọng và thay thế ổ cứng ngay khi có điều kiện.

Ngoài tính năng kiểm tra tình trạng ổ cứng, CheckDrive còn cho phép người dùng xem thông tin về ổ cứng đang sử dụng trên máy tính. Để sử dụng tính năng này, bạn chọn tab "Drive Information", tại đây, bạn sẽ biết được thông tin về hãng sản xuất, tổng dung lượng đã sử dụng và dung lượng trống còn lại trên từng phân vùng ổ cứng.

Tab "Task Scheduler" cho phép người dùng lên lịch để phần mềm tự động quét và kiểm tra lỗi trên ổ cứng, giúp sớm phát hiện các lỗi gặp phải. Tuy nhiên, với phiên bản khuyến mãi, tính năng này đã bị vô hiệu hóa. Do vậy, người dùng cần phải kích hoạt phần mềm CheckDrive và kiểm tra thường xuyên để đảm bảo ổ cứng luôn ở tình trạng hoạt động tốt và sớm phát hiện ra lỗi ngay khi phát sinh.

Lưu ý: khi thoát khỏi phần mềm, một hộp thoại hiện ra hỏi người dùng có muốn tặng một khoản tiền nhỏ để ủng hộ cho nhà phát triển hay không. Bạn có thể nhấn vào nút "No, I don't want to tip" để bỏ qua hộp thoại này.

Nhìn chung, CheckDrive là một phần mềm nhỏ gọn nhưng hữu ích, nên có trên máy tính, giúp người dùng có thể kiểm tra tình trạng của ổ cứng để sớm có giải pháp sao lưu dữ liệu quan trọng, tránh bị mất do lỗi trên ổ cứng.