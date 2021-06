Thời điểm vàng lên đời TV Samsung: Ưu đãi "khủng" mùa Euro Cup 2021

Dân trí Đắm chìm trong các trận đấu sống động trên màn hình lớn ngay tại nhà với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ nhân sở hữu TV Samsung.

Hòa cùng không khí bóng đá sôi động và hấp dẫn nhân mùa giải bóng đá Euro Cup 2021, Công ty Điện tử Samsung Vina thực hiện chương trình ưu đãi với quy mô lớn, giúp người dùng dễ dàng nâng cấp TV và thưởng thức đại tiệc thể thao trọn vẹn tại nhà. Trong bối cảnh biến động giá toàn cầu, Samsung vẫn tập trung vào việc nâng tầm trải nghiệm khách hàng và quyền lợi người tiêu dùng với công nghệ hàng đầu, kết hợp cùng nhiều ưu đãi và phần quà hấp dẫn.

Trải nghiệm đặc quyền không giới hạn

Mong muốn đáp ứng nhu cầu của khách hàng nói chung, các tín đồ thể thao nói riêng với các dòng TV kích thước lớn với trải nghiệm nghe nhìn sống động, Samsung giới thiệu các gói khuyến mãi áp dụng cho các dòng sản phẩm: TV Neo QLED 8K, QLED 4K, UHD, The Frame, The Premiere và loa thanh đến ngày 31/7/2021. Cụ thể:

Tận hưởng chất âm bùng nổ cùng Loa thanh HW-Q950A trị giá 33.990.000 đồng và Loa tháp MX-T40 trị giá 3.990.000 đồng với số lượng có hạn

Trả góp 0%: Tận hưởng trải nghiệm màn hình lớn với các gói trả góp trên toàn quốc;

Chế độ bảo hành mở rộng đến ba năm;

Được mua kèm TV The Frame 50" với giá ưu đãi.

Người dùng TV Samsung còn có thể tận hưởng đặc quyền giải trí không giới hạn với thư viện nội dung chuẩn 8K đầu tiên tại Việt Nam trong 12 tháng trên ứng dụng VieON, trị giá lên đến 8 triệu đồng, bao gồm: Chùm kênh K+, hơn 100.000 giờ phim điện ảnh Hollywood, những TV Show đặc sắc, hơn 150 kênh truyền hình trong và ngoài nước, độc quyền xem trước thư viện nội dung giải trí đúng chuẩn 8K.

Ngoài VieOn, người dùng cũng sẽ có 12 tháng xem phim chiếu rạp không giới hạn trên Galaxy Play, FPT Play và đặc quyền xem trước phim hoạt hình Doraemon cùng giáo trình giáo dục STEM trên Pops Kids.

Trong những năm gần đây, khi chúng ta dành nhiều thời gian làm việc và giải trí tại nhà nhiều hơn, những chiếc TV trở thành chiếc cửa sổ giúp ta vươn đến thế giới rộng lớn bên ngoài. Do đó, ngày càng có nhiều người đầu tư vào những màn hình lớn hơn và các loại TV cao cấp.

Năm ngoái, các chuyên gia dự báo doanh số TV màn hình lớn với kích thước trên 75 inch và TV có độ phân giải 8K sẽ tăng lần lượt 22% và 118% trong năm 2021. Samsung cũng đã tính đến xu hướng này, thông qua việc đa dạng hóa dòng sản phẩm TV màn hình lớn.

Neo QLED và The Premiere - Màn hình cực đại cho trải nghiệm bóng đá tuyệt đỉnh

Là thế hệ mới nhất của công nghệ hiển thị QLED từ Samsung, dòng TV Neo QLED 2021 với kích thước màn hình lớn lên đến 85 inch cho cảm giác chân thật khi xem các trận tranh tài túc cầu đỉnh cao. Công nghệ hiển thị Quantum Matrix mới giúp tái hiện những chi tiết nhỏ nhất một cách chi tiết và mượt mà, đem lại sự phấn khích cho người xem.

Đối với những người dùng mong muốn một trải nghiệm hiển thị lớn như một sân vận động cực đại ngay trong nhà mình, The Premiere sẽ là lựa chọn hàng đầu. The Premiere cho phép hiển thị với kích thước lên đến 130 inch và hỗ trợ độ phân giải 4K, đem lại chi tiết vượt trội, đồng thời mang đến trải nghiệm Smart TV tiện lợi và thông minh vượt trội so với máy chiếu thông thường. Về khả năng hiển thị, The Premiere đạt chứng nhận HDR10+ với công nghệ ba tia laser giúp mang đến màu sắc sống động và sắc nét hơn.

Tính năng Multi-View - Một màn hình, đa trải nghiệm

Tính năng Multi-View trên TV Neo QLED cho phép hiển thị cùng lúc đến 4 màn hình, giúp người dùng thưởng thức nhiều trận đấu trong cùng một thời điểm. Người dùng còn có thể dễ dàng theo dõi trận đấu trong lúc kết nối với bạn bè, người thân qua video call trên màn hình qua smartphone hoặc webcam. Đây cũng là một tính năng hiện diện trên dòng TV UHD 2021 của Samsung.

Ăn mừng bàn thắng trọn vẹn cùng chất âm bùng nổ

Dòng TV Neo QLED tích hợp công nghệ Object Tracking Sound (OTS+), một tính năng âm thanh động tương ứng với chuyển động của các đối tượng trên màn hình, cho phép người dùng trải nghiệm âm thanh trung thực hơn khi hòa nhịp cùng niềm đam mê bóng đá.

Kết hợp cùng dòng TV Neo QLED, dòng loa của Samsung sẽ đem lại trải nghiệm nghe sống động và mãnh liệt trong giờ bóng lăn. Công nghệ Q-Symphony đột phá giúp đồng bộ và tận dụng âm thanh từ cả loa và TV, kết hợp cùng Công nghệ Âm thanh Vòm Dolby Atmos và DTS/X giúp giả lập âm thanh 3D một cách chân thực nhất cho các hệ thống không có loa đánh trần. Công nghệ hiệu chỉnh âm thanh tương thích với không gian Spacefit Sound giúp người nghe cảm nhận được chất lượng âm thanh đồng nhất bất kể không gian căn phòng, giúp tăng trải nghiệm và giữ mạch cảm xúc cho người nghe xuyên suốt mọi trận đấu. Đây là nỗ lực của Samsung trong việc cung cấp các giải pháp âm thanh trung thực và thiết lập không gian sống cho người dùng hiện đại.

Trường Thịnh