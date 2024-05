Thiếu niên suýt mất mạng vì tai nạn hy hữu với smartphone đang cắm sạc

Danielle Davis, sống tại thành phố Oklahoma (bang Oklahoma, Mỹ), đã chia sẻ lại câu chuyện về vụ tai nạn nguy hiểm xảy ra với con trai của mình, Rayce Ogdahl, 16 tuổi, như một lời cảnh báo cho mọi người.

Davis cho biết sự việc xảy ra vào một đêm cuối tháng 4 vừa qua, khi gia đình của cô đã đi ngủ được khoảng một tiếng. Bất ngờ, Davis nghe thấy tiếng hét lớn vọng ra từ phòng ngủ của con trai mình.

Ban đầu, Davis nghĩ rằng con trai của mình đang chơi đùa hoặc bực bội vì một chuyện gì đó nên đã la hét như vậy, nhưng sau đó cô nghe thấy Rayce hét lớn "Mẹ ơi", lúc này Davis mới nhận ra rằng con trai đang gặp rắc rối thực sự.

Davis lập tức chạy ra khỏi phòng ngủ và phát hiện con trai đang đứng ở hành lang. Rayce nói rằng mình đã bị điện giật. Davis quan sát thấy trên cổ con xuất hiện vết bỏng nghiêm trọng nên lập tức gọi điện cho cấp cứu.

Vết bỏng trên cổ của Rayce do điện giật và vết sẹo sẽ theo cậu bé suốt đời (Ảnh: KNAM).

"Con trai nói với tôi rằng cậu bé bị điện giật. Cả căn nhà bốc lên mùi kinh khủng như da và tóc bị cháy. Tôi lập tức gọi điện cho xe cấp cứu để nhờ hỗ trợ", Davis chia sẻ.

Rayce nhanh chóng được đưa đến bệnh viện và lập tức được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Davis đã chia sẻ những hình ảnh về vết thương của con mình cho thấy phần cổ của Rayce có những vết bỏng nghiêm trọng vì điện giật.

Nguyên do của vụ tai nạn bắt nguồn từ sợi dây chuyền bằng kim loại mà Rayce đeo trên cổ và chiếc điện thoại thiếu niên này cắm sạc đặt trên giường.

Rayce cho biết trong lúc trở mình trên giường thì cậu nghe thấy tiếng động của một thứ gì đó bị rơi xuống sàn nhà. Rayce đã nhoài người khỏi giường để kiểm tra đó có phải là chiếc điện thoại đang cắm sạc của mình bị rơi hay không.

Tuy nhiên, trong khi cúi đầu xuống dưới, mặt sợi dây chuyền đeo trên cổ của Rayce đã vô tình chạm vào phần đầu cắm bằng kim loại của củ sạc bị hở ra khỏi ổ cắm điện, điều này khiến cậu bé lập tức bị giật điện.

"Mặt và sợi dây chuyền đều bằng kim loại, tạo thành một mạch điện hoàn chỉnh quanh cổ con trai của tôi. Sợi dây bị nung nóng vì dòng điện. Rayce cho biết cậu bé hoàn toàn tỉnh táo khi sự việc xảy ra và có thể nhận thức được mình đang bị giật điện", Davis chia sẻ.

May mắn Rayce vẫn đủ sức để giật sợi dây chuyền ra khỏi ổ điện và chạy ra ngoài để nhờ mẹ giúp đỡ. Thiếu niên này đã sống sót nhưng chịu những vết bỏng nghiêm trọng ở cổ và phải mang những vết sẹo suốt đời.

Các bác sĩ cho biết họ có thể tiến hành cấy ghép da để che lại những vết sẹo trên cổ, nhưng Rayce không muốn thực hiện điều đó.

"Dù bất kỳ lý do gì, cũng đừng đặt điện thoại đang sạc trên giường ngủ. Hãy nhìn gương con trai của tôi. Thật may mắn vì con trai tôi vẫn ổn và sống sót. Vụ tai nạn chắc chắn sẽ giúp Rayce ý thức hơn về sự an toàn. Đây là một bài học và kinh nghiệm đáng nhớ", Davis chia sẻ thêm.

Trên thực tế đây không phải là lần đầu tiên có trường hợp tai nạn xảy ra liên quan đến smartphone đang cắm sạc.

Những năm gần đây ghi nhận nhiều vụ giật điện, cháy, nổ vì sử dụng smartphone khi đang cắm sạc. Chỉ tính riêng tại Việt Nam, trong vài năm gần đây đã có hàng loạt trường hợp điện thoại bị rò điện, cháy nổ trong lúc đang cắm sạc khiến người dùng bị thương nặng, thậm chí tử vong.

Trên thực tế, những vụ tai nạn giật điện hay cháy nổ pin khi sử dụng smartphone và máy tính bảng đang cắm sạc là khá hy hữu, nhưng có thể xảy đến bất cứ lúc nào và thường gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Do vậy, để đề phòng và giữ an toàn cho bản thân, bạn không nên sử dụng thiết bị di động khi đang cắm sạc. Nếu có cuộc gọi hoặc tin nhắn đến khi đang sạc thiết bị, bạn nên rút sạc pin trước khi chạm vào điện thoại để trả lời cuộc gọi hay tin nhắn.

Theo UL