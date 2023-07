TECHPRO giới thiệu giải pháp an ninh "All-in-one" cho thành phố thông minh

Với vị thế là đơn vị đã có hơn 21 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển giải pháp an ninh, chuyển đổi số cho doanh nghiệp, trong sự kiện lần này, TECHPRO sẽ giới thiệu về giải pháp an ninh TECHPRO Smart City All-in-one - giải pháp an ninh cho tòa nhà theo tiêu chuẩn quốc tế hướng đến xây dựng thành phố thông minh.

Ông Đỗ Đức Hậu (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TECHPRO) và ông Nguyễn Đình Hiệp (Tổng giám đốc Công ty TECHPRO) chụp hình lưu niệm tại gian hàng (Ảnh: TECHPRO).

Theo đại diện TECHPRO, công ty luôn mong muốn đem đến giá trị thực sự bền vững, lâu dài cho khách hàng qua sản phẩm và dịch vụ. Cùng với các đối tác chất lượng và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, TECHPRO cho hay đang vững bước trên con đường hướng đến xây dựng, hoàn thiện thành phố thông minh theo đúng ý nghĩa và mục tiêu của nó.

Ông Đỗ Đức Hậu (áo sơ mi trắng) đang thao tác trên kios lễ tân điện tử VIME - một sản phẩm do TECHPRO tự phát triển (Ảnh: TECHPRO).

Giải pháp an ninh TECHPRO Smart City All-in-one là giải pháp kiểm soát an ninh cho tòa nhà nhằm đem đến cho người dùng (bao gồm người làm việc bên trong và khách tham quan) một trải nghiệm thuận tiện, liền mạch và tự động. Khách hàng chỉ cần đăng ký một lần để có thể tự do ra vào tất cả các khu vực đã được cấp quyền nhờ cơ chế hỗ trợ đa dạng phương thức xác thực bao gồm nhận diện khuôn mặt, vân tay, điện thoại di động, QR code.

Khách hàng trải nghiệm giải pháp gọi thang máy tự động Smart Elevator (Ảnh: TECHPRO).

Hệ thống giải pháp an ninh "All-in-one" bao gồm các sản phẩm VIME, ParknGo, TECHPRO SmartLobby, TECHPRO SOC.

VIME là chìa khóa cho giải pháp an ninh TECHPRO All-in-one. VIME tích hợp tập trung các hệ thống an ninh trong tòa nhà, ứng dụng công nghệ cao, chạy trên đa nền tảng giúp trải nghiệm của khách hàng trở nên đơn giản, thuận tiện và liền mạch. Hoạt động quản lý và vận hành hệ thống được tối ưu nhờ cơ chế đồng bộ dữ liệu thời gian thực với các hệ thống an ninh khác và hiển thị đa dạng các báo cáo tại phòng vận hành an ninh của tòa nhà (TECHPRO Security Operation Center - SOC) giúp gia tăng giá trị, hoạt động đầu tư cơ sơ vật chất trong tòa nhà đó.

Rất đông khách hàng quan tâm đến giải pháp quản lý bãi đỗ xe tự động ParknGo (Ảnh: TECHPRO).

ParknGo là sản phẩm ứng dụng công nghệ do đội ngũ TECHPRO nghiên cứu và phát triển giúp đơn giản hóa nghiệp vụ vận hành, nâng cấp khả năng nhận diện biển số phương tiện tại các bãi đỗ trên thị trường hiện tại; tối ưu hiệu suất hoạt động hệ thống, xử lý dữ liệu, hướng đến vận hành tự động các bãi xe và mở rộng quy mô hệ thống, mở rộng ứng dụng tiện ích cho mục tiêu thành phố thông minh.

TECHPRO SmartLobby là sản phẩm quản lý sảnh thông minh giúp việc đăng ký ghi danh khách, vận hành các luồng nghiệp vụ kiểm soát vào ra, gọi thang tự động, giám sát an ninh trở nên tối giản, dữ liệu, quy trình cũng được số hóa nhanh chóng.

TECHPRO SmartOffice tập trung ứng dụng công nghệ nhận dạng thông minh cho việc xác thực vào ra tại cửa kiểm soát tại văn phòng, thang máy, kho chứa tài sản… Các công nghệ nổi bật được tích hợp ứng dụng như nhận dạng khuôn mặt, vân tay, mã QRcode, hay xác thực vào ra bằng điện thoại di động (Mobile Access Control).

Gian hàng của TECHPRO thu hút rất nhiều đối tác nước ngoài đến tham quan và trải nghiệm (Ảnh: TECHPRO).

TECHPRO SOC đóng vai trò là trung tâm điều hành an ninh (TECHPRO Security Operation Center - SOC) chịu trách nhiệm theo dõi và phân tích dữ liệu một cách liên tục để phát hiện và ứng phó kịp thời với các sự cố an ninh.

Bên cạnh đó, ngay trong khuôn khổ triển lãm, ông Lê Ngọc Sơn - Giám đốc phát triển giải pháp - có phiên hội thảo chuyên đề "Giải pháp Mobile Access Control của TECHPRO". Đây là một trong những giải pháp mũi nhọn trong hệ thống các giải pháp dành cho thành phố thông minh mà TECHPRO đang phát triển.

Secutech Việt Nam 2023 với quy mô hơn 1.000 gian hàng của 450 đơn vị tham dự từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới là sự kiện giúp các doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ an ninh có cơ hội kết nối trực tiếp với các đối tác tích hợp công nghệ thông minh hàng đầu.

TECHPRO đón tiếp đối tác, khách hàng tại VIP Lounge trong triển lãm (Ảnh: TECHPRO).

Gian hàng TECHPRO: A316

Địa chỉ: Triển lãm Secutech Việt Nam 2023 - Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Thời gian: 9h - 17h từ ngày 19 đến 21/7

Để tìm hiểu thêm về các giải pháp do TECHPRO giới thiệu trong sự kiện lần này, độc giả truy cập

website: https://techpro.vn/ hoặc website dự án ParknGo: https://parkngo.vn/.