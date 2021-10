Sở hữu ngay FPT Camera tại FPT Shop, săn deal cực hot 200 ngàn đồng

Dân trí Từ ngày 25/10, khi mua FPT Camera tại hệ thống FPT Shop trên toàn quốc sẽ nhận được đãi hấp dẫn giảm tới 200.000 đồng cho những khách hàng đầu tiên sở hữu.

Cụ thể, FPT Camera sẽ chính thức được mở bán tại hệ thống FPT Shop trên toàn quốc từ ngày 25/10. Dành tặng ưu đãi voucher 200 ngàn đồng cho 150 khách hàng đầu tiên sở hữu FPT Camera khi đăng ký mua tại hệ thống FPT Shop trên toàn quốc.

Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, vấn đề an ninh an toàn tài sản và con người cũng là bài toán được các hộ gia đình, doanh nghiệp, tổ chức quan tâm. Từ đó, nhu cầu sử dụng camera an ninh cũng gia tăng mạnh. Tuy nhiên, thị trường camera an ninh tại Việt Nam vẫn còn nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, "nhập nhèm" chất lượng. Thậm chí, một số sản phẩm camera thương hiệu Trung Quốc gần đây dính các lỗi bảo mật nghiêm trọng và dịch vụ hậu mãi kém gây hoang mang cho người sử dụng.

Với mong muốn đáp ứng tốt hơn nhu cầu đảm bảo an ninh an toàn của người dân , FPT Camera mở rộng phân phối thiết bị tại hệ thống FPT Shop trên toàn quốc, giúp khách hàng thuận tiện trong việc mua sắm và trải nghiệm sản phẩm. FPT Camera là sản phẩm do FPT Telecom phát triển ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2019. Đây là giải pháp camera an ninh đồng bộ toàn diện trên thị trường hiện nay, bao gồm: phần cứng là 2 loại thiết bị camera trong nhà và ngoài trời tích hợp trí tuệ nhân tạo; dịch vụ lưu trữ đám mây; ứng dụng quản lý đa nền tảng; dịch vụ chăm sóc khách hàng, bảo trì miễn phí.

Điểm khác biệt lớn nhất của FPT Camera so với các sản phẩm camera an ninh khác trên thị trường là FPT Camera sử dụng giải pháp lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud). Dữ liệu thu được camera sẽ được truyền thẳng tới hệ thống lưu trữ Cloud với máy chủ đặt tại Trung tâm dữ liệu FPT đạt chuẩn Tier 3 Quốc tế của Uptime Institute - hệ thống tiêu chuẩn đánh giá danh giá nhất trên thế giới. Hình ảnh từ camera có thể dễ dàng xem từ bất cứ đâu với độ phân giải Full HD và độ trễ gần như bằng 0. Thậm chí khi thiết bị có bị ngắt kết nối với internet, trong FPT Camera IQ vẫn có một bộ nhớ trong để tiếp tục lưu trữ dữ liệu, và sẽ được tải lên Cloud ngay khi được kết nối lại với internet.

Khi quản lý hệ thống FPT Camera trên điện thoại thông minh, người dùng sẽ được trải nghiệm tính năng Nhận thông báo tương tác kèm hình ảnh (Rich Notification), cho phép nhận được các thông báo với hình ảnh đi kèm thay vì chỉ nhận thông báo dạng chữ thường thấy. Cụ thể, khi có hoạt động di chuyển qua mắt ghi hình của FPT Camera, hệ thống sẽ tự động phân loại dữ liệu và gửi thông báo đầy đủ với hình ảnh khoảnh khắc sự việc đang diễn ra tại khu vực giám sát. Điều này sẽ giúp cho Khách hàng nhận thông tin ngay lập tức, kịp thời phát hiện các sự kiện xuất hiện trong khu vực giám sát an ninh của mình.

FPT Camera hiện có hai lựa chọn thiết bị: mẫu camera trong nhà với ống kính góc nhìn 102 độ, kết nối Wi-Fi, hồng ngoại 10m; mẫu camera ngoài trời với góc nhìn 106 độ, khả năng chịu nhiệt 75 độ C, kháng bụi và nước chuẩn IP66, hồng ngoại 20 m. Cả hai cùng sử dụng cảm biến ảnh 1/2,8 inch, chất lượng hình ảnh cao, độ phân giải Full HD 1080p.

Đặc biệt trong đó, mẫu camera ngoài trời mới đây đã được nâng cấp lên phiên bản FPT Camera IQ với tính năng nhận diện thông minh, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép phân biệt được chuyển động của người hay vật thể (xe cộ, động vật, lá cây và các vật thể khác) với độ chính xác được kiểm nghiệm lên tới 99%. Từ đó FPT Camera chủ động phân loại những cảnh báo có chuyển động của con người, đưa ra cảnh báo đúng mục đích tránh gây phiền toái cho người sử dụng Đây cũng là điểm khác biệt của FPT Camera IQ so với các loại camera hiện có trên thị trường.

Hiện tại, FPT Camera đang được bán ở chuỗi hệ thống FPT Shop trên toàn quốc với mức giá:

- Camera Indoor: 1.100.000 đồng

- Camera Outdoor: 1.200.000 đồng

- Camera IQ: 1.300.000 đồng

Chi tiết liên hệ số hotline 1900 6600 hoặc truy cập https://fptshop.com.vn/.

Trường Thịnh