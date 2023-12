Samsung tiếp tục tiên phong ở thị trường màn hình hiển thị số

Màn hình hiển thị số ngày nay không chỉ để quảng cáo đơn thuần mà đã trở thành một trong những nền tảng truyền thông được săn đón nhất để phục vụ việc trình bày các thông tin cá nhân hóa, nội dung, giáo dục, thể thao, nghệ thuật...

Màn hình hiển thị số của Samsung được ứng dụng trên nhiều lĩnh vực khác nhau vào năm 2023.

Trở thành một phần trải nghiệm trong các di tích lịch sử, nhà thi đấu và khu nghỉ dưỡng

Trong thời kỳ chuyển đổi số, màn hình hiển thị số giữ vai trò quan trọng trong hầu hết ngành nghề.

Tại Quảng trường Thánh Peter, nơi linh thiêng bậc nhất thành phố Vatican, nơi du khách từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về để tham dự buổi lễ duy nhất trong đời do Đức Giáo hoàng chủ trì, Samsung đã tích hợp liền mạch các giải pháp màn hình tiên tiến bằng cách lắp đặt bốn màn hình LED có độ chính xác cao. Nhờ giải pháp này, tất cả những người tham dự dù đứng ở khu vực nào đều có thể chứng kiến nghi lễ linh thiêng.

Màn hình LED hiển thị ngoài trời của Samsung tại Quảng trường Thánh Peter, thành phố Vatican.

Một số địa điểm nổi tiếng khác như Atlantis the Royal ở Dubai - một trong những khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới, nhà thi đấu Minute Maid Park - sân nhà của đội bóng chày chuyên nghiệp Mỹ Houston Astros hay sân vận động Swiss Life Area - Thụy Sỹ, đều sử dụng công nghệ màn hình tiên tiến của Samsung.

Ngoài việc mang các sự kiện đến gần hơn với người tham dự, công nghệ tiên tiến của Samsung còn biến mọi không gian thành trải nghiệm đắm chìm với màu sắc sống động, chất lượng hình ảnh rõ nét và nội dung chân thực. Giải pháp màn hình hiển thị số trở thành một công cụ tuyệt vời trong việc thu hút và giữ chân khách tham quan, khán giả, khách hàng…

Màn hình LED của Samsung được lắp đặt phía sau bể cá ở sảnh tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Atlantis the Royal, Dubai.

Nâng cao trải nghiệm giáo dục với màn hình hiển thị số thông minh

Màn hình hiển thị số có khả năng thu hút và lôi cuốn mạnh mẽ người xem thông qua những trải nghiệm chân thực nhất. Tác động này được nhận thấy nhiều nhất khi áp dụng trong lĩnh vực giáo dục.

Samsung đã hợp tác với nhiều trường đại học để tạo ra một môi trường học tập mới lạ. Giải pháp màn hình LED Samsung đem đến chất lượng hình ảnh, độ chi tiết, độ tương phản và khả năng tái tạo màu sắc đáng kinh ngạc.

Đại học Wales Trinity Saint David (Vương quốc Anh) tạo ra phòng học đặc biệt Immersive Room bằng màn hình LED dài 18m độ phân giải lên đến 12K, hay Đại học Syracuse ở Mỹ đã sử dụng màn hình The Wall tại Khoa Truyền thông Công cộng S.I Newhouse, thu hút những sinh viên tương lai bằng cách nêu bật thành tích của các sinh viên và môi trường học tập đẳng cấp thế giới của trường.

Màn hình The Wall giới thiệu những câu chuyện đầy cảm hứng về thành tích và thành tựu của sinh viên Syracuse.

Màn hình tương tác của Samsung, Flip Pro là một trong những giải pháp đem lại hiệu quả tối ưu trong công tác giảng dạy, mang đến trải nghiệm học tập đa dạng cho Trung tâm Hogg New Tech Center (Mỹ).

Một mẫu màn hình tương tác mới là WAC, vừa được Samsung ra mắt trong năm nay, cũng được đánh giá cao tại triển lãm công nghệ giáo dục lớn nhất thế giới - British Educational Training and Technology (BETT) và Hiệp hội Công nghệ Quốc tế trong Giáo dục (ISTE).

Màn hình tương tác Samsung Flip Pro (tên mẫu: WMB) tại trung tâm Công nghệ mới Hogg, hỗ trợ quá trình học tập.

Sở hữu nhiều giải pháp hiển thị toàn diện, Samsung còn được công nhận là nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin tổng thể tốt nhất cho thị trường giáo dục (Overall IT Solution Provider for the Education Market) thuộc Giải thưởng Đột phá công nghệ giáo dục năm 2023.

Trực quan hóa các ý tưởng trên nền tảng nghệ thuật số

Dù là khán giả toàn cầu hay tại trường học địa phương, công nghệ màn hình đắm chìm của Samsung hỗ trợ quá trình học tập, tổ chức sự kiện, thưởng thức nội dung và hơn thế nữa. Màn hình hiển thị số còn là một tác phẩm nghệ thuật và khi Samsung tiếp tục phát huy vai trò nền tảng nghệ thuật truyền thông, các nhà sáng tạo thực sự có thể hiện thực hóa tầm nhìn của mình.

The Wall dành cho phim trường ảo (tên mẫu: IVC) ra mắt vào đầu năm nay là một ví dụ về cách các nhà sản xuất cũng như nhà sáng tạo đang kiến tạo và trưng bày tác phẩm nghệ thuật với chất lượng tuyệt đỉnh. Phiên bản này trong dòng sản phẩm The Wall hỗ trợ các nhà sáng tạo thông qua bức tường LED cực lớn để tạo nội dung ảo, tích hợp với công nghệ hiệu ứng hình ảnh thời gian thực nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí sản xuất.

The Wall dành cho phim trường ảo giúp quá trình sản xuất nhanh và dễ dàng hơn trong lĩnh vực truyền hình, phim ảnh và các ngành sáng tạo khác.

Màn hình hiển thị số thông minh của Samsung đang cách mạng hóa nhiều lĩnh vực khác nhau bằng cách tạo ra môi trường tương tác, sống động. Hành trình kéo dài suốt 14 năm qua đã liên tục tái định nghĩa trải nghiệm truyền thông kỹ thuật số, vượt qua các ranh giới để chạm tới những điều tưởng chừng không thể.