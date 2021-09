Samsung Galaxy S22 lộ thiết kế và cấu hình chi tiết

Dân trí Samsung Galaxy S22 sẽ sở hữu thiết kế với màn hình tràn viền, mỏng hơn và nhỏ gọn hơn so với loạt Galaxy S21 ra mắt vào năm ngoái.

Samsung Galaxy S22 là loạt smartphone cao cấp thế hệ mới của hãng, nhiều khả năng phải đến tháng 1/2022 mới được ra mắt thị trường, nhưng đến nay, thông tin liên quan đến sản phẩm đã bắt đầu bị rò rỉ trên Internet.

Mới đây, một người dùng mạng xã hội Naver có tên Lanzuk, dẫn lời nguồn tin từ nội bộ, cho biết loạt Samsung Galaxy S22 sẽ sở hữu thiết kế hoàn toàn tràn viền khi màn hình được kéo sát ra 4 cạnh. Viền màn hình trên Galaxy S22 thậm chí còn mỏng hơn trên Galaxy S21, vốn đã có viền màn hình rất mỏng.

Galaxy S22 sẽ sở hữu thiết kế với viền màn hình siêu mỏng (Ảnh ý tưởng đồ họa sản phẩm).

Việc kéo sát màn hình ra cả 4 cạnh giúp cho tỷ lệ màn hình/thân máy của Galaxy S22 được tăng lên đáng kể, giúp kích thước tổng thể của sản phẩm nhỏ hơn so với loạt Galaxy S21, dù kích thước màn hình có thể sẽ được giữ nguyên.

Loạt Galaxy S22 cũng sẽ có kích thước nhẹ hơn so với Galaxy S21, do Samsung sẽ trang bị thỏi pin dung lượng nhỏ hơn cho sản phẩm của mình. Ngoại trừ Galaxy S22 Ultra vẫn được giữ nguyên pin dung lượng 5.000mAh, phiên bản Galaxy S21 sẽ chỉ có pin 3.590mAh so với pin 4.000mAh trên Galaxy S21, còn Galaxy S21+ sẽ chỉ có pin 4.600mAh so với thỏi pin 4.800mAh trên Galaxy S21+.

Ngoài sự thay đổi về thiết kế mặt trước, mặt sau của Galaxy S22 vẫn sẽ giữ nguyên phong cách thiết kế với cụm camera kích thước lớn như trên Galaxy S21.

Dựa vào những thông tin và hình ảnh bị rò rỉ về Galaxy S22, trang công nghệ LetsGoDigital đã cho xây dựng những hình ảnh ý tưởng về mẫu sản phẩm Galaxy S22+, giúp người dùng có thể dễ hình dung hơn về loạt smartphone cao cấp sắp ra mắt của Samsung.

Hình ảnh bản dựng Galaxy S22 dựa trên các thông tin bị rò rỉ của LetsGoDigital

Cụm camera ở mặt lưng Galaxy S22 vẫn giữ nguyên như trên phiên bản cũ.

Các tùy chọn màu sắc trên Galaxy S22.

Ngoài sự khác biệt về màu sắc, nếu chỉ nhìn mặt lưng sẽ khó phân biệt được giữa Galaxy S22 và Galaxy S21.

Video đồ họa cho thấy thiết kế hoàn chỉnh của Galaxy S22+

Lộ thông tin cấu hình loạt Samsung Galaxy S22



Một thông tin khác được nhiều người quan tâm, đó là cấu hình của loạt Galaxy S22, cũng đã bị rò rỉ trên Internet.

Theo đó, trang công nghệ 91Mobiles đã phát hiện thấy thông tin cấu hình của sản phẩm mang tên mã SM-S901U trên cơ sở dữ liệu của Geekbench, ứng dụng dùng để chấm điểm hiệu suất của smartphone. Giới công nghệ tin rằng SM-S901U chính là tên mã của Galaxy S22 sắp ra mắt (phiên bản Galaxy S21 trước đây có tên mã SM-G991U).

Thông tin rò rỉ từ Geekbench cho thấy Galaxy S22 nhiều khả năng sẽ sử dụng chip mới của Qualcomm và bộ nhớ RAM 8GB.

Từ thông tin này cho thấy Galaxy S22 sẽ được trang bị chip xử lý mang tên mã "Taro", mà nhiều khả năng sẽ là chip Snapdragon 895 của Qualcomm. Đây là phiên bản chip cao cấp nhất mà dự kiến phải đến tháng 12 tới đây, Qualcomm mới chính thức ra mắt, một tháng trước thời điểm Samsung trình làng loạt Galaxy S22 mới. Các thông tin bị rò rỉ trước đó cho biết Snapdragon 895 sẽ là chip di động đầu tiên sử dụng tiến trình 4nm và được sản xuất bởi chính Samsung.

Tuy nhiên, phiên bản sử dụng chip Snapdragon 895 sẽ chỉ được bán ra tại thị trường Mỹ và Hàn Quốc, trong khi đó Galaxy S22 phiên bản quốc tế sẽ được sử dụng chip Exynos 2200 do Samsung phát triển.

Thông tin từ Geekbench cũng cho thấy Galaxy S22 sử dụng vi xử lý đồ họa Adreno 730 hoàn toàn mới, cùng bộ nhớ RAM 8GB và hoạt động trên nền tảng Android 12. Nhiều khả năng sẽ có thêm phiên bản sử dụng bộ nhớ RAM 12GB.

Ngoài ra, thông số về camera trên loạt Galaxy S22 cũng bị rò rỉ trên Internet. Cụ thể, bộ đôi Galaxy S22 và S22+ sẽ có camera chính độ phân giải 50 megapixel, còn Galaxy S22 Ultra vẫn sẽ trang bị camera chính 108 megapixel, tương tự như trên Galaxy S20 Ultra và S21 Ultra trước đây.

Dẫu sao, mọi thông tin hiện vẫn chỉ dừng lại ở mức độ đồn đoán. Mọi sự thật về loạt Galaxy S22 nhiều khả năng sẽ được hé lộ vào tháng 1/2022, thời điểm Samsung chính thức ra mắt sản phẩm.

T.Thủy

Theo LetsGoDigital/91Mobile