Rò rỉ ảnh smartphone Galaxy Z Fold4, hé lộ điều khiến nhiều người thất vọng

Sau khi ra mắt loạt smartphone Galaxy S22 và xác nhận "khai tử" dòng Galaxy Note, giới công nghệ và người dùng giờ đây tập trung sự chú ý vào loạt smartphone màn hình gập thế hệ mới của Samsung, trong đó Galaxy Z Fold4 là sản phẩm nổi bật và đáng chú ý nhất.

Hình ảnh bị rò rỉ cho thấy Galaxy Z Fold4 không thay đổi quá nhiều về thiết kế (Ảnh: OnLeaks).

Những thông tin và hình ảnh của Galaxy Z Fold4 xuất hiện ngày càng nhiều trước giờ ra mắt. Mới đây, tài khoản Twitter @OnLeaks, nổi tiếng với việc thường xuyên đăng tải những hình ảnh, thông tin về sản phẩm công nghệ sắp được ra mắt, đã chia sẻ những hình ảnh hoàn chỉnh của Galaxy Z Fold4, hé lộ những thông tin đáng chú ý về sản phẩm.

Dựa vào những hình ảnh bị rò rỉ cho thấy Galaxy Z Fold4 vẫn sở hữu kiểu thiết kế gập cánh bướm, tương tự như các phiên bản Galaxy Fold trước đây. Sản phẩm vẫn được trang bị màn hình phụ ở bên ngoài và màn hình chính kích thước lớn ở bên trong khi được mở rộng ra.

Mặt sau của sản phẩm vẫn là cụm 3 camera bố trí theo chiều dọc như trên Galaxy Z Fold3, nhưng các camera này được nằm tách biệt, giống như kiểu thiết kế camera của Galaxy S22 Ultra, thay vì được đặt chung trên một cụm như phiên bản cũ.

Không có sự hiện diện của khe cắm viết S-Pen trên Galaxy Z Fold4, điều này cho thấy sản phẩm sẽ không được tích hợp sẵn viết S-Pen (Ảnh: OnLeaks).

Một chi tiết đáng chú ý và có thể khiến nhiều người phải thất vọng, đó là không có sự hiện diện của khe cắm viết S Pen trên Galaxy Z Fold4. Như vậy, nhiều khả năng Galaxy Z Fold4 sẽ không được tích hợp sẵn cây viết S Pen như trên Galaxy S22 Ultra, mà người dùng sẽ phải trả thêm tiền để mua riêng cây viết này nếu muốn sử dụng.

Nếu điều này chính xác thì đây là một điều đáng tiếc, bởi lẽ nhiều người tin rằng sau khi "khai tử" dòng Galaxy Note, Samsung sẽ mang cây viết S-Pen đặc trưng lên các dòng sản phẩm cao cấp của mình.

Một hình ảnh bị rò rỉ khác của Galaxy Z Fold4 cũng cho thấy sản phẩm sẽ thay đổi đôi chút về kích thước, điều này sẽ giúp màn hình phụ phía bên ngoài của sản phẩm có tỷ lệ vuông vức hơn, thay vì kéo dài như trên Galaxy Z Fold3.

Hình ảnh cho thấy kích thước màn hình Galaxy Z Fold4 sẽ có đôi chút thay đổi so với phiên bản cũ (Ảnh: Twitter).

Theo các thông tin bị rò rỉ trước đó, Galaxy Z Fold4 sẽ được trang bị màn hình với tấm kính "Super UTG". Chiếc smartphone màn hình gập của Samsung cũng được cho là sẽ trang bị chip xử lý Snapdragon 8 Gen 1+, phiên bản chip nâng cấp của Snapdragon 8 Gen 1 (được sử dụng trên loạt Galaxy S22) và dự kiến sẽ được Qualcomm giới thiệu vào tháng 6 tới đây.

Video bản dựng hoàn chỉnh Galaxy Z Fold4 dựa vào các hình ảnh bị rò rỉ (Video: Waqar Khan).

Lộ ảnh Galaxy Z Flip4 - Không có sự thay đổi đáng kể về thiết kế

Ngoài những hình ảnh về Galaxy Z Fold4, tài khoản Twitter @OnLeaks cũng đã cho đăng tải loạt ảnh chính thức của Galaxy Z Flip 4, chiếc smartphone màn hình gập thứ 2 sắp được ra mắt của Samsung.

Dựa vào những hình ảnh bị rò rỉ cho thấy dường như Galaxy Z Flip4 không có sự thay đổi nào về thiết kế so với phiên bản tiền nhiệm, vẫn giữ nguyên kiểu gập vỏ sò, phía ngoài vẫn là cụm camera kép kích thước lớn và một màn hình phụ để hiển thị thông báo.

Những hình ảnh bị rò rỉ của Galaxy Z Flip4 cho thấy sản phẩm không có thay đổi đáng kể nào về thiết kế (Ảnh: OnLeaks).

Tuy nhiên, theo @OnLeaks, sự khác biệt chủ yếu đến từ kích cỡ 2 sản phẩm, khi Galaxy Z Flip4 có kích thước màn hình ngắn hơn đôi chút so với Galaxy Z Flip3, dù vẫn giữ nguyên màn hình 6,7-inch khi được mở rộng ra. Phiên bản mới cũng có kích thước dày hơn so với phiên bản cũ do được trang bị thỏi pin dung lượng lớn hơn.

Không thay đổi về thiết kế, Samsung được cho là sẽ nâng cấp đáng kể về cấu hình cho Galaxy Z Flip4, với chip xử lý Snapdragon 8 Gen 1+ thế hệ mới, nâng cấp độ phân giải cho camera và tăng dung lượng pin cho sản phẩm…

Bộ đôi smartphone màn hình gập mới nhiều khả năng sẽ được Samsung trình làng tại sự kiện đặc biệt diễn ra vào tháng 8 tới đây.

Theo AA/Gizmodo