Qualcomm ra mắt Snapdragon 888 Plus, chip di động mạnh nhất hiện nay

Dân trí Sau khi ra mắt chip Snapdragon 888 vào tháng 12 năm ngoái, Qualcomm vừa tiếp tục trình làng phiên bản nâng cấp Snapdragon 888 Plus, cải thiện hiệu suất và khả năng xử lý cho thiết bị di động.

Snapdragon 888 Plus sẽ giúp cải thiện hiệu suất và khả năng đồ họa trên các mẫu smartphone cao cấp.

Qualcomm thường có truyền thống ra mắt phiên bản mới của dòng chip di động cao cấp Snapdragon 8 Series vào tháng 12 hằng năm. Tuy nhiên, kể từ năm 2019, Qualcomm đã phá lệ khi cho ra mắt thêm bản chip Plus, là một bản nâng cấp nhỏ được xây dựng dựa trên phiên bản chip cao cấp đã từng được ra mắt trước đó, thay vì một thế hệ chip di động hoàn toàn mới.

Sau khi ra mắt chip cao cấp Snapdragon 888 vào cuối năm ngoái, Qualcomm lại vừa chính thức trình làng phiên bản Snapdragon 888 Plus, được đánh giá là chip di động mạnh mẽ nhất hiện nay.

Cũng như chip Snapdragon 888, phiên bản Snapdragon 888 Plus được tích hợp kèm theo modem 5G, thay vì được tách riêng như trên chip Snapdragon 865 trước đây. Điều này sẽ cho phép các mẫu smartphone trang bị chip Snapdragon 888 Plus có thể hỗ trợ kết nối 5G mà không cần phải mua kèm thêm modem 5G như với chip Snapdragon 865 (nếu hãng sản xuất smartphone không mua kèm thêm modem 5G, smartphone dùng chip Snapdragon 865 sẽ chỉ hỗ trợ mạng 4G).

Snapdragon 888 Plus được trang bị lõi xử lý với xung nhịp tối đa 3.0GHz, tăng từ mức 2,84 GHz trên Snapdragon 888, cho phép hiệu suất xử lý tổng thể và khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo nhanh hơn 20% so với thế hệ chip cũ. Snapdragon 888 Plus cũng được thiết kế để nhắm đến các mẫu smartphone chơi game, với hiệu suất và khả năng xử lý đồ họa được cải thiện.

Qualcomm cho biết những smartphone đầu tiên sử dụng chip Snapdragon 888 Plus sẽ được ra mắt vào quý III năm nay. Các hãng smartphone đầu tiên sử dụng chip Snapdragon 888 Plus có thể kể đến Motorola, Vivo, Xiaomi, Asus… nhiều khả năng, mẫu smartphone Galaxy Note21 của Samsung dự kiến ra mắt vào cuối năm nay cũng sẽ được trang bị thế hệ chip mới nhất này của Qualcomm.

T.Thủy

Theo PCMag