Phát hiện, xử lý hàng loạt trạm BTS giả trong năm 2023

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), thanh tra Bộ TT&TT cho biết trong năm 2023 đã phát hiện và bàn giao hồ sơ đề nghị Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định 19 vụ sử dụng trạm BTS giả để phát tán tin nhắn lừa đảo, giả mạo, có nội dung đồi trụy.

Kẻ gian thường giấu trạm BTS giả trong ba lô và liên tục di chuyển nhanh trên nhiều địa bàn (Ảnh: Cục Tần số vô tuyến điện).

Gần đây nhất, vào đầu tháng 12/2023, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II đã bắt giữ đối tượng sử dụng xe máy, giấu thiết bị phát sóng BTS giả trong ba lô và liên tục di chuyển nhanh trên nhiều địa bàn TPHCM nhằm phát tán tin nhắn lừa đảo.

Trước đó vào giữa tháng 6/2023, Cục Tần số vô tuyến điện, Phòng An ninh bưu chính viễn thông và CNTT của Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) và Công an Hà Nội đã phát hiện và bắt quả tang các đối tượng khi chúng đang sử dụng thiết bị giả lập trạm BTS để phát tán tin nhắn rác tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Các trạm BTS giả là công cụ giúp cho những đối tượng lừa đảo phát tán tin nhắn rác, tin nhắn quảng cáo. Đây là nguyên nhân khiến nhiều thuê bao di động nhận được những tin nhắn mạo danh các tổ chức tài chính, ngân hàng để gửi các nội dung giả mạo, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người dân.

Cụ thể, sóng của các trạm BTS giả sẽ đè lên sóng của nhà mạng. Trong khoảng cách 100m, các thiết bị di động sẽ kết nối với sóng của các trạm BTS giả mạo thay vì kết nối với các nhà mạng.

Những trạm BTS giả có thể nhắn hàng nghìn tin nhắn một phút (Ảnh: Cục Tần số vô tuyến điện).

"Những trạm BTS giả có thể nhắn hàng nghìn tin nhắn một phút và 80.000-100.000 tin nhắn mỗi ngày. Nội dung các tin nhắn có thể đi kèm với những trang web cờ bạc trực tuyến hoặc mạo danh trang web của ngân hàng để lừa đảo", đại diện Cục Tần số vô tuyến điện chia sẻ.

Trong năm 2024, Bộ TT&TT cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tập trung giám sát, kiểm tra, thanh tra việc sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký thuê bao di động, mua bán SIM kích hoạt sẵn và hoạt động của các trạm BTS giả.