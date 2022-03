Những giải pháp công nghệ nào sẽ giúp nâng tầm cuộc sống trong năm 2022?

"Những cuộc nói chuyện của tôi và bạn bè thậm chí diễn ra còn thường xuyên hơn cả trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra nhờ có LG StanbyME."

"Tôi mong sớm có thể nhìn thấy sự hiện diện của robot tại những nhà hàng ở Việt Nam. Đó sẽ là một trải nghiệm thú vị!"

Thế giới công nghệ số vẫn đang từng phút từng giây phát triển để tạo nên những thành tựu mới mẻ, góp phần thúc đẩy cuộc sống của chúng ta chuyển mình theo hướng tích cực hơn. Tiêu chí hoạt động "The Better Life You Deserve" (Tạm dịch: Cuộc sống tốt đẹp hơn mà bạn xứng đáng có được) nhấn mạnh mục tiêu không ngừng của LG trong việc mang đến những trải nghiệm trọn vẹn cho người dùng.

Giải pháp công nghệ nâng tầm cuộc sống ngay bên trong ngôi nhà

Đa trải nghiệm thống nhất trên một thiết bị có lẽ là điều đã từng khiến cả thế giới vỡ òa khi đứng trước những chiếc smartphone đầu tiên của thế kỷ. Thật không ngoa khi nói rằng điều này một lần nữa được lặp lại khi thiết bị cá nhân LG StanbyME chính thức được trình làng. Làm việc, giải trí, chuyện trò bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, bạn đều có LG StanbyME bên cạnh. Là một thiết bị của thời đại, LG StanbyME tinh giản gần như hoàn toàn những kết nối rườm rà: Chân đế LG StanbyME có thể di chuyển linh hoạt, màn hình có thể xoay dọc và ngang tùy theo ý thích; thiết bị hoạt động bằng pin kéo dài đến 3 giờ đồng hồ, không cần lệ thuộc vào ổ cắm điện.

Các dịch vụ phát trực tuyến OTT sẵn có của LG StanbyME đồng thời người dùng có cơ hội thưởng thức đa dạng kho nội dung yêu thích một cách dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Nối tiếp mục tiêu nâng tầm trải nghiệm giải trí tại gia, năm 2022, LG mang đến sự lựa chọn LG OLED evo sử dụng công nghệ tấm nền OLED thế hệ thứ hai (OLED evo) với độ sáng tối đa cao hơn 20%, kết hợp với bộ xử lý AI 4K α9 thế hệ thứ 5 để tối ưu từng điểm ảnh, qua đó tái tạo màu sắc chính xác 100%. Chiếc TV thiết lập một chuẩn mực hoàn toàn mới về hình ảnh khi tích hợp các công nghệ hàng đầu về âm thanh và hình ảnh: Dolby Atmos và Dolby Vision IQ, OLED Motion Pro, tương thích với G-SYNC®, được hỗ trợ FreeSync ™ Premium và VRR... Tại CES 2022 vừa qua, LG cũng thu hẹp khoảng cách về kích thước và mở rộng sức hút của OLED với các phiên bản 97 inch và 42 inch - đại diện cho các màn hình OLED lớn nhất và nhỏ nhất. Thế hệ màn hình đáng mong chờ này dự kiến sẽ sớm có mặt tại Việt Nam trong thời gian tới.

Các dòng TV OLED 2022 còn có thể linh hoạt chuyển đổi thành tác phẩm nghệ thuật, tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống.

Làm việc tại gia đang trở thành một xu hướng, một sự lựa chọn, và LG gram chính là thiết bị giúp bạn thích nghi nhanh hơn với thực tiễn, tăng hiệu suất công việc. LG gram 2021 16 inch sở hữu thiết kế mỏng nhẹ chỉ hơn 1kg, màn hình sắc nét, bộ khung bằng chất liệu hợp kim magie bền và chắc chắn. Đặc biệt, điểm cộng lớn của sản phẩm chính là bộ xử lý Intel® Core ™ thế hệ thứ 11 với chip đồ họa Intel® Iris® Xe, RAM LPDDR4x 4266MHz cùng SSD SSD PCIe NVMe M.2 mang đến khả năng xử lý vượt trội cho tất cả các tác vụ. LG gram 2021 cung cấp năng lượng cho phép sử dụng liên tục tới 22 giờ chỉ với một lần sạc.

LG gram được lựa chọn trở thành "gương mặt thắng giải" Laptop xuất sắc 2021 tại sự kiện Tech Awards 2021.

Giải pháp công nghệ thiết lập một trật tự xã hội thông minh

Cũng như các tên tuổi lớn trong ngành công nghệ, LG đã dành một hành trình dài để thiết lập một hệ sinh thái các thiết bị tiên tiến và tinh vi hơn, giúp thay đổi những trải nghiệm không chỉ gói gọn bên trong ngôi nhà. Cụ thể, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong thời buổi mới, LG cung cấp LG Safe Pass như một giải pháp hỗ trợ kiểm soát các lượt ra vào địa điểm công cộng tự động thông qua camera nhiệt, giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp; nâng cấp nhận diện khuôn mặt của nhân viên để chấm công, mở cửa tự động... qua đó giúp xây dựng môi trường làm việc văn minh, an toàn hơn.

Đáng chú ý, LG còn hứa hẹn tạo dựng một cuộc sống "robot hóa" trong tương lai gần. Trước tiên, chính là phương tiện LG Omnipod - Giải pháp smarthome di động giúp xóa mờ ranh giới giữa nhà ở và xe hơi, giúp tăng trải nghiệm của bạn mọi lúc mọi nơi mà không bị giới hạn bởi không gian hay những nhu cầu thiết yếu. LG Omnipod chính là chiếc xe hơi được trang bị tính năng tự lái cùng với nhiều thiết bị gia dụng khác (tủ lạnh, TV, màn hình cỡ lớn, quầy minibar...) và cả trợ lý ảo, giúp người dùng tận hưởng sự thoải mái "như nhà mình" ở bất kỳ nơi đâu.

Người dùng hiện đại điều khiển chiếc xe thông minh đến một nhà hàng dùng bữa tối, ở đó, họ được LG CLOi ServeBo - Robot thương mại đón tiếp nhiệt tình, đề xuất những món ăn phù hợp, thậm chí là hỗ trợ thanh toán. Đến trung tâm thương mại vui chơi, khách hàng sẽ được LG CLOi GuideBot cung cấp đa dạng các thông tin mua hàng và "hộ tống" đến bất kỳ khu vực nào không chỉ đơn thuần là đưa ra bản đồ chỉ dẫn. Hoặc nếu họ cần một "cộng sự giao hàng" bất kể ngày đêm, bất kể địa hình thì LG CLOi Door to Door robot hoàn toàn có thể giúp đỡ. Tất cả những sáng kiến trên đây của LG không chỉ giúp doanh nghiệp giải quyết hiệu quả công việc, tăng năng suất lao động của nhân viên, mà còn giúp người dùng trải nghiệm chất lượng dịch vụ tốt hơn.

Robot được xem là giải pháp giúp nâng cao chất lượng phục vụ, giải phóng sức lực của nhân viên, giúp họ chú trọng phát triển vào xây dựng các mối quan hệ với khách hàng…

Với sứ mệnh mang đến cho người dùng cuộc sống tốt đẹp hơn, LG liên tiếp cho ra đời những giải pháp công nghệ hàng đầu, vẽ ra sơ bộ viễn cảnh cuộc sống của chúng ta ít nhất là trong một năm tới đây. Còn bạn đã sẵn sàng cho những thay đổi?