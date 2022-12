Nhiều mẫu laptop giảm giá mùa mua sắm cuối năm

Tham khảo tại hệ thống FPT Shop, mẫu laptop Lenovo IdeaPad 1 15AMN7 đang được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng, xuống mức giá 12,5 triệu đồng. Chiếc Lenovo IdeaPad 3 giảm 3,5 triệu đồng, xuống còn 14,3 triệu đồng.

Nhiều dòng laptop đang được các đại lý đồng loạt điều chỉnh giảm giá dịp cuối năm.

"Nhu cầu mua sắm laptop trong phân khúc giá dưới 15 triệu đồng chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Những sản phẩm như Lenovo IdeaPad 1 hoàn toàn có thể thay đổi quan điểm của người dùng về hiệu năng của những chiếc laptop tầm trung", ông Hoàng Văn Dũng - Giám đốc ngành hàng laptop của hệ thống FPT Shop, chia sẻ.

Nhiều dòng sản phẩm khác thuộc đa dạng phân khúc từ cao cấp đến tầm trung đều được các đại lý điều chỉnh giá bán. Cụ thể, mẫu Surface Pro 9 tiếp tục giảm 2 triệu đồng so với tháng trước, xuống mức giá từ 25,5 triệu đồng cho phiên bản 128 GB. Một số dòng máy đáng chú ý khác như Gigabyte Gaming G5 GE giảm 4 triệu đồng, Asus TUF Gaming FX517ZC giảm 4 triệu đồng, Acer Nitro Gaming 5 giảm 3,3 triệu đồng,...

"Tính đến hiện tại, nhu cầu mua sắm các sản phẩm công nghệ nói chung và laptop nói riêng đã có sự tăng nhẹ so với năm ngoái. Tình trạng khan hàng dự kiến có thể sẽ xảy ra đối với một số dòng máy vào giai đoạn cận Tết", ông Đình Hiển - CEO của hệ thống Surface City, cho biết.

Theo số liệu từ GfK, trong 9 tháng đầu năm 2022, thị trường laptop tại Việt Nam đã tăng trưởng khoảng 11,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, xét riêng quý IV/2021, thị trường đã chứng kiến cú tăng phi mã sau giai đoạn giãn cách vì dịch Covid-19. Do đó, các chuyên gia dự đoán rằng tổng thị trường trong năm 2022 sẽ giảm khoảng 20% so với năm 2021.

Dù vậy, khi so sánh với năm 2020, thị trường đã có sự tăng trưởng khoảng 45-50%. Đây được xem là một dấu hiệu khá tích cực của thị trường laptop sau nhiều năm liên tục suy giảm.

Thị trường laptop tại Việt Nam đang có sự tăng trưởng tốt so với những năm trước (Ảnh: Thế Anh).

"Dịch Covid-19 đã thay đổi cách mọi người làm việc và thúc đẩy thị trường laptop. Sự tăng trưởng sẽ diễn ra lâu dài nếu những chiếc laptop có thể tích hợp nhiều ứng dụng và đồng bộ được với nhiều thiết bị trong cuộc sống hơn, chứ không đơn thuần là giải quyết các vấn đề công việc, họp hành hay giải trí", ông Nguyễn Lạc Huy - đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS, nhận định.

Dự báo về ngành hàng laptop tại Việt Nam trong năm 2023, ông Huy cho rằng thị trường bán lẻ sẽ gặp không ít khó khăn và cạnh tranh khốc liệt do lượng hàng hóa cung ứng vượt quá nhu cầu của người dùng.

"Thông thường, các hãng sẽ công bố những dòng chip laptop mới mỗi hai năm. Trong những năm gần đây, do nhu cầu tăng đột biến về laptop, các hãng đã rút ngắn thời gian ra mắt chip về một năm, thậm chí là 9 tháng. Việc ra mắt quá nhiều thế hệ chip laptop sẽ dẫn tới nguồn cung ứng vượt quá nhu cầu sử dụng của người dùng", ông Huy nói thêm.