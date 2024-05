Ngành game Việt và hành trình tỷ đô

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Lê Quang Tự Do, Cục Trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện Tử (PTTH-TTĐT), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), chia sẻ mong muốn GameVerse không chỉ dừng lại ở những đơn vị trong nước tham gia, mà còn thu hút các đơn vị quốc tế.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục Trưởng Cục PTTH-TTĐT, chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Thế Anh).

"So với năm 2023, số lượng đơn vị tham gia GameVerse đã tăng gấp 3 lần, không chỉ có các doanh nghiệp lớn mà còn có nhiều doanh nghiệp game vừa và nhỏ của Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thêm sự đồng hành từ 2 tập đoàn quốc tế lớn cùng 8 doanh nghiệp nước ngoài. Số lượng đơn vị quốc tế đã tăng gấp 5 so với năm 2023", ông Tự Do chia sẻ.

Với chủ đề "Beyond the game", chương trình bao gồm nhiều hoạt động nhằm tạo cơ hội cho các đơn vị, cá nhân trong lĩnh vực game gặp gỡ, giao lưu và giải trí; tạo dựng môi trường cho các doanh nghiệp sản xuất và phát hành giới thiệu, quảng bá game ra thị trường; kết nối giữa các doanh nghiệp game trong và ngoài nước với các nhà đầu tư.

Một trong những hoạt động quan trọng mở màn chương trình năm nay là Diễn đàn game Việt Nam 2024 với chủ đề "Ngành game Việt đang ở đâu trong hành trình tỷ đô?".

"Để ngành công nghiệp game đạt được 1 tỷ USD cho đến 2030, gần nhất là chúng ta phải xây dựng một nền tảng tốt. Trong năm 2023, Bộ TT&TT đã cùng Cục PTTH-TTĐT phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng nhiều nền tảng quan trọng. Nền tảng đầu tiên của ngành game chính là đào tạo", ông Tự Do cho biết.

Theo Cục Trưởng Cục PTTH-TTĐT, việc tiếp theo là xây dựng nền tảng về chính sách thuế với ngành game, đồng thời kết nối để doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài thấy rằng thị trường Việt Nam là một thị trường tiềm năng. Và điều cuối cùng là thay đổi định kiến của xã hội về ngành game.

Trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam 2024, VNG và Roblox đã công bố việc hợp tác giữa 2 bên (Ảnh: Thế Anh).

Trong khi đó, ông Lã Xuân Thắng, Giám đốc phát hành trò chơi trực tuyến của VNGGames, cho biết có nhiều sản phẩm từ các nhà phát hành game Việt Nam đã thuộc top 5 trong khu vực Đông Nam Á.

"Hiện tại, chất lượng các sản phẩm mà chúng ta phát triển chưa tiệm cận với tiêu chuẩn của thế giới và có tuổi thọ ngắn. Tuy vậy, bất kỳ thành công nào cũng cần có quá trình, chúng ta phải đi từng bước nhỏ mới có thể tiến đến mục tiêu lớn. Khi có tích lũy đủ về lượng mới dẫn đến thay đổi về chất.

Vấn đề quan trọng để phát triển ngành game sẽ đến từ tầm nhìn của những người đứng đầu các tổ chức làm game. Để thành công, các đơn vị trong ngành game cần có những sản phẩm được cộng đồng thừa nhận", ông Xuân Thắng nhận định.