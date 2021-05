Máy phun sương, quạt hơi nước có nên sử dụng trong mùa hè nắng nóng?

Dân trí Rất nhiều hộ gia đình đến nay vẫn còn sử dụng máy phun sương, quạt hơi nước,... và các thiết bị tương tự để tạo độ ẩm trong không khí. Tuy nhiên, theo các chuyên gia điều này là không nên.

Những chiếc máy phun sương, tạo ẩm thường chỉ phù hợp với điều kiện khí hậu ở châu Âu hanh khô, ít ẩm. (Ảnh: Healthline)

Lên mạng, không quá khó để tìm thấy những quảng cáo như "máy phun sương tạo ẩm giúp căn phòng bớt hanh khô trong thời tiết trở lạnh, cũng như khi mở máy lạnh trong thời tiết oi bức, khô nóng", hay "phun sương tạo ẩm là cứu tinh giúp bảo vệ làn da mềm mại và sức khỏe hệ hô hấp".

Máy phun sương, tạo ẩm rất được người Việt quan tâm và ưa chuộng gần đây.

Chị Thủy ở quận Hoàng Mai, Hà Nội là một trong số những người đã nghe theo lời quảng cáo này, để mua và sử dụng máy phun sương trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây.

Sau một thời gian, chị Thủy không thấy thiết bị này mang lại tác dụng như đã quảng cáo. Khi nhớ lại, chị cho biết có lần vì để máy chạy quá lâu nên căn phòng trở nên ngột ngạt, gây ra hiện tượng ngứa mũi, dị ứng. Trẻ nhỏ cũng hay bị hắt hơi, sổ mũi hơn.

Lúc bấy giờ, chị chưa rõ nguyên nhân là do đâu. Chị chỉ nghĩ có thể do thay đổi thời tiết, hoặc do lây cúm từ các bạn cùng lớp, mà không hề nghĩ đến chiếc máy phun sương mới mua.

Trên thực tế, các chuyên gia đều cho rằng việc sử dụng máy phun sương, máy tạo ẩm, quạt hơi nước... trong phòng khép kín là điều không nên, thậm chí có hại cho sức khỏe.

Đây là nội dung được nhiều bạn đọc thắc mắc và các chuyên gia đề cập nhiều trong buổi Giao lưu trực tuyến "Chọn điều hòa phù hợp nhu cầu và tốt cho sức khỏe", diễn ra tại tòa soạn Dân trí ngày 5/5 vừa qua.

Ông Mai Thế Trung - Chuyên gia phát triển sản phẩm của Casper cũng cho rằng việc sử dụng máy phun sương, máy tạo ẩm là điều không cần thiết với khí hậu nóng ẩm tại như nước ta. (Ảnh: Hữu Nghị)

Ông Mai Thế Trung - chuyên gia phát triển sản phẩm của Casper cho biết, độ ẩm lí tưởng cho sức khỏe con người là từ 55 ~ 65%. Với điều kiện thời tiết nóng ẩm như Việt Nam, độ ẩm có sẵn trong không khí thường là cao hơn mức này và đã đủ để cung cấp cho da và cơ thể. Do đó, sương và hơi ẩm được bổ sung thêm có thể tác động không tốt tới sức khỏe người dùng.

Bên cạnh đó, ông Trung cho biết các dòng sản phẩm điều hòa năm 2021 đã được Casper phát triển phù hợp với điều kiện thời tiết của Việt Nam, mang lại độ ẩm lý tưởng cho người sử dụng. Vì vậy, việc cung cấp thêm độ ẩm từ máy phun sương, máy tạo ẩm là hoàn toàn không cần thiết

Ông Trung cho biết thêm, độ ẩm quá cao có thể gây hại cho các thiết bị điện tử trong phòng, cũng như là điều kiện thuận lợi để nấm, mốc và vi khuẩn phát triển, gây ẩm mốc cho các đồ nội thất.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (trái), nguyên Trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai. Ảnh: Hữu Nghị

Đồng quan điểm nêu trên, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (trái) cho rằng những hạt nước lắng đọng trong không khí tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển.

Ngoài ra, khi độ ẩm không khí tăng lên quá cao, đến mức bão hòa (trên 70%) là nguyên nhân của nhiều vấn đề bệnh tật, ảnh hưởng không tốt lên sức khỏe của con người, nhất là trẻ em và những người có hệ miễn dịch suy yếu.

Ngay cả thói quen của nhiều người Việt đó là đặt một chậu nước trong phòng (khi bật điều hòa) cũng là điều không tốt cho sức khỏe. "Điều này có thể khiến cảm giác của bạn dễ chịu nhưng lại rất dễ gây bệnh vì những hạt nước tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh sống trong đó lâu hơn", PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng cho biết.

Cách tốt hơn để khắc phục tình trạng khô da khi sử dụng điều hòa, hoặc trong phòng kín là tạo ra sự trao đổi không khí (như lắp quạt thông gió, hé một chút cửa để tạo luồng khí đối lưu...) với môi trường ngoài.

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, không khí khô có tác dụng phòng bệnh tốt hơn. Cụ thể là các virus, vi khuẩn hoặc các tác nhân gây bệnh khác khó có thể sống được trong môi trường khô. Ngược lại, độ ẩm cao trên mức trung bình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều vi sinh vật gây bệnh phát triển.

Cuối cùng, cả hai chuyên gia đều khẳng định rằng việc sở hữu 1 chiếc điều hòa trong gia đình là thực sự cần thiết, có tác dụng lâu dài, bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm hơn những giải pháp tình thế như máy phun sương hay máy tạo ẩm.

Nguyễn Nguyễn