Máy chủ HPE - AMD: Khai phá sức mạnh thủ lĩnh hiệu năng

Theo báo cáo của IDC, trong quý II/2021, doanh thu HPE đạt mức 15,6% trong tổng doanh thu thị trường máy chủ toàn cầu trị giá 23,6 tỷ USD. Xét về tổng số máy chủ được xuất xưởng trong quý, HPE đứng thứ hai khi vận chuyển tổng cộng 446.168 máy chủ, chỉ giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tốc độ xuất xưởng sản phẩm của hãng.

Bên cạnh những thành công đã đạt được, HPE tiếp tục hợp tác cùng AMD - Nhà sản xuất bộ xử lý x86 hiệu suất cao nhất - để tạo ra các dòng sản phẩm mới với nhiều công nghệ tiên tiến, tăng cường khả năng xử lý tính toán & bảo mật toàn diện.

Cung cấp hiệu năng vượt trội, nâng cao các giải pháp trong toàn ngành

Máy chủ HPE ProLiant thế hệ mới với bộ xử lý AMD EPYC sở hữu hiệu suất xử lý đáng kinh ngạc, vượt trội đáng kể so với các đối thủ hiện có trên thị trường.

Cụ thể, "trái tim" của dòng sản phẩm ProLiant DL3x5 series là bộ xử lý AMD EPYC 7000 Series thế hệ 3 đang dẫn đầu về số lượng core với tối đa 64 core xử lý trên cấu hình 01 CPU (DL325, DL345) và 128 core trên cấu hình 02 CPU (DL365, D385).

Máy chủ HPE CPU AMD EPYC đáp ứng nhu cầu đa dạng trong doanh nghiệp với dòng server 1 socket hỗ trợ tối đa 16 DIMM slot với dung lượng RAM lên tới 4TB, dòng server 2 socket hỗ trợ tối đa 32 DIMM slot với dung lượng RAM lên tới 8TB. Bên cạnh đó, chuẩn giao tiếp PCIe 4.0 có khả năng truyền dữ liệu tốc độ cực cao, giúp giảm độ trễ, cải thiện băng thông cho các tải công việc yêu cầu dữ liệu lớn.

Với lợi thế dẫn đầu về số core, hiệu suất I/O, số kênh bộ nhớ và dung lượng RAM, AMD EPYC phá vỡ kỷ lục thế giới về hiệu năng, cung cấp băng thông bộ nhớ cần thiết đáp ứng khối lượng công việc cường độ cao.

Ngoài ra, máy chủ HPE AMD cũng mở rộng sang lĩnh vực điện toán hiệu năng cao (HPC), trở thành giải pháp lý tưởng cho các công việc như mô phỏng động lực học dòng chảy, mô phỏng thời tiết và thăm dò dầu khí và nhiều ứng dụng khác, đáp ứng yêu cầu khắt khe của doanh nghiệp.

Giải pháp bảo mật từ gốc - đảm bảo an toàn tối đa

HPE ProLiant - dòng máy chủ tiêu chuẩn công nghiệp an toàn nhất thế giới với các công nghệ bảo mật độc quyền của HPE bao gồm bảo mật từ gốc HPE Silicon Roost of Trust, HPE InfoSight, HPE iLO Advanced,… nay còn được tích hợp tính năng AMD Infinity Guard giúp bảo mật thiết bị toàn diện, ngăn chặn các mối đe dọa cả từ bên trong và bên ngoài hệ thống.

Infinity Guard bảo vệ quyền riêng tư và tính toàn vẹn dựa trên mã hóa từng máy ảo với AMD Secure Encryption Virtualization (SEV), thông qua một trong 509 khóa mã đặc biệt của bộ xử lý. Điều này bảo vệ dữ liệu an toàn ngay cả khi hacker tìm được cách xâm nhập vào bộ nhớ máy ảo của doanh nghiệp.

Ngoài ra, các công cụ mã hóa hiệu suất cao được tích hợp vào các kênh bộ nhớ, giúp tăng tốc hiệu suất mã hóa mà không cần nâng cấp phần mềm ứng dụng.

Dải sản phẩm đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp

Dải sản phẩm của HPE phù hợp mọi nhu cầu đầu tư và tải công việc của doanh nghiệp, bao gồm: ProLiant DL325 Gen10 Plus v2, ProLiant DL345 Gen10 Plus; ProLiant DL365 Gen10 Plus và ProLiant DL385 Gen10 Plus v2. Trong đó, mỗi sản phẩm sẽ tương ứng với nhu cầu sử dụng cũng như năng lực tính toán cần thiết của doanh nghiệp.

Máy chủ HPE CPU AMD EPYC đáp ứng nhu cầu đa dạng trong doanh nghiệp.

Cụ thể, DL325 là cỗ máy lý tưởng cho khối lượng công việc yêu cầu ảo hóa cao và tiết kiệm chi phí cho mỗi máy ảo. Nhưng nếu doanh nghiệp cần một máy chủ có khả năng lưu trữ tủ rack 2U để giải quyết khối lượng công việc chuyên sâu về dữ liệu, HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus là gợi ý hàng đầu.

Ngày 8/11/2021, AMD cho biết Meta, công ty mẹ của Facebook, đã lựa chọn các đơn vị xử lý trung tâm AMD EPYC để sử dụng trong các trung tâm dữ liệu của họ. Sau đó, AMD cũng đã có được các giao dịch lớn với nhiều khách hàng trên toàn cầu, dù trước đó đang sử dụng CPU của đơn vị khác.

Có thể thấy, hiệu suất vượt trội của AMD đã chinh phục được cả những khách hàng khó tính nhất và được tin tưởng lựa chọn. Giờ đây, các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng có cơ hội trải nghiệm bộ xử lý của thủ lĩnh hiệu năng AMD với các sản phẩm máy chủ bảo mật nhất thế giới của HPE.

