Loạt di động chuẩn bị lên kệ tại Việt Nam

Galaxy S22 và S22+ có màn hình lần lượt là 6,1 inch và 6,6 inch, nhỏ hơn một chút so với thế hệ tiền nhiệm. Trong khi đó, phiên bản Galaxy S22 Ultra vẫn được giữ nguyên kích thước màn hình 6,8 inch tương tự Galaxy S21 Ultra. Một thay đổi đáng chú ý khác là thế hệ Galaxy S22 bán ra tại thị trường Việt Nam sẽ được trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 1 từ Qualcomm, thay vì chip xử lý Exynos 2200 do Samsung phát triển. Galaxy S22 và S22+ có giá niêm yết lần lượt là 22 triệu đồng và 26 triệu đồng cho phiên bản 128 GB. Mẫu Galaxy S22 Ultra cao cấp nhất có giá niêm yết lần lượt là 31 triệu đồng cho bản 128 GB và tối đa 37 triệu đồng cho bản 512 GB. Cần lưu ý, mỗi hệ thống bán lẻ lại đưa ra những chương trình khuyến mại và ưu đãi khác nhau. Do đó, mức giá mà người dùng mua được Galaxy S22 có thể cũng sẽ khác nhau.