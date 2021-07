Life on - ứng dụng giúp giải quyết bài toán vận hành nhóm thiết kế

Dân trí Công ty của bạn phát triển ra sao trong đại dịch Covid-19 này? Đặc biệt, các công ty nội thất sẽ làm gì để giải quyết bài toán vận hành nhóm thiết kế để tăng hiệu quả?

Anh Nguyên giám đốc một công ty nội thất tại quận 2 cho biết: "Tôi nghĩ rằng công ty mình sẽ sớm phát triển thành một công ty lớn, đi kèm đó là khách hàng ngày càng yêu cầu khắt khe hơn nhưng lượng công việc mà một nhân viên thiết kế có thể đảm nhận lại có hạn, chi phí lao động đang tăng lên hàng ngày. Ngoài ra, tỷ lệ xin nghỉ việc thì ngày càng cao nên số nhân viên gắn bó với công ty trên một năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có nhiều lần tôi không dám nhận dự án vì không đủ nhân viên để làm. Công ty càng có nhiều việc thì những khó khăn từ việc quản lý nhóm thiết kế cũng tăng lên làm tôi không biết phải giải quyết thế nào."

Đồng quan điểm, anh Phương tại quận 9 chia sẻ: "Năng lực thiết kế của chúng tôi chưa tốt lắm. Tuy nhiên, tôi có nhiều kinh nghiệm trong thi công và công ty cũng có xưởng mộc riêng. Được khách hàng tin tưởng nên ngày càng nhiều người tìm đến chúng tôi, tôi nghĩ đã đến lúc cần phát triển công ty hơn nữa, nhưng khó khăn nhất vẫn là về phần thiết kế. Tôi cũng thử lập nhóm thiết kế trong công ty thay vì thuê ngoài như trước đây, nhưng gặp khó khăn chồng chất, nhiều lúc mệt mỏi quá, tôi nghĩ thôi hay là mình cứ quay về chỉ tập trung vào thi công như trước."

Đối với nhiều công ty thi công, làm thế nào để biến công ty thành doanh nghiệp lớn hoàn thiện từ thiết kế đến thi công vẫn là bài toán chưa có lời giải.

Hiểu được những khó khăn đó, sau hơn 3 năm nghiên cứu thị trường thiết kế nội thất tại Việt Nam, Life on cho ra mắt ứng dụng di động Life on, đưa ra các giải pháp để giải quyết nhiều vấn đề mà các công ty thường gặp phải trong quá trình thiết kế nội thất.

Giảm chi phí vận hành nhóm thiết kế

Dịch vụ Life on được phát triển để giải quyết những vấn đề trong quá trình vận hành nhóm thiết kế thông qua việc cung cấp các thiết kế nội thất có sẵn thay vì những thiết kế theo yêu cầu.

Bạn chỉ cần đưa bản thiết kế trong ứng dụng Life on cho khách hàng và để họ chọn, quá trình chuẩn bị thi công sẽ được rút ngắn và trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Thiết kế của Life on tự hào là thiết kế có chất lượng rất cao và cung cấp các gói thiết kế bao gồm các file từ 3D, CAD, SPEC, ESTIMATE, đây là các file cần thiết để tiến hành thi công. Với mức giá hợp lý, gói thiết kế All-in-one này giúp nhà thầu thi công giảm được từ 15% đến 45% chi phí quản lý so với thuê nhân viên thiết kế.

Thiết kế chất lượng cao, sẵn sàng để bán cho khách hàng

Khách hàng hầu hết đều là những người không có nhiều kiến thức nhiều về nội thất, họ thường không biết phong cách nào hợp với sở thích của bản thân và phù hợp với lối sống của gia đình mình. Điều này dẫn đến quá trình hoàn thiện được bản thiết kế sẽ càng lâu và càng khó khăn hơn. Nếu quá trình này càng kéo dài thì công ty sẽ càng mất nhiều thời gian và chi phí.

Ở ứng dụng Life on, các thiết kế chất lượng cao phù hợp với thời điểm bàn giao căn hộ đã được chuẩn bị sẵn. Chỉ cần đưa ứng dụng Life on cho khách hàng để họ lựa chọn thiết kế, và bạn có thể ký hợp đồng thi công ngay mà không mất thêm thời gian về phần thiết kế nữa. Theo đó , bạn có thể tối đa hóa hiệu quả công việc thông qua ứng dụng Life on.

Lựa chọn dễ dàng, mua hàng nhanh chóng

Life on đơn giản hóa quá trình lựa chọn và mua thiết kế. Ở mục thiết kế nội thất, chỉ cần tìm theo tên dự án chung cư. Bạn có thể tìm được ngay những thiết kế cho dự án căn hộ đó, và hơn thế còn có thể tìm kiếm thiết kế theo phạm vi giá, diện tích, phong cách, loại nhà.

Ngoài ra, khi mua thiết kế bạn không cần phải ký hợp đồng phức tạp mà có thể thanh toán trực tiếp bằng cách chuyển khoản hoặc qua thẻ thì sẽ nhận được ngay gói thiết kế All-in-one gồm các file 3D, CAD, SPEC , ESTIMATE để tiến hành thi công.

Nâng cao hiệu quả quảng cáo

Ứng dụng Life on có phần quảng cáo để khách hàng dễ dàng xem và liên hệ với các công ty nội thất. Life on cho rằng, thay vì được phân tán ở nhiều kênh, thông tin của các công ty nội thất nên được sắp xếp ở tại một nơi, như vậy có thể nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng.

Ngoài ra, ứng dụng Life on còn là mạng xã hội thu nhỏ dành cho cộng đồng yêu thích, quan tâm, và cần thông tin về nội thất, vì vậy nhiều khách hàng tiềm năng đang tích cực tham gia vào các hoạt động như chia sẻ bí quyết, thông tin, ảnh chụp nội thất. Từ đó doanh nghiệp có thể tìm thấy khách hàng tiềm năng ở bất cứ đâu trên ứng dụng.

Đặc biệt, Life on không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ trung gian nào khi các công ty dành được hợp đồng thông qua ứng dụng ngoài chi phí quảng cáo.

Ứng dụng Life on sẽ được ra mắt vào tại Việt Nam vào ngày 26/7

Life on là dịch vụ đầu tiên giải quyết một cách hiệu quả những vấn đề khó khăn của các công ty nội thất, nếu bạn đang điều hành một công ty nội thất thì hãy sử dụng thử ứng dụng Life on. Bạn có thể đưa công ty của mình lên một giai đoạn phát triển mới.

Trong sự kiện ra mắt App ngày 26/7, Life on có các ưu đãi hấp dẫn như sau:

Mức giá ưu đãi 80.000VND/m2 cho mọi style thiết kế.

Miễn phí quảng cáo khi đăng ký thông tin công ty lên mục "Nhà thầu" tại App.

Tải ngay ứng dụng để không bỏ lỡ các ưu đãi hấp dẫn đến từ Life on.

CH play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lifeonkorea.platform

App store: https://apps.apple.com/vn/app/life-on-interior-design/id1572191972

Liên hệ: Công ty TNHH Life on: SH 6 Palm Residence, An Phú, quận 2, TPHCM, Việt Nam.

Số điện thoại: 028 7300 2092

Hotline: 0377 110 917

